কোন কোন গাছ ঘর ঠান্ডা রাখে ? তীব্র গ্রীষ্মের দাবদাহে এগুলি স্বস্তি এনে দেয়

কোন কোন গাছ ঘর ঠান্ডা রাখে ? তীব্র গ্রীষ্মের দাবদাহে এগুলি স্বস্তি এনে দেয়
আপনি কি জানেন, তীব্র দাবদাহের সময় ঘর ঠান্ডা রাখতে সবসময় কোনও দামি এয়ার কন্ডিশনারের প্রয়োজন হয় না ?
Published : March 19, 2026 at 3:08 PM IST
গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভতরে অবস্থান করাটাও যেন এক কঠিন সংগ্রামের মতো মনে হতে থাকে । ফ্যান অবিরাম ঘুরতে থাকে, কুলারও চালু থাকে তবুও সেই সত্যিকারের প্রশান্তিদায়ক শীতলতার খোঁজ যেন মেলেই না । এমন পরিস্থিতিতে, সারাক্ষণ এসি চালিয়ে রাখাটা পকেটের ওপরও বেশ বড়সড় চাপ সৃষ্টি করতে পারে । তাই যখন হাতের নাগালেই একটি সহজ ও সাশ্রয়ী সমাধান রয়েছে কেন করবেন না ? আপনার বাড়িতে কিছু গাছ লাগানো কেবল ঘরের শোভাই বাড়ায় না, বরং ভিতরের পরিবেশকে শীতলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এই গাছগুলি বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং আর্দ্রতার একটি সহনীয় মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে; যার ফলে গ্রীষ্মের তীব্র তাপের দাপট কিছুটা হলেও কম বলে মনে হয় ।
ফার্ন গাছ: ফার্ন গাছের ঘন পাতা চারপাশের তাপ শোষণ করতে সহায়তা করে । এই গাছটি ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে, যার ফলে ঘরে বসে থাকাটা আরও বেশি আরামদায়ক মনে হয় ।
স্নেক প্ল্যান্ট: আপনি যদি এমন কোনও গাছের সন্ধানে থাকেন যা ন্যূনতম পরিচর্যায় সর্বোচ্চ সুফল প্রদান করে, তবে ‘স্নেক প্ল্যান্ট’ একটি চমৎকার পছন্দ । এটি কেবল দিনের বেলায়ই নয়, বরং রাতের বেলাতেও অক্সিজেন নির্গত করে । এরফলে ঘরের বাতাস সতেজ থাকে এবং ভেতরে কোনও ধরনের গুমোট ভাব অনুভূত হয় না যা গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ।
এরিকা পাম: আপনার বসার ঘরে একটি এরিকা পাম গাছ রাখুন ৷ দেখবেন আপনি নিজেই এর পার্থক্য অনুভব করতে পারছেন । এই গাছটি বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে ৷ যারফলে শুষ্ক গরমের তীব্রতা অনেকটাই সহনীয় হয়ে ওঠে । ঠিক এই কারণেই, এটিকে একটি 'প্রাকৃতিক হিউমিডিফায়ার' হিসাবেও অভিহিত করা হয় ।
তুলসি: তুলসি গাছ প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, অথচ এর উপকারিতা সত্যিই অসাধারণ । এটি বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং পরিবেশে এক মৃদু সতেজতার আমেজ ছড়িয়ে দেয় । এর সুবাস মনকে প্রশান্ত করে তোলে এবং ঘরের ভিতর একটি শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে ।
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরা কেবল ত্বকের জন্যই উপকারী নয়, বরং ঘরের পরিবেশের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর । এই গাছটি চারপাশের বাতাসকে কিছুটা শীতল রাখতে সাহায্য করে এবং বাতাসে মিশে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলির উপস্থিতি কমিয়ে দেয় । এটিকে জানালার পাশে কিংবা বারান্দায় রাখা অত্যন্ত সুফলদায়ক প্রমাণিত হয় ।
মানি প্ল্যান্ট: যাঁদের গাছপালার যত্ন নেওয়ার মতো খুব বেশি সময় নেই, তাদের জন্য মানি প্ল্যান্ট একটি আদর্শ পছন্দ । স্বল্প আলোতেও এটি খুব সহজে বেড়ে ওঠে এবং বাতাসের গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে । ঘরের ভেতরে এই গাছটি রাখলে তা গৃহে এক ধরণের স্নিগ্ধ শীতলতা ও সজীবতার আমেজ ছড়িয়ে দেয় ।
আপনি যদি সত্যিই গ্রীষ্মের তীব্র তাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে চান, তবে আপনার বাড়িতে এই গাছগুলির জন্য অবশ্যই কিছুটা জায়গা করে দেওয়া উচিত । যদিও এই গাছগুলি কোনো জাদুকরী পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে না, তবুও এরা ধীরে ধীরে ঘরের পরিবেশকে এমনভাবে উন্নত করে তোলে যে, সেই পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় । এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলিই আপনার ঘরকে আরও শীতল, শান্ত এবং বসবাসের জন্য আরও মনোরম একটি স্থানে পরিণত করতে পারে ।