Special: কাজ ও সংসার কীভাবে সামলাবেন ? ইটিভি ভারতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে টিপস রোজগেরে গিন্নি খ্যাত অভিনেত্রীর
অভিনেত্রী মৈত্রেয়ী মিত্র কাজের বাইরে কেমন জীবন কাটান ? আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কী বললেন তিনি ?
Published : March 7, 2026 at 11:59 AM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য়
মৈত্রেয়ী মিত্র বাংলা সিরিয়ালের পরিচিত মুখ । বহু বছর ধরে অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত । ইটিভি বাংলার রোজগেরে গিন্নি নামক জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শোয়ের একসময় সঞ্চালিকাও ছিলেন তিনি । ক্যামেরার সামনেই তাঁর কাজ । এইসব কাজের মধ্যেও তাঁর লাইফস্টাইল কেমন ? কাজ করেও ঘর কীভাবে সামলান ? আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইটিভি ভারতের সঙ্গে সরাসরি অভিনেত্রী ৷
সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ...
বহু বছর ধরে অভিনয় জগতে ! কীভাবে সবকিছু সামলে মেইনটেন করা হয় লাইফস্টাইল ?
আমার আলাদাকরে কোনও লাইফস্টাইল নেই ৷ খুব সাধারণভাবে জীবনযাত্রা করি ৷ আমি সংসারও সামলাই আর কাজও করি ৷ মেয়েদের থেকে ভালো টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে ভালো কেউ পারে না ৷ মেয়েরা চাইলে সব কাজ করতে পারে ৷ শুধু আমাদের একটু অসুবিধা থেকে যায় ৷ আমাদের বাইরের জগতের অনেকটা কাজ করতে হয় ৷ যেহেতু সময়ের একটা নির্দিষ্ট খোরাক থাকে না ৷ সেটা একটু এদিক ওদিক হয়ে থাকে ৷ তবে বাড়ির একটু সাপোর্ট থাকলে সেটুকুও সামলানো সম্ভব ৷
অভিনয়ের শুরুর জীবনটা কেমন ছিল ?
একটুও অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল না ৷ আমি অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্নই দেখিনি কোনওদিন ৷ আমি হতেও চাইনি ৷ হঠাৎ করেই এই জগতে আসা ৷ এটা খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া ৷ যারজন্য আমি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই ৷
অনক্যামেরা কাজ করছেন অনেকদিনধরেই ৷ মেকআপের ক্ষেত্রে কীভাবে মেইনটেন করা হয় ?
প্রথমত, এখন এত ভালো ভালো মেকআপের জিনিসপত্র পাওয়া যায় ৷ অনেকের ধারণা মেকআপ করলে স্কিন খারাপ হয়ে যায় ৷ কিন্তু আমার মনে হয় মেকআপ করা ও রিমুভ করা দু'টোই যদি একটু যত্ন সহকারে করা হয় তাহলে সমস্যা থাকে না ৷
মেকআপ থেকে ত্বক খারাপ হওয়ার একটা কারণ থাকে অনেকের সেই জিনিসে অ্যালার্জি থাকে ৷ সেটা অনেকেই বুঝতে পারে না আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে সেইগুলি ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হয় ৷
কাজের ক্ষেত্রে ভীষণই প্রেসার থাকে ৷ ফলে ব্যক্তিগতভাবে কী করতে ভালোলাগে ? ঘুরতে যাওয়া হয় ?
কাজ কাজের মতো থাকে ৷ আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকেই বলছি কাজের প্রেসার কম থাকলে সময় পেয়ে যাই ৷ কিন্তু কাজে থাকলে আমরা যতটা আনন্দ পাই ততটা বেড়াতে গিয়ে পাই না ৷ রোজ কাজে এলেও আমরা খুশি হই ৷ কিন্তু রোজ বেড়াতে গেলে আমরা খুশি হবো না ৷
আমি সবথেকে ভালোবাসি বাড়িতে থাকতে ৷ কাজের বাইরে পরিবারের সঙ্গে কোথাও যাওয়া ও বাড়িতে থাকা দু'টোই আমার কাছে ভালোলাগা ৷
পছন্দের খাবার কী ? অভিনয় জগতে থাকার জন্য কিছুটা কি খাবার মেইনটেন করতে হয় ?
আমার মনে হয় শুধুমাত্র অভিনয় জগত নয়, প্রত্যেকেরই একটু মেইনটেন করা দরকার ৷ এখন প্রচুর পরিমাণে বাইরে খাবার খাওয়ার যে প্রবণতা এসেছে সেটা ঠিক নয় ৷ একটা জিনিস আছে পর্দার সামনে কাজ করার জন্য যাতে খারাপ না লাগে সেটা একটা মেইনটেন করার জায়গা রয়ে যায় ৷ আজকের দিনে বাইরে খাবার খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে ৷ আজকাল অনলাইনেও খাবার এসে যাচ্ছে ৷ তাই সকলেরই এই খাওয়াটা মেইনটেন করা উচিত ৷ ফলে বাড়ির খাবার সবথেকে ভালো ৷
অতিরিক্ত তেল মশলা খাওয়া যেমন আমাদের জন্য খারাপ তেমনি সকলের জন্যই খারাপ ৷ এখন অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সংবাদ পাই যেটা সেই বয়সে কাম্য নয় ৷ আমার সবথেকে পছন্দের খাবার মায়ের হাতের মাছের ঝোল ভাত ৷
ফ্যাশন ট্রেন্ড বদলাচ্ছে ৷ আপানর কী মনে হয় ? পছন্দের পোশাক কী ?
আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন যেগুলো পড়েছি বড়রা বলতেন এসব কী পোশাক ? আমরাও যখন বড় হয়েছি ছোটদের পোশাক দেখেলে মনে হবে এটা কী ? আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন বদল হয় বড়রা ছোটদের এইগুলিই বলতে থাকেন ৷
রোজগেরে গিন্নি সেই বিখ্যাত গোম শো তখনকার সেই অভিজ্ঞতা কেমন ?
একটা কথায় বলতে মাইন্ড ব্লোয়িং ৷