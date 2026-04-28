EXCLUSIVE: 'নাচ-গানের মাধ্যমে নিজেকে সবসময় রিফ্রেশ রাখুন', আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে অকপট ইন্দ্রাণী

EXCLUSIVE: 'নাচ-গানের মাধ্যমে নিজেকে সবসময় রিফ্রেশ রাখুন', আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে অকপট ইন্দ্রাণী
29 এপ্রিল আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস ৷ এই বিশেষ দিনে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত ৷
Published : April 28, 2026 at 8:14 PM IST
নাচ জীবনশৈলীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৷ যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে । এটি শুধুমাত্র একটি শিল্পকলা নয়, বরং শরীরচর্চা, মানসিক চাপমুক্তি এবং আত্মপ্রকাশের একটি চমৎকার মাধ্যম।
নাচ শুধু শরীরী ছন্দ নয়, এটি হল আত্মার ভাষা । আর যখন সেই ভাষা শিল্পীর সুনিপুণ ভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে, তখন তা হয়ে ওঠে কাব্য । আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে এমন এক শিল্পীর সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত, যিনি অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই নৃত্যশিল্পী হিসাবে নিজের পরিচয় গড়ে তুলেছেন ৷ ধ্রুপদী নৃত্যের গণ্ডি পেরিয়ে অভিনয়ের ছন্দেও যিনি এনেছেন নাচের নান্দনিকতা । তিনি ইন্দ্রাণী দত্ত । নাচের প্রতি তাঁর এই আজন্ম প্রেম, কলা নিকেতন এবং নৃত্যের বর্তমান ধারা নিয়ে খোলামেলা আড্ডায় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রাণী দত্ত ।
29 এপ্রিল, বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস । এই বিশেষ দিনে অন্যতম নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত কথা বললেন নাচের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে । ছোটবেলা থেকে নাচের তালিম, স্টেজ শো-র স্মৃতি এবং বর্তমান প্রজন্মের নাচ নিয়ে তাঁর ভাবনা নিয়ে উঠে এল এক অন্য ইন্দ্রাণী ।
প্রশ্ন 1. নাচের জগতে আপনার যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছিল ? এই পথে আপনাকে সবচেয়ে বেশি কে অনুপ্রাণিত করেছেন ?
আমি অনেক ছোট বয়স থেকে নাচ করি ৷ আমার য়াঁরা আত্মীয়-সজন বাড়িতে বেড়াতে আসতেন তখন একটা জলসা মতো বসতো ৷ কারণ আমাদের বাড়ির সবাই গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত ৷ বাকিরা গান করতেন একমাত্র আমিই ছিলাম নাচ করতাম ৷ আমি তখনও নাচ শিখতাম না ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ করে যেতাম ৷ এতটাই ভালোবাসতাম ৷ এই নাচের প্রতি ভালোবাসা দেখে বাবা মা আমাকে নাচে ভর্তি করলেন ৷ আমি যখন বেঙ্গল মিউজিক কলেজে নাচ শিখতাম তখন অনেক ধরনের নাচ শেখানো হতো ৷ আমার কত্থক ভালো লাগে ৷ তবে আমি তখনও জানতাম না কেন পছন্দ ৷ পরে বুঝলাম এই নৃত্যে যে ফ্রিডমটা আছে সেটা আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল ৷ তারপর আমার যিনি গুরু সুমিত্রা মিত্র মুখোপাধ্য়ায় ওনার কাছে আমি ভর্তি হলাম ৷
প্রশ্ন 2: এটি কি শুধুই একটি পারফরম্যান্স, নাকি এর চেয়েও গভীর কোনও অনুভতি ?
প্রথম বিষয় হল আমি যেখানে অনুষ্ঠান করতে যাই সেখানে সবসময় জানার চেষ্টা করি শো টা কোথায় হচ্ছে ও কী কারণে হচ্ছে ? তাই বোঝার চেষ্টা করি দর্শক কারা থাকবেন ৷ কারণ মানুষ কীরকম দেখতে চান সেই হিসাবে আগে সাজাই ৷ তখন থেকে ভিজ্যুলাইজ করতে থাকি ওখানে আমি কী করতে চলেছি ৷
প্রশ্ন 3: পছন্দের নৃত্যশিল্পী কে ?
আমার পছন্দের সবথেকে সুন্দরী ও আমার কাছে অপ্সরার মতো তিনি হলেন শ্রীদেবী ৷ আমি অনুপ্রাণিত হই যাঁকে দেখলে ৷
প্রশ্ন 4: আপনার মতে, বর্তমান সময়ে নৃত্যের মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতির বার্তা কীভাবে তুলে ধরা সম্ভব ?
প্রথম বিষয় নাচ গান বা যাঁরা বাদ্য যন্ত্র বাজান এগুলি মানুষকে সবসময় আনন্দ দেয় ৷ সমাজে যে মানুষ যে কাজেই যুক্ত থাকেন না কেন রিফ্রেসমেন্টের জন্য নাচ গান সবসময় দরকার ৷
প্রশ্ন 5: একটি সফল পারফরম্যান্সের জন্য কি শুধুমাত্র শারীরিক দক্ষতাই যথেষ্ট, নাকি মানসিক প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ?
মানসিক প্রস্তুতি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ শারীরিক সুস্থতা সবার আগে প্রয়োজন ৷ কারণ শরীর অসুস্থ থাকলে পারফর্ম করা যাবে না ৷ যেকোনও শিল্পের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন ৷ ফলে মানসিক ও শারীরিক দু'টোই জরুরি ৷
কোরিওগ্রাফি করার সময় তো শব্দের সঙ্গে হয় না ৷ একটা ভাবের সঙ্গে চলার ব্যাপার থাকে ৷ তবে বেশিরভাগ সময় আমি ভাবনায় ভেসে যাই ৷
প্রশ্ন 6: বর্তমান ভারতে নৃত্যশিল্পের মান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কতটা আশাবাদী ?
ওইভাবে বলার ক্ষমতা আমি রাখি না ৷ আমি এখনও শিক্ষার্থী ৷ একটা সময় ক্লাসিক্য়াল নাচ নিয়ে যে পরিমাণ চর্চা বা আদর ছিল সেটা এখন মডার্ন ভাবে মিশে গিয়েছে ৷ ক্লাসিক্যাল শেখাটা জরুরি ৷ আমি মনে করি ইংরাজি শিখতে গেলে যেমন গ্রামার লাগে তেমনি নাচের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ৷
প্রশ্ন 7: শরীর ফিট থাকার জন্য নাচ কতটা উপকারী ?
নাচ তো অবশ্যই একটা ভালো শরীরচর্চার অংশ ৷ তবে নাচের বাইরেও নৃত্যকে আরও সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য আরও কিছু শরীরচর্চার প্রয়োজন হয় ৷
প্রশ্ন 8: আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবসে নতুন প্রজন্মের জন্য কী পরামর্শ দেবেন ?
আজ 23 থেকে 24 বছর হল আমার নাচের গ্রুপ ৷ অনেক ছাত্রীকে শিখতে দেখেছি আবার তাদের সরে যেতে দেখেছি ৷ কেউ পড়ার জন্য আবার কেউ বিয়ে করে নাচের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ৷ সেটাতে আমার খুব দুঃখ ৷ তাই যাঁরা নাচ শিখছেন তাঁরা যেন এগিয়ে নিয়ে যায় ৷
