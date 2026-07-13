লাকি ব্যাম্বু গাছের কাণ্ড কি হলুদ বা কালো হয়ে যাচ্ছে ? এই পরিচর্যার মাধ্যমে সতেজ করে তুলুন

লাকি ব্যাম্বু গাছের কাণ্ড কি হলুদ বা কালো হয়ে যাচ্ছে ? এই পরিচর্যার মাধ্যমে সতেজ করে তুলুন
লাকি ব্যাম্বুর কাণ্ড হলুদ বা কালো হয়ে যাওয়ার সমস্যাটি বেশ সাধারণ, যার ফলে গাছটি শুকিয়ে যেতে শুরু করে ৷
Published : July 13, 2026 at 4:21 PM IST
ঘর সাজাতে এবং ইতিবাচকতা বা শুভ শক্তিকে স্বাগত জানাতে অনেকেই 'লাকি ব্যাম্বু' (Lucky Bamboo) গাছ রাখতে পছন্দ করেন । ফেং শুই-এর মতে, এই গাছটি সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক । যেহেতু এর খুব কম পরিচর্যার প্রয়োজন হয় এবং এটি মাটি ছাড়াই বেড়ে উঠতে পারে ৷ তাই বাড়িতে বা অফিসের টেবিলে এটি রাখা বেশ সুবিধাজনক ।
তবে অনেকেই লাকি ব্যাম্বু শুকিয়ে যাওয়া বা এর কাণ্ড কালো হয়ে যাওয়ার সমস্যায় পড়েন । আপনার গাছের কাণ্ড যদি হলুদ বা কালো হতে শুরু করে, তবে হয়তো পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে । সৌভাগ্যবশত, কয়েকটি সাধারণ পরামর্শ মেনে চললে গাছটিকে দীর্ঘ সময় সতেজ ও সবুজ রাখা সম্ভব । সেই পরামর্শগুলি জেনে নেওয়া যাক ।
সঠিক জল ব্যবহার করুন: আমরা প্রায়ই 'লাকি ব্যাম্বু' (Lucky Bamboo) কলের পানিতে রাখি, কিন্তু এতে থাকা উচ্চ মাত্রার ফ্লোরাইড ও ক্লোরিন গাছটির শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং গাছটিকে শুকিয়ে ফেলতে পারে । তাই শিকড়ের ক্ষতি এড়াতে গাছটিকে ফিল্টার করা জলে রাখুন ।
জল পরিবর্তনের সঠিক সময়: অনেকেই 'লাকি ব্যাম্বু' (Lucky Bamboo) দীর্ঘ সময় ধরে একই পানিতে রেখে দেন । এতে জলের অক্সিজেন কমে যায়, যার ফলে গাছের কাণ্ড কালো হয়ে পচে যেতে পারে । তাই নিয়মিত জল পরিবর্তন করা জরুরি । প্রতি 2-3 দিন অন্তর পাত্রের জল বদলে ফেলুন এবং শৈবাল বা শ্যাওলা জমা রোধ করতে পাত্রটি ভালোভাবে পরিষ্কার করুন । পাশাপাশি, পরিষ্কার জল দিয়ে গাছের শিকড়গুলিও আলতো করে ধুয়ে নিন ।
জলের সঠিক পরিমাণ: পুরো গাছটি জলে ডুবিয়ে রাখলে তা পচে যেতে পারে । তাই পাত্রে কেবল ততটুকুই জল দিন যাতে শিকড়গুলি ডুবে থাকে ।
সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন: অনেকেই গাছ দ্রুত বড় করার আশায় লাকি ব্যাম্বু সরাসরি সূর্যের আলোতে অথবা ঘরের এমন কোনও স্থানে যেখানে সরাসরি রোদ পড়ে সেখানে রাখেন । এর ফলে গাছের কাণ্ড ও পাতা শুকিয়ে যেতে পারে । লাকি ব্যাম্বুর জন্য সরাসরি সূর্যালোকের প্রয়োজন নেই ৷ বরং ঘরের এমন কোনও উজ্জ্বল স্থানে এটি রাখুন যেখানে সরাসরি রোদ পড়ে না ।
কালো বা হলুদ হয়ে যাওয়া কাণ্ডের যত্ন: গাছের কোনও কাণ্ডের গোড়া যদি পুরোপুরি হলুদ বা কালো হয়ে যায়, তবে তা অবিলম্বে গাছ থেকে আলাদা করে ফেলুন । পচে যাওয়া কাণ্ড পাত্রের জল নষ্ট করে ফেলতে পারে এবং সুস্থ কাণ্ডেও পচন ছড়িয়ে দিতে পারে । তাই কাঁচি দিয়ে পচে যাওয়া অংশটি কেটে বাদ দিন । যদি শিকড়গুলি খুব বেশি পচে গিয়ে থাকে, তবে নতুন শিকড় গজাতে সাহায্য করার জন্য সেগুলি কিছুটা ছেঁটে দিন ।
উপযুক্ত তাপমাত্রা ও পুষ্টি: লাকি ব্যাম্বু অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম বাতাস সহ্য করতে পারে না ৷ তাই এটি এয়ার কন্ডিশনারের খুব কাছে বা রান্নাঘরে রাখা এড়িয়ে চলুন । যেহেতু এটি পানিতে ভালো বেড়ে ওঠে, তাই এর জন্য খুব বেশি সারের প্রয়োজন হয় না । কেবল প্রতি 2-3 দিন অন্তর জল বদলে দিন এবং চাইলে মাসে একবার এক-দু’ফোঁটা তরল সার যোগ করতে পারেন ।
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