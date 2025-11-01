বাটার চিকেন থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, এই ভারতীয় খাবারের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে
ভারতের মানুষ মশলাদার এবং ঝাল খাবার পছন্দ করে থাকেন । প্রতিটি কোণে নতুন স্বাদ এবং স্বাদ পাবেন ।
Published : November 1, 2025 at 11:35 AM IST
ভারতের খাবারের একটি অনন্য স্বাদ এবং স্বাদ রয়েছে । গুজরাতের ধোকলা, হায়দরাবাদের বিরিয়ানি, অথবা বিহারের লিট্টি-ছোখা, আপনি ভারতের প্রতিটি কোণে নতুন স্বাদ এবং স্বাদ খুঁজে পাবেন । ভারতের মানুষ মশলাদার এবং সুস্বাদু খাবার পছন্দ করে থাকেন ৷ যে কারণে কিছু ভারতীয় খাবার বিদেশে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে । তবে ভারতীয় কিছু খাবার বিদেশেও বেশ চাহিদা রয়েছে ৷
বাটার চিকেন একটি জনপ্রিয় উত্তর ভারতীয় খাবার ৷ কেবল ভারতেই নয়, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও একটি জনপ্রিয় পছন্দ হয়ে উঠেছে । এই ক্রিমি এবং মাখনের মতো আমিষ খাবারটি এর সমৃদ্ধ স্বাদ এবং হালকা মশলার জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ ।
বিরিয়ানির নাম শুনলেই সবার মুখে জল চলে আসে । লম্বা, মশলা ভাত এবং মশলার সুবাস এটিকে একটি ক্লাসিক ভারতীয় খাবার করে তোলে । হায়দরাবাদি এবং মুরাদাবাদি বিরিয়ানি ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও উপসাগরীয় দেশ এবং ইউরোপের মানুষরাও এটি উপভোগ করে থাকে ।
সিঙারা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুডগুলির মধ্যে একটি । এই মুচমুচে, আলু-মশলাদার খাবারগুলি সন্ধ্যার চায়ের সঙ্গে সবার পছন্দের । সিঙারা এখন ভারত ছাড়িয়ে কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে । এই দেশগুলিতে একটি ভারতীয় খাবার হিসেবে স্বীকৃত ।
ভারতে সকলেই মশলা চা দিয়ে তাদের সকাল শুরু করেন, কিন্তু এখন এর স্বাদ বিদেশেও মানুষকে মুগ্ধ করছে । আমেরিকা এবং ইউরোপে মানুষ এটিকে লাট্টে চা হিসেবে পছন্দ করে থাকেন । এইভাবে চা এখন বিদেশে ভারতের সুগন্ধ এবং সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠছে ।
ডাল তড়কা এবং নানের মিশ্রণ বিদেশের ভারতীয় রেস্তোরাঁগুলিতেও সর্বাধিক অর্ডার করা খাবার । গরম ডাল এবং বাটার নান এখন আর কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়; তারা ভারতীয় আত্মার খাবার হিসেবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ।