মুখে একজিমা থাকলে মেকআপ করার সময় এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলুন

মুখে একজিমা থাকলে মেকআপ করার সময় এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলুন
Eczema: আপনার যদি মুখে একজিমা থাকে, তবে মেকআপ করার সময় এই ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন এবং ত্বকের বিশেষ যত্ন নিন ।
Published : October 8, 2026 at 1:10 PM IST
একজিমা-আক্রান্ত ত্বকে সাধারণত মেকআপ ব্যবহার করা নিরাপদ হলেও, মুখের ত্বকে যখন একজিমার প্রকোপ বা 'ফ্লেয়ার-আপ' (Flare-up) চলছে, তখন তা এড়িয়ে চলাই ভালো । কিছু মেকআপ পণ্য একজিমা-প্রবণ ত্বকের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, যার ফলে চুলকানি ও লালচে ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে । তাই কোনও পণ্য কেনা বা ব্যবহারের আগে এর উপাদানের তালিকা দেখে নেওয়ার মতো সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি ৷
অনুসরণ করার মতো কিছু সহজ নিয়ম নীচে দেওয়া হল:
যেকোনও পণ্য হুট করে বেছে না নিয়ে এমন পণ্য খুঁজুন যাতে 'হাইপোঅ্যালার্জেনিক' (Hypoallergenic) বা 'সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযুক্ত' (Suitable for Sensitive Skin)-এর মতো কথা লেখা থাকে । এই ধরনের পণ্যে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন উপাদানের পরিমাণ খুব কম থাকে।
জেল-ভিত্তিক (Gel-Based) পণ্য এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলিতে প্রায়শই অ্যালকোহল-ভিত্তিক উপাদান থাকে যা ত্বককে আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে ।
ক্রিম বা মুস (Mousse) ফর্মুলার পণ্যগুলিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।
একজিমা-প্রবণ ত্বকের জন্য আরামদায়ক উপাদান:
- হায়ালুরোনিক অ্যাসিড
- গ্লিসারিন
- সেরামাইডস
- নিয়াসিনামাইড
- যেসব উপাদান এড়িয়ে চলতে হবে
সুগন্ধিযুক্ত পণ্য: একজিমায় আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষেরই সুগন্ধি বা ফ্র্যাগ্রেন্সের প্রতি অ্যালার্জি থাকে । এসেনশিয়াল অয়েল বা সুগন্ধি তেলযুক্ত পণ্যও ত্বকের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে ।
প্রিজারভেটিভ: প্যারাবেন, বেনজাইল অ্যালকোহল এবং ফরমালডিহাইডের মতো প্রিজারভেটিভযুক্ত পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন ।
রাসায়নিক সানস্ক্রিন: একজিমা-প্রবণ ত্বকের জন্য খনিজ-ভিত্তিক (মিনারেল-বেসড) সানস্ক্রিন বেশি নিরাপদ বলে মনে করা হয় ।
মেকআপ করার আগে ত্বক প্রস্তুত করা:
প্রথমে একজিমা-বান্ধব ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন ।
ত্বকের উপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করুন, এটি মেকআপের কণাগুলিকে সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত রাখে ।
মেকআপ লাগানোর জন্য স্পঞ্জ বা নরম মেকআপ ব্রাশ ব্যবহার করুন ।
ফাউন্ডেশন ব্যবহারের আগে সবসময় প্রাইমার লাগান, এটি ত্বক এবং মেকআপের মধ্যে একটি সুরক্ষামূলক স্তর বা বাফার তৈরি করে ।
কৃত্রিম চোখের পাপড়ি (ফলস আইল্যাশ) ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ৷ এতে ব্যবহৃত আঠা শুষ্ক ও সংবেদনশীল ত্বকের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ।
ওয়াটারপ্রুফ চোখের মেকআপও একজিমা-প্রবণ ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এটি তোলার সময় ত্বক বেশ জোরে ঘষতে হয় ।
নীচের পরিস্থিতিতে মেকআপ করা থেকে বিরত থাকুন:
মুখে যদি সক্রিয় একজিমার প্রকোপ বা র্যাশ থাকে ।
মুখে যদি কোনও ফোলা ভাব থাকে ।
ত্বকে যদি কোনও ফাটল বা শক্ত আস্তরণ (ক্রাস্ট) থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)