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কফি-প্রেমী ? ভারতেই এই ধরনের কফির স্বাদ নিতে পারেন

International Coffee Day: প্রতি বছর 1 অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক কফি দিবস’ পালন করা হয় ।

Lifestyle
আন্তর্জাতিক কফি দিবস (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 1, 2026 at 4:14 PM IST

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এমন কিছু কফি রয়েছে যার স্বাদ কেবল ভারতেই পাওয়া সম্ভব । তবে খুব কম মানুষই এই সম্পর্কে জানেন । তাই 'কফি ডে' বা কফি দিবস উপলক্ষে, কিছু কফি জেনে রাখা ভালো ৷

ভারতে উৎপাদিত কফি

ভারতে মূলত দুই ধরণের কফি উৎপাদিত হয়: অ্যারাবিকা (Arabica) এবং রোবাস্টা (Robusta)। অ্যারাবিকা কফির স্বাদ তুলনামূলকভাবে মৃদু হলেও এর দানা বা বিন-এর সুগন্ধ অত্যন্ত তীব্র ৷ তাই বাজারে রোবাস্টার তুলনায় এর দাম বেশি । অন্যদিকে, রোবাস্টা কফি স্বাদে কড়া বা তীব্র হয় এবং বিভিন্ন ধরণের কফি ব্লেন্ড (মিশ্রণ) তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। রোবাস্টার তুলনায় অ্যারাবিকা কফি অপেক্ষাকৃত উঁচু পাহাড়ি এলাকায় চাষ করা হয় । প্রথাগতভাবে, ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে অর্থাৎ কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ু রাজ্যজুড়ে কফি চাষ করা হয়ে থাকে ।

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে অন্ধ্র প্রদেশ ও ওড়িশার অপ্রচলিত অঞ্চলগুলোর পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতেও কফি চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করছে । আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় কফি নিজের জন্য একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে ৷ বিশেষ করে ভারতীয় রোবাস্টা কফি তার উন্নত মানের জন্য অত্যন্ত সমাদৃত । বিশ্ববাজারে ভারতীয় অ্যারাবিকা কফিও ব্যাপকভাবে সমাদৃত । অ্যারাবিকা কফি সাধারণত নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এবং রোবাস্টা কফি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সংগ্রহ করা হয় ।

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের কফি

ফিল্টার কফি

এই কফিটি মূলত দক্ষিণ ভারতে জনপ্রিয় হলেও বর্তমানে দেশের অনেক জায়গাতেই এর স্বাদ নেওয়া যায় । এটি ব্রুড কফি (brewed coffee) এবং গরম ও ফেনা-যুক্ত দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় ।

তন্দুরি কফি

ভারতীয় কফির আরেকটি জনপ্রিয় ধরন হলো তন্দুরি কফি, যা সাধারণত মাটির কাপে (কুলহাদ) পরিবেশন করা হয়। কয়লার আগুনে আগে থেকে গরম করে রাখা মাটির কাপে গরম কফি ঢালা হয়, যার ফলে এতে এক অনন্য স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত হয় ।

বেলা কফি:

ভারতে জনপ্রিয় এই কফিটি চিনি বা গুড়ের মধ্যে গুড় (jaggery) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যা একে এক বিশেষ ধরনের মিষ্টি স্বাদ দেয় । এটি বিশেষ করে কর্ণাটকে জনপ্রিয় ।

ডিগ্রি কফি

কুম্বাকোনমের একটি বিশেষ পানীয় হল ডিগ্রি কফি ৷ এটি শুধুমাত্র গরুর দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এতে কোনো জল মেশানো হয় না ।

'বিটান' কফি

ভারতের 'বিটান' কফি আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় ক্যাপুচিনোর সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো । এটি মূলত এক ধরণের ইনস্ট্যান্ট কফি যার ওপর ক্রিমি ফেনার আস্তরণ থাকে ৷ সামান্য জলের সঙ্গে চিনি খুব ভালো করে ফেটিয়ে বা ঘুঁটে এই ফেনা তৈরি করা হয় ।

সুক্কু কফি

শুকনো আদার গুঁড়ো, গোলমরিচ এবং অন্যান্য মশলা দিয়ে তৈরি এই কফিটি দক্ষিণ ভারতের একটি ঐতিহ্যবাহী ওষধি পানীয় । সর্দি-কাশির উপশমের জন্য এটি প্রায়শই পান করা হয় ।

কারুপট্টি কফি

তামিলনাড়ুর একটি বিশেষ পানীয় হল কারুপট্টি কফি, যা তাল-গুড় বা পাম জ্যাগারি (কারুপট্টি) দিয়ে তৈরি করা হয় । এতে ক্যারামেলের মতো মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায় এবং এটি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী বলে মনে করা হয় ।

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