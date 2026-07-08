এখন নতুন ট্রেন্ড হেয়ার পারফিউম, কীভাবে ব্যবহার করবেন জানেন কি ?

এখন নতুন ট্রেন্ড হেয়ার পারফিউম, কীভাবে ব্যবহার করবেন জানেন কি ?
সৌন্দর্য ও ব্যক্তিগত পরিচর্যার ক্ষেত্রে ‘হেয়ার পারফিউম’ বা চুলের সুগন্ধি সম্প্রতি একটি নতুন ট্রেন্ড হিসেবে উঠে এসেছে ।
Published : July 8, 2026 at 3:39 PM IST
সাধারণত সুগন্ধি ও আতর মূলত পোশাক বা শরীরের অংশে ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হত । তবে সৌন্দর্য ও ব্যক্তিগত পরিচর্যার জগতে বর্তমানে 'হেয়ার পারফিউম' বা চুলের সুগন্ধি ব্যবহারের একটি নতুন প্রবণতা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে । চুলের সতেজ সুবাস বজায় রাখতে অনেকেই এখন এই বিশেষ ধরনের হেয়ার পারফিউম ব্যবহার করছেন । এটি অত্যন্ত কার্যকর, কারণ ঘাম, ধুলোবালি বা দূষণের কারণে চুলে অনেক সময় দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে ৷ বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কিংবা দীর্ঘ সময় বাইরে কাটানোর পর ।
এই প্রেক্ষাপটে, চুলকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ ও সুবাসিত করে তোলার একটি সহজ উপায় হিসাবে ‘হেয়ার পারফিউম’-কে বিবেচনা করা হয় । তবে এটি সাধারণ পারফিউম থেকে আলাদা এবং বিশেষভাবে চুলের কথা মাথায় রেখেই এটি তৈরি করা হয়েছে । আপনি যদি সম্প্রতি হেয়ার পারফিউম সম্পর্কে শুনে থাকেন এবং এটি আসলে কী তা জানতে আগ্রহী হন, তবে আসুন সহজ কথায় বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক ।
হেয়ার পারফিউম কী ?
হেয়ার পারফিউম হল বিশেষভাবে চুলের জন্য তৈরি একটি সুগন্ধি পণ্য । এর সুবাস চুলে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে । অনেক হেয়ার পারফিউমে এমন কিছু উপাদানও থাকে যা চুলকে শুষ্ক হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য হেয়ার পারফিউম একটি চমৎকার পছন্দ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
সাধারণ পারফিউম থেকে এটি কীভাবে আলাদা ?
সাধারণ পারফিউমে প্রায়শই প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল থাকে, যা সরাসরি চুলে লাগালে চুল শুষ্ক বা রুক্ষ হয়ে যেতে পারে । অন্যদিকে, হেয়ার পারফিউম এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তা হালকা হয় এবং চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট না করে ।
হেয়ার পারফিউম ব্যবহারের সঠিক নিয়ম: বোতলটি চুল থেকে কিছুটা দূরে ধরে হালকাভাবে স্প্রে করুন । মাথার ত্বকে সরাসরি প্রয়োগ না করে চুলের দৈর্ঘ্যের ওপর স্প্রে করার চেষ্টা করুন এবং অতিরিক্ত স্প্রে করা থেকে বিরত থাকুন । বাইরে বেরোনোর আগে এটি ব্যবহার করতে পারেন; এটি আপনার চুলকে সুবাসিত ও পরিপাটি রাখে ।
তবে এটি মনে রাখা জরুরি, হেয়ার পারফিউম শুধুমাত্র সুবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়; এটি শ্যাম্পু বা চুল ধোয়ার বিকল্প নয় । চুল যদি নোংরা থাকে বা তাতে তেল জমে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন । এছাড়া, যাদের মাথার ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল বা সুগন্ধিজনিত অ্যালার্জি রয়েছে, তাদের নতুন কোনও পণ্য ব্যবহারের আগে সতর্ক হওয়া উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)