কাউকে বিশ্বাস করার আগে নিজেকে এই প্রশ্ন করুন, অনুশোচনা করতে হবে না
চাণক্য নীতি অনুযায়ী, সঠিক ব্যক্তির ওপর আস্থা রাখলে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ৷
Published : June 6, 2026 at 3:14 PM IST
সম্পর্ক, সমাজ ও জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে আচার্য চাণক্যের নীতিগুলি আজও অত্যন্ত সহায়ক বলে বিবেচিত হয় । চাণক্য মনে করতেন বিশ্বাসই হল যে কোনও সম্পর্কের ভিত্তি ৷ তবে যথাযথ বিচার-বিবেচনা ছাড়া কারও উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা ক্ষতিকর হতে পারে । তাই জীবনে কাউকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার আগে তাদের চরিত্রের কয়েকটি দিক যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি:
কঠিন সময়ে কোনও ব্যক্তি কেমন আচরণ করেন ?
চাণক্যের মতে, মানুষের প্রকৃত চরিত্র সুখের সময়ে নয়, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই প্রকাশ পায় । ভালো সময়ে সবাইকেই পাশে মনে হলেও, কঠিন সময়ে কে আপনার পাশে দাঁড়ায় ৷ তাতেই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায় । যদি কেউ কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আপনার সান্নিধ্যে থাকে, তবে তাঁদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা থেকে আপনার বিরত থাকা উচিত ।
কথা ও কাজের মধ্যে কি মিল আছে ?
মিষ্টি কথা বলা সহজ, কিন্তু তা কাজে পরিণত করা কঠিন । চাণক্য নীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তিকে তার কথার দ্বারা নয়, বরং কাজের মাধ্যমেই বিচার করা উচিত । যারা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু প্রয়োজনে সরে দাঁড়ায়, তাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করা হয় না । ধারাবাহিক আচরণের মাধ্যমেই সর্বদা বিশ্বাস গড়ে ওঠে ৷
তারা কি অন্যদের গোপন কথা গোপন রাখে ?
কেউ যদি প্রায়ই আপনার কাছে অন্যদের ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করে, তবে তা একটি সতর্কবার্তা হতে পারে । যে ব্যক্তি আজ অন্যের গোপন কথা ফাঁস করছে, সে আগামিকাল আপনার বিশ্বাসও ভঙ্গ করতে পারে । চাণক্যের মতে, একমাত্র তিনিই বিশ্বাসের যোগ্য যিনি গোপনীয়তা রক্ষা করতে জানেন ।
স্বার্থের খাতিরে তারা কতটা পরিবর্তিত হয় ?
কিছু মানুষ পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত লাভের ওপর ভিত্তি করে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তন করে । এই ধরনের ব্যক্তিরা কেবল ততক্ষণই আপনার পাশে থাকে, যতক্ষণ তারা কোনও সুবিধা পায় । চাণক্যের বিশ্বাস ছিল, কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । কারও বিশ্বস্ততা যাচাই করার জন্য এটি দেখা জরুরি, ব্যক্তিগত কোনও লাভ না থাকলেও তারা সম্পর্কের প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয় ।
তিনি কি সম্মান প্রদর্শন করতে জানেন ?
চাণক্য নীতির মতে, নিজের চেয়ে দুর্বল, নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন বা কম প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে একজন ব্যক্তি কেমন আচরণ করেন, তা দেখেই তাঁর চরিত্র বোঝা যায় । যিনি কেবল ক্ষমতাধরদেরই সম্মান করেন অথচ অন্যদের তুচ্ছজ্ঞান করেন, তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না । প্রকৃত চরিত্র সব পরিস্থিতিতেই প্রকাশ পায় ।
সারকথা হল, চাণক্য নীতি অনুযায়ী অন্যের ওপর আস্থা রাখা দোষের কিছু নয়, তবে যথাযথ বিচার-বিবেচনা ছাড়া তা করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে । কোনও ব্যক্তির আচরণ, বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা, মেজাজ এবং কঠিন সময়ে তাঁর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পরেই কেবল তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত । সঠিক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করলে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, আর ভুল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করাটা হয়ে উঠতে পারে আজীবন মনে রাখার মতো এক শিক্ষা ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)