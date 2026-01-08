শীতকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না ? এই স্ট্রেচগুলি করুন কয়েক মিনিটেই শক্তি বৃদ্ধি পাবে
শীতকালে, আপনি হয়তো কম্বলটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইবেন না, কিন্তু শরীরের কার্যকলাপ অত্যন্ত জরুরি ।
Published : January 8, 2026 at 2:54 PM IST
শীতের সকালে বাইরের ঠান্ডা, কম্বলের উষ্ণতা এবং অ্যালার্মের শব্দ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা । সবচেয়ে কঠিন অংশ হল বিছানা থেকে ওঠা । আপনি কেবল আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে চান । কিন্তু পুরো সকালটি অলসভাবে কাটানোর আগে, একটি মৃদু জাগরণ দিনটিকে আরও ভালো করে তুলতে পারে । ভালো বিষয় হল যে আপনাকে অবিলম্বে বিছানা থেকে উঠতে হবে না । বিশেষজ্ঞদের মতে, বিছানায় শুয়ে কিছু সহজ স্ট্রেচিং করতে পারেন যা শক্ত হয়ে যাওয়া কমাতে, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে এবং ধীরে ধীরে শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারে ।
পা এবং গোড়ালির জন্য স্ট্রেচিং: সারা রাত শুয়ে থাকার পর আপনি প্রথমে যে জিনিসটি অনুভব করবেন তা হল পায়ে শক্ত হয়ে যাওয়া । বিছানায় শুয়ে থাকার সময়, আপনার পা সোজা রাখুন এবং আপনার গোড়ালিগুলি সামনে পিছনে নাড়ান । এই মৃদু নড়াচড়া পায়ে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং অসাড়তা হ্রাস করে । শীতকালে, এই স্ট্রেচিং ধীরে ধীরে শরীরকে সক্রিয় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে ।
হাঁটু থেকে বুক পর্যন্ত স্ট্রেচিং: আপনার হাঁটুগুলিকে একের পর এক বাঁকুন এবং সেগুলিকে আপনার বুকের দিকে নিয়ে আসুন । এটি কোমর এবং নিতম্বের চারপাশে শক্ত হয়ে যাওয়া কমায় । ঠান্ডায় পিঠ শক্ত হয়ে যাওয়া সাধারণ ৷ কিন্তু এই স্ট্রেচিং মেরুদণ্ডকে কিছুটা শিথিল করতে সাহায্য করে । কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিরতি নেওয়া ও গভীর শ্বাস নেওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া আরও কার্যকর ।
মেরুদণ্ডকে আলতো করে মোচড়ায় এমন স্ট্রেচিং: বিছানায় শুয়ে, হাঁটু বাঁকিয়ে উভয় পা একপাশে রেখে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখুন । এই স্ট্রেচিং মেরুদণ্ডকে আলতো করে মোচড়ায়, পিঠের চাপ কমায় । শীতকালে দীর্ঘ সময় ধরে একই অবস্থানে ঘুমানোর ফলে সৃষ্ট শক্ততা থেকেও এটি উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্তি দেয় ।
কাঁধ এবং ঘাড়ের শক্ততা দূর করার জন্য ব্যায়াম: শীতকালে কাঁধ এবং ঘাড় শক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে । বিছানায় শুয়ে ধীরে ধীরে কাঁধ উপরে তুলুন এবং ছেড়ে দিন । তারপর, আলতো করে আপনার ঘাড় ডান এবং বাম দিকে ঘোরান । এই স্ট্রেচ মাথাব্যথা এবং ঘাড়ের ভারীতা কমাতে সাহায্য করে ।
হালকা শারীরিক নড়াচড়া: অবশেষে, আপনার পুরো শরীরকে একই সঙ্গে প্রসারিত করুন, ঠিক যেমনটি আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় করি এবং হাই তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাত ও পা প্রসারিত করি । এই প্রাকৃতিক নড়াচড়া শরীরকে সংকেত দেয় যে দিন শুরু হতে চলেছে । এটি পেশীগুলিকে সক্রিয় করে এবং ধীরে ধীরে শক্তির মাত্রা বাড়ায় ।
শীতকালে বিছানা থেকে ওঠা কঠিন মনে হলে, নিজেকে জোর করবেন না । প্রথমে বিছানায় এই সহজ স্ট্রেচগুলি চেষ্টা করুন । কয়েক মিনিটের মধ্যেই, আপনার শরীর হালকা বোধ করবে, আপনার মন সতেজ হবে এবং আপনার দিন শুরু করা সহজ বোধ হবে ।
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/try-these-stretches-before-you-get-out-of-bed
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)