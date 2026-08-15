15 অগস্টে স্টাইলিশ ফ্যাশন চান ? বলিউড অভিনেত্রীদের এই লুকগুলি নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলুন

15 অগস্টে স্টাইলিশ ফ্যাশন চান ? বলিউড অভিনেত্রীদের এই লুকগুলি নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলুন
এই 15 অগস্ট যদি আপনি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পোশাকের তিনটি রঙই একসঙ্গে পরতে না চান, তবে বলিউড অভিনেত্রীদের এই স্টাইলিশ 'দেশি' লুকগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন ।
Published : August 15, 2026 at 12:08 PM IST
15 অগস্টের পোশাকে দেশপ্রেমের ছোঁয়া রাখার বিষয়টি মনে উঁকি দেয় ৷ তবে এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে আপনাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তেরঙা পোশাকে সাজতে হবে । এই স্বাধীনতা দিবসে যদি এমন কিছু পরতে চান যা একইসঙ্গে খাঁটি ভারতীয় আমেজ বজায় রাখে এবং স্টাইলের দিক থেকেও নজরকাড়া হয় ৷ তবে আপনি বলিউড অভিনেত্রীদের সাজসজ্জা থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, আপনাকে হুবহু তাঁদের মতো সাজতে হবে না বরং নিজের পছন্দমতো ফ্যাশনের ছোটখাটো উপাদানগুলি আপনি নিজের সাজে মানিয়ে নিতে পারেন ।
আলিয়া ভাটের অনুপ্রেরণায় সাদা পোশাকের সাজ
আপনি যদি ছিমছাম ও মার্জিত সাজসজ্জা পছন্দ করেন, তবে আলিয়া ভাটের সাদা শাড়ির লুকটি হতে পারে দারুণ এক পছন্দ । সিল্ক বা হালকা কোনও কাপড়ের সাদা শাড়ির সঙ্গে সাধারণ একটি ব্লাউজ পরুন এবং গয়না বা সাজসজ্জা রাখুন একদমই অনাড়ম্বর । ছোট দুল, খোলা চুল কিংবা নিচু করে বাঁধা খোঁপা এবং হালকা মেকআপ সব মিলিয়ে এই সাজটি হয়ে উঠতে পারে অপূর্ব । এমনকি শাড়ির পাড় বা ব্লাউজে হালকা সবুজ কিংবা গেরুয়া রঙের ছোঁয়া যোগ করে এতে ‘স্বাধীনতা দিবস’-এর আমেজও আনা যেতে পারে ।
অনন্যা পাণ্ডের জাফরানি সাজ:
15 অগস্টের জন্য অনন্যা পাণ্ডের চমৎকার জাফরানি রঙের শাড়ির সাজটি হতে পারে এক দারুণ অনুপ্রেরণা । সোনালি পাড়যুক্ত সিল্কের শাড়ির সাথে ভারী কাজের ব্লাউজ এবং ঐতিহ্যবাহী গয়না তাঁর সাজে এনেছে এক রাজকীয় আভিজাত্য । আপনিও খুব সহজে এই সাজটি নিজের মতো করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।
কিয়ারার সবুজ শাড়ির সাজ
আপনি যদি সবুজ রঙ পছন্দ করেন, তবে কিয়ারা আদবানির অর্গানজা শাড়ির লুকটি একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন । হালকা ওজনের শাড়ির সঙ্গে ফ্লোরাল ব্লাউজের সমন্বয় পুরো সাজসজ্জায় এক সতেজ ও স্নিগ্ধ ভাব এনে দেয় । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো, এতে আপনাকে জোর করে তেরঙার অন্যান্য রঙগুলো যুক্ত করার প্রয়োজন নেই ৷ সাধারণ কানের দুল আর হালকা মেকআপই এই লুকটি পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট ।
সারা আলি খানের চিকনকারি স্টাইল
যারা স্টাইল ও আরামের মিশেল খুঁজছেন, তাদের জন্য সারা আলি খানের সাদা চিকনকারি স্যুটটি একদম উপযুক্ত । সাদা সালোয়ার-কামিজ, সুন্দরভাবে ওড়ানো ওড়না এবং খোলা চুলের এই সাজটি স্বাধীনতা দিবসের সারাদিনব্যাপী উদযাপনের জন্য চমৎকার মানাবে । রুপালি ঝুমকার সঙ্গে মিলিয়ে আপনিও নিজের মতো করে এই সাজটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।