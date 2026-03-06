সুপারওম্যান সিনড্রোম কী ? আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জানুন বিস্তারিত
নারীদের প্রতিটি কাজ এবং ভূমিকায় নিখুঁত হওয়ার জন্য সামাজিকভাবে চাপ দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় সুপারওম্যান সিনড্রোম ৷
Published : March 6, 2026 at 2:25 PM IST
আজকের বিশ্বে, নারীদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা একটি সফল কেরিয়ার বজায় রাখবে, তাঁদের ঘরকে ঝলমলে পরিষ্কার রাখবে, তাঁদের সন্তানদের লালন-পালনে কোনও কসরত করবে না এবং সবকিছুর মধ্যেও সর্বদা সুখী এবং ফিট দেখাবে । একা এবং নিখুঁতভাবে সবকিছু করার এই আকাঙ্ক্ষা মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'সুপারওম্যান সিনড্রোম' নামে পরিচিত ।
যদিও এটি প্রশংসার মতো শোনাতে পারে, এটি আসলে একটি গুরুতর মানসিক অবস্থা যা ধীরে ধীরে মহিলাদের ভিতর থেকে ক্ষয় করে দেয় । এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জেনে নেওয়া যাক এটি কী এবং কীভাবে এটি কাটিয়ে ওঠা যায় ?
সুপারওম্যান সিনড্রোম কী ?
এটি কোনও রোগ নয় বরং একটি আচরণগত অবস্থা । এই অবস্থায় একজন মহিলা কোনও সাহায্য বা ত্রুটি ছাড়াই জীবনের প্রতিটি ভূমিকা পালন করার জন্য নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করেন ।
সুপারওম্যান সিনড্রোমের লক্ষণগুলি কী কী ?
সময় না থাকলেও সবকিছুতেই হ্যাঁ বলা ।
অন্যদের সাহায্য চাওয়ার সময় লজ্জিত বা দুর্বল বোধ করা ।
নিজের জন্য সময় বের করার সময় দোষী বোধ করা ।
ক্রমাগত ক্লান্তি, বিরক্তি এবং ঘুমের অভাব ।
কিছু না করলে সবকিছু ভেঙে পড়বে এই ভয়ে ।
এই সিনড্রোম কীভাবে আপনার ক্ষতি করতে পারে ?
আপনি যখন আপনার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণ করেন, তখন আপনার শরীর এবং মন প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে । দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থায় থাকার ফলে বার্নআউট, স্ট্রেস, বিষণ্ণতা এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । আপনি শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু মানসিকভাবে এতটাই ক্লান্ত যে আপনি জীবন উপভোগ করতে ভুলে যান ।
এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনি কী করতে পারেন ?
আপনি যদি নিজেকে এই পরিস্থিতিতে পান, তাহলে এই পরিবর্তনগুলি আপনাকে সাহায্য করতে পারে:
পরিপূর্ণতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করুন: বুঝুন যে কেউই সর্বদা সবকিছুতে নিখুঁত হতে পারে না । একটি অগোছালো বাড়ি থাকা বা মাঝে মাঝে কাজে দেরি হওয়া স্বাভাবিক । নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবুন, যন্ত্র হিসাবে নয় ।
সাহায্য চাইতে শিখুন: ঘরে এবং বাইরে দায়িত্ব ভাগ করে নিন । বাচ্চাদের ছোট ছোট কাজ শেখান এবং খোলাখুলিভাবে আপনার সঙ্গী বা সহকর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে শেখান । সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা নয়, বরং প্রজ্ঞার লক্ষণ ।
না বলা শুরু করুন: আপনার সীমা চিনুন । যদি আপনি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত থাকেন, তাহলে নতুন কাজ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে না বলুন । আপনার শক্তি সীমিত; এটি বুদ্ধিমানের সঙ্গে ব্যবহার করুন ।
নিজের সময়কে অগ্রাধিকার দিন: প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিট নিজের জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন ৷ এটি যোগব্যায়াম, বই পড়া, অথবা কেবল চুপচাপ বসে থাকতে পারে । নিজের যত্ন নেওয়া স্বার্থপর নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয়তা।
আপনার কৃতিত্ব উদযাপন করুন: আমরা প্রায়শই এমন জিনিসগুলির তালিকা দেখি যা সম্পন্ন হয়নি । পরিবর্তে, আপনি যে জিনিসগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন তা দেখুন। নিজেকে প্রশংসা করতে শিখুন ।