ইশা আম্বানি তাঁর মায়ের বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ব্যাগটি নিয়েছিলেন, হীরের এই ব্যাগটির বিশেষত্ব কী ?

ইশা আম্বানি তাঁর মায়ের বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ব্যাগটি নিয়েছিলেন, হীরের এই ব্যাগটির বিশেষত্ব কী ?
প্যারিস Haute Couture উইকে ইশার হীরে-খচিত হার্মিস (Hermès) ব্যাগটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল ।
Published : July 10, 2026 at 12:44 PM IST
প্যারিস Haute Couture সপ্তাহে অনেক চমৎকার সব ফ্যাশন-লুক দেখা গেলেও, সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইশা আম্বানির বহন করা একটি অনন্য ব্যাগ । প্রথম দেখায় এটিকে সাধারণ একটি ছোট হ্যান্ডব্যাগ মনে হলেও, এর দাম, নকশা এবং দুষ্প্রাপ্যতা এটিকে বিশ্বের অন্যতম অভিজাত ও বিলাসবহুল ব্যাগের তালিকায় স্থান দিয়েছে । এটি হল হার্মেসের (Hermès) ‘স্যাক বিজু বার্কিন’ (Sac Bijou Birkin)—এমন একটি সৃষ্টি যাকে কেবল হ্যান্ডব্যাগ নয়, বরং মহামূল্যবান রত্ন হিসেবেই গণ্য করা হয় । জানা গিয়েছে, ইশা তাঁর মা নীতা আম্বানির সংগ্রহ থেকে এই ব্যাগটি নিয়েছিলেন । 18-ক্যারেট সাদা সোনা এবং হাজার হাজার হীরে দিয়ে তৈরি এই ব্যাগটি যেখানেই দেখা যায়, সেখানেই সবার নজর কেড়ে নেয় ।
এই হার্মিস (Hermès) ব্যাগটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী ?
ব্যাগটি সাধারণ কোনও চামড়া দিয়ে নয়, বরং 18-ক্যারেট সাদা সোনা দিয়ে তৈরি । এর পুরো কাঠামো, হাতল এবং লকটি 3225টি হীরে দিয়ে খচিত ৷ যার মোট ওজন 111 ক্যারেটেরও বেশি । ঠিক এই কারণেই এটিকে কেবল একটি ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবে নয়, বরং একটি মূল্যবান গয়না হিসাবে গণ্য করা হয় ।
বিশ্বে খুব কম মানুষের কাছেই এই ব্যাগটি আছে:
'স্যাক বিজু বার্কিন' (Sac Bijou Birkin)-কে বিশ্বের অন্যতম দুর্লভ হার্মিস (Hermès) ব্যাগ হিসেবে গণ্য করা হয় । ধারণা করা হয়, এই ব্যাগটি অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় তৈরি করা হয়েছিল । ফলে, এর আনুমানিক মূল্য প্রায় 20 লক্ষ ডলার (17 কোটি টাকারও বেশি)। এর এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের কারণে সংগ্রাহকদের কাছে এটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত একটি বস্তু ।
এক অনন্য নকশা
বিখ্যাত ডিজাইনার পিয়ের হার্ডি (Pierre Hardy) এই ব্যাগটির নকশা করেছিলেন । 2012 সালে হার্মিসের একটি বিশেষ গয়নার সংগ্রহের অংশ হিসাবে এটি বাজারে আনা হয়েছিল । এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি কেবল প্রদর্শনের জন্য রাখা কোনও শোপিস নয়, বরং এটি ব্যবহারযোগ্যও বটে; এটি হাতে বহন করা যায় কিংবা কবজিতেও পরা যায় ।
ইশা আম্বানির মালিকানাধীন এই হার্মিস (Hermès) ব্যাগটি প্রমাণ করে যে, বিলাসবহুল ফ্যাশন কেবল দামি পোশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; কখনও কখনও ছোট কোনও অনুষঙ্গও পুরো সাজসজ্জার মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে । হীরে, সোনা এবং অসাধারণ কারুকার্যে তৈরি এই ব্যাগটি ফ্যাশন ও বিলাসিতার এমন এক অপূর্ব সংমিশ্রণ তুলে ধরে, যা বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত অনন্য হিসেবে বিবেচিত হয় ।