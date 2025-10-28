ETV Bharat / lifestyle

হায়দরাবাদ শাড়ি উৎসব ! সপ্তাহব্যাপী এই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনবদ্য মিলন

প্রাচীন কৌশলের সঙ্গে টেকসই তন্তুর মিশ্রণকারী পর্দা ৷ আধুনিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে ডিজাইন কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে বোনা শাড়ি।

হায়দরাবাদ শাড়ি উৎসব: ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 28, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
যে শহর নিজস্ব ইতিহাসের অলেখা অধ্যায় রচনা করেছে, সেই নিজামের শহর আজও জ্বেলে রাখে ঐতিহ্যের দীপশিখা । মুক্তোর ছটা আর বিরিয়ানির সুবাসে ভরপুর এই শহর যেন এক অনন্য সুরের মেলবন্ধন — যেখানে অতীত ও বর্তমানের হাত ধরে হাঁটে সৌন্দর্য । আর সেই হায়দরাবাদেই শাড়ি রাজত্ব করে তার নিজস্ব গরিমায়, নারীত্ব ও শৈল্পিকতার শাশ্বত প্রতীকে পরিণত হয়ে ।

প্রাচীন বয়নকলার নিপুণতা যখন মিশে যায় আধুনিক নকশার নান্দনিক ছোঁয়ায়, তখনই জন্ম নেয় এক নতুন সৃষ্টির গল্প । সেই গল্পই ধ্বনিত হচ্ছে হায়দরাবাদের শাড়ি উৎসবে । এখানে দর্শকরা কেবল চোখে নয়, হৃদয়ে অনুভব করেন হাতেবোনা শাড়ির পরতে পরতে বোনা পরিশ্রম, শিল্প, আর আবেগের অমলিন ছোঁয়া ।

এটি শুধু প্রদর্শনী নয়—এ এক উদযাপন, যেখানে হায়দরাবাদ তার নিজস্ব ঐতিহ্য, শিল্প, এবং আধুনিকতার সূক্ষ্ম সেতুবন্ধনকে প্রকাশ করে । এক শহরের প্রাণ, এক সংস্কৃতির গর্ব, আর এক শিল্পের চিরন্তন সৌন্দর্যের সম্মিলিত প্রতিধ্বনি—এই হায়দরাবাদের শাড়ি উৎসব ।

hyderabad-saree-festival
হায়দরাবাদ শাড়ি উৎসব (ইটিভি ভারত)

হায়দরাবাদ শাড়ি উৎসব: ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলন

24-30 অক্টোবর, 2025 পর্যন্ত আমিরপেটের কাম্মা সঙ্গমে চলছে এই শাড়ির উৎসব । ভারতের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় নকশা কেন্দ্রের (National Design Centre, NDC) সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শাড়ি শিল্পীরা একত্রিত হয়েছেন এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৷ যা এককথায় ঐতিহ্য ও কঠোর পরিশ্রমের এক অনবদ্য প্রকাশ । এই শাড়ি উৎসবে সকলেই বিনামূল্যে অংশগ্রহণ করতে পারবেন । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি, সহযোগিতা এবং বস্ত্রমন্ত্রী তুম্মলা নাগেশ্বর রাও এবং টি টি ডি-এর বোর্ড মেমবার শ্রী জি. ভানু প্রকাশ রেড্ডি ৷

Lifestyle
উপস্থিত ছিলেন তুম্মলা নাগেশ্বর রাও এবং শ্রী জি. ভানু প্রকাশ রেড্ডি ৷ (ইটিভি ভারত)

প্রতিটি শাড়ি একটি গল্প বোনে...

প্রতিটি শাড়ি যেন ছয় বা নয় গজ বিস্তৃত একটি কবিতা । আক্ষরিক শব্দ নয়, তাঁত ও বুননের ভাষায় লেখা এই শাড়ি । বেনারসির ব্রোকেড থেকে শুরু করে মুঘল বাগানের প্রেরণায় রেশমে বোনা ও অন্ধ্রের পোচমপল্লি ইকাতের জ্যামিতিক ভাষ্য- প্রতিটি শাড়ির নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে । কাঞ্চিপুরম সিল্ক, জামদানি মসলিন, চান্দেরি, পাটোলা, মহেশ্বরী ও টাঙ্গাইল শাড়ি, প্রত্যেকটি শাড়ি যেনো আলাদা আলাদা গল্প বলে । সেই সৌন্দর্যই যেনো ফুটে উঠেছে শহরের বুকে ৷

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল...

হায়দরাবাদ শাড়ি উৎসবে প্রাচীন কৌশল ও আধুনিক প্রয়াস একসঙ্গে উদ্ভাসিত হয় । এখানে শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কৌশল নয়, দেখা যাবে সমসাময়িক ডিজাইনও । দর্শকরা নিঁখুত হাতেবোনা কাপড়ের মসৃণতা অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন । আর শাড়ির মতোই হায়দরাবাদও বৈপরীত্যে সমৃদ্ধ ৷ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিলনে তৈরি এই শহরের প্রত্যেকটি কোনা । এই উৎসব সেই সমস্ত মানুষকে সম্মান জানায়, যাঁরা দেশের বুননের ঐতিহ্য, স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেন ।

