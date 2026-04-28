'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’ ! একঘেয়েমি জীবনধারা থেকে বেরিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সাক্ষী নিজামের শহর

'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’ ! একঘেয়েমি জীবনধারা থেকে বেরিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সাক্ষী নিজামের শহর
25 এপ্রিল 2026, এক সুরময় সন্ধ্যার সাক্ষী ছিল নিজামের শহর ৷ একঘেয়েমি জীবনধারা থেকে বেরিয়ে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্য়ার সাক্ষী হয়েছিলেন বহু প্রবাসি বাঙালি ৷
Published : April 28, 2026 at 3:57 PM IST
25 এপ্রিল 2026, এক সুরময় সন্ধ্যার সাক্ষী ছিল সঙ্গীতপ্রেমীরা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির হায়দরাবাদ শাখার উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশেষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব ৷ 'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস'। হায়দরাবাদের Rabindra Bharati প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী Armaan Khan, যিনি উস্তাদ রসিদ খানের পুত্র ৷ তাঁর সুরের মূর্ছনায় শ্রোতাদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেন ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির হায়দরাবাদ শাখার সহ-সভাপতি ডঃ চঞ্চল সর্বজ্ঞ জানান, "এটা আমাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ৷ প্রতিবছর আমরা ক্লাসিক্যাল ও সেমিক্লাসিক্যাল শিল্পীদের নিয়ে আসি ৷ এর আগেও বিক্রম ঘোষ, কৌশিকী চক্রবর্তী এনারা এসেছিলেন ৷ এই বছর আমরা আরমান খানকে পেয়েছি ৷ আমরা অনেকবার উস্তাদ রসিদ খানকে আনার চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ তবে আজকে আমরা উনার ছেলেকে পেয়েছি ৷ এটা একটা বড় পাওয়া ৷"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চৌধুরি বলেন, "আমাদের এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ত্ব হল এখান থেকে পাওয়া যে টাকা পয়সা গুলো থাকবে সেগুলি আমরা সোশাল ওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করি ৷ এই টাকা বিভিন্ন বৃদ্ধশ্রম বা এই ধরনের সংস্থাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ ফলে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম ৷"
এছাড়াও তাঁরা জানান, "আমরা প্রতিবছর একটা Science -এর অনুষ্ঠান করি ৷ সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন ৷ ফলে অনেক ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হন ৷"
'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’ অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ Armaan Khan, যিনি কিংবদন্তি Ustad Rashid Khan-এর পুত্র । অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভা ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে । মাত্র দুই বছর বয়সে সঙ্গীতের শিক্ষায় হাতেখড়ি, এবং পরবর্তীতে তিনি রামপুর সহসওয়ান ঘরানার ধারা অনুসরণ করে নিজস্ব শৈলীতে গড়ে তুলেছেন এক অনন্য পরিচিতি ।
এই অনুষ্ঠানের গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস বলেন, "আজ এখানে খুবই ভালো লাগছে ৷ এটি আমার কাছে একটা বড় পাওয়া ৷ আমি উস্তাদ রসিদ খানের সময় গিটার বাজাতাম ৷ তাই আমার কাছে এই মঞ্চটা খুবই ভালোলাগার ও এক অন্য অনুভূতি ৷"
ড্রামার সৌভিক লাহিড়ী জানান, "খুবই ভালো লাগছে ৷ একটা অন্যরকম অনুভূতি ৷ ক্লাসিক্যাল সেটআপের সঙ্গে সেটাকে ফিউসন করে সেমি ক্লাসিক্যাল মিলিয়ে এক অন্যরকম ৷ হায়দরাবাদে এসে খুবই ভালো লাগছে ৷ এটি খুব ঐতিহ্যময় একটা শহর ৷"
সব মিলিয়ে, 'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস' কেবল একটি অনুষ্ঠান নয় এটি এক আবেগ, এক সাংস্কৃতিক যাত্রা ৷ যেখানে সুরের মাধ্যমে মিলিত হবে প্রজন্ম, স্মৃতি ও শিকড় । সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক মন্ত্রমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সন্ধ্যা । যা মানুষ সপ্তাহের একঘেয়েমি কাটিয়ে মিলিত হবেন ৷
