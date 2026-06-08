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মিথ্যাবাদীদের কীভাবে বুঝবেন ? এই তিনটি প্রশ্ন করলেই ধরা পরবে

মাত্র তিনটি প্রশ্ন করেই আপনি অনেকাংশে বুঝতে পারবেন সামনের ব্যক্তিটি মিথ্যা বলছেন কি না ।

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মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা বুঝুন এই প্রশ্ন করে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 8, 2026 at 2:13 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:57 PM IST

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জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যখন কারও কথার সত্যতা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় । তবে মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন, কেবল মুখের অভিব্যক্তি দেখে কোনও মিথ্যাবাদীকে শনাক্ত করা সহজ নয় । অনেক সময় সত্যবাদি মানুষও স্নায়বিক চাপের কারণে অস্বস্তিকর আচরণ করতে পারেন ৷ অন্যদিকে অভিজ্ঞ মিথ্যাবাদীরা অত্যন্ত শান্ত ও স্বাভাবিক ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হন ।

এমন পরিস্থিতিতে, মাত্র তিনটি প্রশ্ন করার মাধ্যমেই আপনি অনেকাংশে বুঝতে পারবেন কেউ মিথ্যা বলছে কি না । মনোবিজ্ঞানও এই পদ্ধতিটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে ।

ঘটনাটি উল্টোভাবে বা শেষ থেকে শুরুর দিকে বর্ণনা করতে বলুন: মনোবিজ্ঞানের মতে, কোনও সত্য ঘটনা মনে করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ ব্যক্তিটি বাস্তবে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন । কিন্তু কোনও গল্প যখন মনগড়া বা বানোয়াট হয়, তখন তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে ।

কোনও সন্দেহ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঘটনাটি উল্টোভাবে অর্থাৎ শেষ থেকে শুরুর দিকে বর্ণনা করতে বলুন । যিনি সত্য বলছেন তিনি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি মনে করে ঘটনাটি পুনরায় বলতে পারেন ৷ অন্যদিকে, মিথ্যাবাদীর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, কারণ তাদের তখন নিজেদের সাজানো গল্পটি নতুন এক ক্রমবিন্যাসে সাজিয়ে বলতে হয় ।

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করুন: মিথ্যাবাদীরা সাধারণত মূল ঘটনা বা কাহিনিটি সাজিয়ে প্রস্তুত হয়েই আসে, কিন্তু প্রায়শই তারা ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয় না ।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি দাবি করে যে সে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েছিল, তবে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন সেখানে পৌঁছনোর পর সে সবার আগে কী দেখেছিল, আবহাওয়া কেমন ছিল কিংবা আশেপাশে কী কী জিনিস ছিল । একজন সত্যবাদী ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই এর উত্তর দেবেন, অথচ একজন মিথ্যাবাদী বারবার দ্বিধায় পড়তে পারেন বা নিজের উত্তর বদলে ফেলতে পারেন ।

কিছুক্ষণ পর একই প্রশ্ন আবার করুন: মনোবিজ্ঞান বলে যে, একটি বানোয়াট গল্পের ক্ষেত্রে সব তথ্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখা কঠিন । তাই আলোচনার এক পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আবার কথা বলুন এবং একই প্রশ্ন ভিন্নভাবে করুন ।

ব্যক্তিটি যদি সত্য বলে থাকেন, তবে তার উত্তরের মূল কাঠামোটি প্রায় একই থাকবে । কিন্তু গল্পটি যদি বানোয়াট হয়, তবে প্রায়শই তাদের উত্তরে অসামঞ্জস্য বা গরমিল দেখা দিতে শুরু করে ৷ এই অসামঞ্জস্যগুলিই ইঙ্গিত দিতে পারে যে কোনও কিছু ঠিক নেই ।

এই তিনটি প্রশ্ন সত্যতার নিশ্চয়তা দেয় না: এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কোনও একটি প্রশ্নই শতভাগ নির্ভুলতার সঙ্গে মিথ্যা শনাক্ত করার নিশ্চয়তা দেয় না । মানসিক চাপ, লজ্জা, বিস্মৃতি বা উদ্বেগের কারণে মানুষ অসংলগ্ন উত্তর দিতে পারে । তাই, কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগে পুরো পরিস্থিতি, আচরণ এবং ঘটনাগুলি একসঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9037296/

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Last Updated : June 8, 2026 at 2:57 PM IST

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মিথ্যাবাদীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা
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