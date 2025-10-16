ETV Bharat / lifestyle

ভিটামিন সি ও রেটিনল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানেন ? কী করবেন জানুন বিস্তারিত

ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে আসার পাশাপাশি মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া, বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে রেটিনল কার্যকরী উপায় ৷

Lifestyle
ভিটামিন সি ও রেটিনল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম (Getty Iamge)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 1:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আপনি কি জানেন যে ভিটামিন সি এবং রেটিনল আপনার ত্বকের জন্য এক বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে ? তবে যদি সঠিকভাবে এগুলি ব্যবহার না করা হয়, তাহলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে । চিকিৎসরা বলে থাকেন আপনি যদি প্রথমবারের মতো রেটিনল বা ভিটামিন সি ব্যবহার করে থাকলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন ৷

রেটিনল এবং ভিটামিন সি-এর মতো সক্রিয় উপাদানগুলি আজকাল ত্বকের যত্নে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে । তাদের বার্ধক্য রোধকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য এগুলি অত্যন্ত সমাদৃত এবং প্রকৃতপক্ষে কার্যকর । তবে যদি আপনি সঠিক উপায়ে রেটিনল ব্যবহার না করেন, তাহলে এগুলি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । তাই সবসময় রেটিনল ব্যবহারের আগে কিছু জিনিস মেনে চলা প্রয়োজন না হলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে ৷

এছাড়াও কটা বয়সের পর ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায় । যা ত্বকের জেল্লা হারাতে শুরু হয় ৷ ফলে চেহারাতেও আসে নানান পরিবর্তন ৷ 30 পেরোনোর আগেই অ্যান্টি-এজিং স্কিন কেয়ারের সাহায্য নিতে হয় । নিয়মিত মুখ ধোয়া এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে নাইট ক্রিম মাখা একটা প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়ায় ৷ এসবের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া ভীষণভাবে জরুরি ৷

অতএব এই সক্রিয় উপাদানগুলি ব্যবহার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশেষ করে যদি আপনি এগুলি প্রথমবার ব্যবহার করেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন রেটিনল এবং ভিটামিন সি এর মতো উপাদানগুলি ব্যবহার করার জন্য একটি নতুনদের ব্যবহারের আগে কী করা উচিত ?

রেটিনল ভিটামিন এ এর ​​একটি ডেরিভেটিভ এবং এটিকে বার্ধক্য রোধে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করা উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় । তবে, এটি বেশ শক্তিশালী, তাই নতুনদের ধীরে ধীরে শুরু করা উচিত ।

কীভাবে শুরু করবেন ? সপ্তাহে মাত্র দুই থেকে তিনদিন রাতে রেটিনল ব্যবহার করতে পারেন ।

সঠিক পণ্য বেছে নেওয়া প্রয়োজন: এনক্যাপসুলেটেড রেটিনল নতুনদের জন্য একটি ভালো বিকল্প । এটি ত্বকে ধীরে ধীরে নির্গত হয় ৷ জ্বালা না করে গভীরভাবে কাজ করে । রেটিনল ব্যবহার করার সময় এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷ প্রথমে ময়েশ্চারাইজার লাগান, তারপরে রেটিনল এবং তারপরে আবার ময়েশ্চারাইজার লাগান ।

সানস্ক্রিন অপরিহার্য: রেটিনল ত্বককে সূর্যালোকের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে । অতএব, দিনের বেলায় সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না ।

ভিটামিন সি আপনার সকালের রুটিনের অংশ করুন ৷ ভিটামিন সি একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা দূষণ এবং সূর্যের রশ্মির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে ।

ব্যবহারের সঠিক সময়: আপনার সকালের ত্বকের যত্নের রুটিনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা ভালো। এটি প্রয়োগ করার পরে, সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না কারণ এটি এর সুরক্ষা বৃদ্ধি করে ।

জারণ থেকে রক্ষা করে: ভিটামিন সি একটি পচনশীল উপাদান । বাতাসের সংস্পর্শে এলে এটি জারিত হয় এবং এর কার্যকারিতা হারায় । অতএব, বায়ুবিহীন পাম্পযুক্ত পণ্যগুলি বেছে নিন, যা সূত্রকে সতেজ রাখে ।

এই সতর্কতাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন ৷ রেটিনল এবং ভিটামিন সি এর মতো শক্তিশালী সক্রিয় পদার্থ একসঙ্গে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা প্রয়োজন । প্রাথমিকভাবে, এগুলি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করুন । উদাহরণস্বরূপ, সকালে ভিটামিন সি এবং রাতে রেটিনল ।

আপনার ত্বকের কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন ৷ যদি আপনি জ্বালা, লালভাব বা চুলকানি অনুভব করেন তাহলে ব্যবহার কমিয়ে দিন অথবা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করুন । আপনার ত্বকের এগুলিতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগতে পারে ৷

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15767769/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. এই দীপাবলিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে ঘরোয়া ফেসপ্যাক ব্যবহার করে দেখুন, ত্বকে আনবে জেল্লা
  2. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এই স্ক্রাব ব্যবহার করে দেখুন, কয়েকদিনের মধ্যেই পাবেন এর ফলাফল
  3. এই খাবারগুলি থেকে এখনই সাবধান ! প্রতিদিন খেলেই বাড়তে পারে চুল ঝরার সমস্যা

TAGGED:

ভিটামিন সি ও রেটিনল
RETINOL
HEALTHY SKIN
VITAMIN C AND RETINOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.