'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’ ! একঘেয়েমি জীবনধারা থেকে বেরিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সাক্ষী নিজামের শহর

25 এপ্রিল 2026, এক সুরময় সন্ধ্যার সাক্ষী ছিল নিজামের শহর ৷ একঘেয়েমি জীবনধারা থেকে বেরিয়ে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্য়ার সাক্ষী হয়েছিলেন বহু প্রবাসি বাঙালি ৷

'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’-এর অনুষ্ঠান নিজামের শহরে (ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
25 এপ্রিল 2026, এক সুরময় সন্ধ্যার সাক্ষী ছিল সঙ্গীতপ্রেমীরা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির হায়দরাবাদ শাখার উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশেষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব ৷ 'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস'। হায়দরাবাদের Rabindra Bharati প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী Armaan Khan, যিনি উস্তাদ রসিদ খানের পুত্র ৷ তাঁর সুরের মূর্ছনায় শ্রোতাদের এক অনন্য অভিজ্ঞতা উপহার দেন ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির হায়দরাবাদ শাখার সহ-সভাপতি ডঃ চঞ্চল সর্বজ্ঞ জানান, "এটা আমাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ৷ প্রতিবছর আমরা ক্লাসিক্যাল ও সেমিক্লাসিক্যাল শিল্পীদের নিয়ে আসি ৷ এর আগেও বিক্রম ঘোষ, কৌশিকী চক্রবর্তী এনারা এসেছিলেন ৷ এই বছর আমরা আরমান খানকে পেয়েছি ৷ আমরা অনেকবার উস্তাদ রসিদ খানকে আনার চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ তবে আজকে আমরা উনার ছেলেকে পেয়েছি ৷ এটা একটা বড় পাওয়া ৷"

'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস' অনুষ্ঠানে (ETV Bharat)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চৌধুরি বলেন, "আমাদের এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ত্ব হল এখান থেকে পাওয়া যে টাকা পয়সা গুলো থাকবে সেগুলি আমরা সোশাল ওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করি ৷ এই টাকা বিভিন্ন বৃদ্ধশ্রম বা এই ধরনের সংস্থাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ ফলে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম ৷"

এছাড়াও তাঁরা জানান, "আমরা প্রতিবছর একটা Science -এর অনুষ্ঠান করি ৷ সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন ৷ ফলে অনেক ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হন ৷"

'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস’ অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ Armaan Khan, যিনি কিংবদন্তি Ustad Rashid Khan-এর পুত্র । অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভা ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে । মাত্র দুই বছর বয়সে সঙ্গীতের শিক্ষায় হাতেখড়ি, এবং পরবর্তীতে তিনি রামপুর সহসওয়ান ঘরানার ধারা অনুসরণ করে নিজস্ব শৈলীতে গড়ে তুলেছেন এক অনন্য পরিচিতি ।

এই অনুষ্ঠানের গিটারিস্ট সঞ্জয় দাস বলেন, "আজ এখানে খুবই ভালো লাগছে ৷ এটি আমার কাছে একটা বড় পাওয়া ৷ আমি উস্তাদ রসিদ খানের সময় গিটার বাজাতাম ৷ তাই আমার কাছে এই মঞ্চটা খুবই ভালোলাগার ও এক অন্য অনুভূতি ৷"

ড্রামার সৌভিক লাহিড়ী জানান, "খুবই ভালো লাগছে ৷ একটা অন্যরকম অনুভূতি ৷ ক্লাসিক্যাল সেটআপের সঙ্গে সেটাকে ফিউসন করে সেমি ক্লাসিক্যাল মিলিয়ে এক অন্যরকম ৷ হায়দরাবাদে এসে খুবই ভালো লাগছে ৷ এটি খুব ঐতিহ্যময় একটা শহর ৷"

সব মিলিয়ে, 'রাগ, রিদম অ্যান্ড রুটস' কেবল একটি অনুষ্ঠান নয় এটি এক আবেগ, এক সাংস্কৃতিক যাত্রা ৷ যেখানে সুরের মাধ্যমে মিলিত হবে প্রজন্ম, স্মৃতি ও শিকড় । সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক মন্ত্রমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সন্ধ্যা । যা মানুষ সপ্তাহের একঘেয়েমি কাটিয়ে মিলিত হবেন ৷

