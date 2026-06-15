ব্যয়বহুল ট্রিটমেন্টকে বিদায় জানান ! বাড়িতেই কোল্ড ফেসিয়াল করলে পাবেন স্যালনের মতো উজ্জ্বল ত্বক

ব্যয়বহুল ট্রিটমেন্টকে বিদায় জানান ! বাড়িতেই কোল্ড ফেসিয়াল করলে পাবেন স্যালনের মতো উজ্জ্বল ত্বক
মুখে বরফ লাগানোর প্রক্রিয়াটি ‘কোল্ড ফেসিয়াল’ নামেও পরিচিত এবং এর অনেক উপকারিতা রয়েছে
Published : June 15, 2026 at 5:37 PM IST
চোখের নিচের কালো দাগ বা ব্রণ দূর করা ছাড়াও মুখের ত্বকে বরফ ব্যবহারের আরও অনেক কার্যকারিতা রয়েছে । 'কোল্ড ফেসিয়াল' নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটি ত্বকের জন্য নানাবিধ উপকার বয়ে আনে । তবে এর সুফল সম্পর্কে না জেনে কেবল কোনও তারকা বা সেলিব্রিটি করছেন বলেই যদি আপনি এটি ত্বকের পরিচর্যার রুটিনে যুক্ত করেন ৷ তবে হিতে বিপরীত হতে পারে অর্থাৎ আপনার ত্বকের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোল্ড ফেসিয়ালের উপকারিতা এবং এটি সঠিকভাবে ব্যবহারের নিয়মগুলি সম্পর্কে ৷
কোল্ড ফেসিয়াল বা বরফ দিয়ে ত্বকের পরিচর্যার উপকারিতা
ত্বকের যত্নের রুটিনে বরফের ব্যবহার মুখের জন্য নানাভাবে উপকারী হতে পারে ৷ সেই সুবিধাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া দরকার ৷
মুখের ফোলাভাব কমায়:
মুখ বা চোখের চারপাশের অংশ ফুলে গেলে সেখানে বরফ লাগানো বেশ কার্যকর হতে পারে । বরফ রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে ৷ যার ফলে ওই এলাকায় রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং ফোলাভাব হ্রাস পায় ।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়: আপনি যদি মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বা 'গ্লো' (glow) আনতে চান, তবে ত্বকের যত্নের রুটিনে 'কোল্ড ফেসিয়াল' বা বরফ ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করুন । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুখে বরফ লাগালে রক্তনালীগুলি সংকুচিত হয়ে যায় । এর ফলে ত্বকের লোমকূপগুলি ছোট দেখায় এবং ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ হয়ে ওঠে ।
ব্রণের জন্য উপকারী: ব্রণের সমস্যায় বরফ এক দারুণ আশীর্বাদ । নিয়মিত 'কোল্ড ফেসিয়াল' বা বরফ দিয়ে মুখের পরিচর্যা করলে ত্বকের প্রদাহ কমে এবং লোমকূপ সংকুচিত হয়, যার ফলে ত্বকে তেলের নিঃসরণও হ্রাস পায় ।
সবচেয়ে সহজ ও বিনামূল্যে করা যায় এমন প্রতিকার:
কোল্ড ফেসিয়াল কোনও ব্যয়বহুল বা জটিল প্রক্রিয়া নয় যেমনটা স্যালন বা পার্লারে করা দামী ফেসিয়ালের ক্ষেত্রে দেখা যায় । এটি অত্যন্ত সহজে ও দ্রুত করা সম্ভব ।
কীভাবে কোল্ড ফেসিয়াল করবেন ?
কোল্ড ফেসিয়াল করার জন্য নিচের পদ্ধতিটি অনুসরণ করুন:
কোল্ড ফেসিয়াল করার জন্য আপনার একটি বরফের টুকরো এবং একটি পাতলা সুতির কাপড়ের প্রয়োজন হবে ।
প্রথমে আপনার মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন ।
এরপর, বরফের টুকরোটি পাতলা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নিন ।
হালকা চাপে বরফটি দিয়ে আপনার মুখে মাসাজ করুন ।
বৃত্তাকার গতিতে মাসাজ করুন এবং মুখ থেকে শুরু করে ঘাড়ের দিকে নামুন ।
মনে রাখবেন, মাসাজের পর মুখ মুছবেন না; বরং প্রাকৃতিকভাবে বাতাসেই মুখ শুকাতে দিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)