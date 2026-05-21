আন্তর্জাতিক চা দিবস: প্রিয় মানুষের জন্য আজকে থাকুক এইরকম এক কাপ চা

আন্তর্জাতিক চা দিবস: প্রিয় মানুষের জন্য আজকে থাকুক এইরকম এক কাপ চা
কড়া ও মশলাদার চা তৈরি করতে দুধ, জল, চিনি এবং চা পাতার সঠিক অনুপাতে মিশ্রণ অপরিহার্য ।
Published : May 21, 2026 at 3:10 PM IST
'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই' ! ভারতীয়দের কাছে চা কেবল একটি পানীয় নয়; এটি একটি আবেগ । তা সে তীব্র গ্রীষ্মের দহনই হোক কিংবা হাড়কাঁপানো শীত ৷ সবকালেই আপনি চা-প্রেমীদের দেখা পাবেন । ভারতে, চা-কে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় । সকালের সূচনা হোক, অফিসের ক্লান্তি দূর করার এক মুহূর্তের বিরতি হোক, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে নিছক আড্ডা ৷ এক কাপ গরম চা প্রতিটি উপলক্ষকেই বিশেষ করে তোলে । ঠিক এই কারণেই আজ বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘আন্তর্জাতিক চা দিবস’ উদযাপন করা হচ্ছে । এই প্রেক্ষাপটে, আপনার মনে যদি এক কাপ কড়া ও মশলাদার চা খাওয়ার , তবে আর অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন নেই ৷ এখানেই রয়েছে সেই চা তৈরির পদ্ধতি ৷ যাতে চারজনের জন্য চা বানাতে দুধ, চিনি এবং চা পাতার ঠিক কতটা পরিমাণ প্রয়োজন, তার সঠিক মাপও উল্লেখ করা হয়েছে ।
চা তৈরির নিয়ম:
অনেক সময় চা খুব বেশি হালকা হয়ে যায়, আবার কখনও কখনও তা এতটাই কড়া হয়ে ওঠে যে তার স্বাদই নষ্ট হয়ে যায় । আসলে সুস্বাদু চা তৈরির মূল রহস্যটি লুকিয়ে আছে সঠিক অনুপাতে উপকরণ ব্যবহার এবং নিখুঁতভাবে চা ফোটানোর মধ্যেই । সঠিকভাবে তৈরি করা হলে, চায়ের প্রতিটি চুমুকই হয়ে ওঠে পরম তৃপ্তিদায়ক । নীচে চারজনের জন্য একটি নিখুঁতভাবে কড়া ও চনমনে এক কাপ চা তৈরির রেসিপি দেওয়া হল:
চায়ে কী কী মেশাবেন ?
2 কাপ জল
2 কাপ দুধ
4 চা-চামচ চায়ের পাতা
3 থেকে 4 চা-চামচ চিনি
সামান্য আদা বা এলাচ
প্রথমে, জল ফুটিয়ে নিন ৷ শুরুতেই, একটি পাত্রে জল ঢেলে তা টগবগ করে ফুটিয়ে নিন । আপনি যদি এতে আদা যোগ করতে চান, তবে ঠিক এই পর্যায়েই তা দিয়ে দিন ৷ এতে চায়ের স্বাদ ও সুবাস উভয়ই বহুগুণ বেড়ে যায় ।
এবার চায়ের পাতা যোগ করুন: জল ও আদা যখন মৃদুভাবে ফুটতে শুরু করবে, তখন তাতে 4 চা-চামচ চায়ের পাতা যোগ করুন এবং মৃদু আঁচে 2 মিনিট ধরে ফুটতে দিন । এতে চায়ে চমৎকার একটি গাঢ় রঙ ও সমৃদ্ধ স্বাদ তৈরি হয় ।
দুধ যোগ করার সঠিক সময়: এবার ফুটন্ত চায়ের মধ্যে দুধ ঢেলে দিন এবং 3 থেকে 4 মিনিট ধরে ফুটতে দিন । চা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে ফোটানো হয়, তবে তাতে তেতো স্বাদ চলে আসার আশঙ্কা থাকে ।
স্বাদমতো চিনি: আপনি যদি চারজনের জন্য চা তৈরি করেন, তবে এতে 3 থেকে 4 চা-চামচ চিনি যোগ করুন । তবে মিষ্টির প্রতি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী চিনির পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে নিজেদের মতো করে মানিয়ে নিতে পারেন ।