উৎসবের ক্লান্তি মুছে ফিরুক ত্বকের জেল্লা, রইল সহজ কিছু ডিটক্স টিপস
Skin Care: উৎসবের মরশুমের পর মেকআপ ও দূষণের কারণে আপনার ত্বক নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ৷ ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করতে স্কিনকেয়ার পরামর্শগুলো মেনে চলুন ।
Published : November 11, 2026 at 1:54 PM IST
উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ত্বক পাওয়া সবারই স্বপ্ন ৷ আর এটি অর্জনের জন্য আমরা প্রায়শই নানা উপায় ও প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকি । তবে উৎসবের মরশুমে শেষে ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে আমাদের ত্বক নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে । আপনি যদি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার উপায় খুঁজে থাকেন, তবে এই স্কিনকেয়ার বা ত্বকের যত্ন বিষয়ক পরামর্শগুলো অবশ্যই মেনে চলুন ।
ডাবল ক্লিনজিং (Double Cleansing)
দীপাবলির মতো উৎসবে ভারী মেকআপ ব্যবহার এবং বাইরের দূষণের সংস্পর্শে আসার ফলে ত্বক নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে । ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে ‘ডাবল ক্লিনজিং’ পদ্ধতি অনুসরণ করতে ভুলবেন না । ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধোয়ার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার মেকআপ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়েছে কি না । দিনে দু'বার—বিশেষ করে বাইরে থেকে ফেরার পর ৷ ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার (ডিপ-ক্লিনজিং) করলে তা পুনরায় আগের মতো স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করবে ।
চোখের জন্য কোল্ড থেরাপি
উৎসবের মরশুমে আমাদের চোখ সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে । যদি আপনার চোখ ফুলে যাওয়ার সমস্যা থাকে, তবে ত্বকের যত্নের রুটিনে 'কোল্ড থেরাপি' বা শীতল চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন । আপনি ঠান্ডা টি-ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন অথবা একটি সুতির কাপড়ে বরফের টুকরো জড়িয়ে তা চোখের উপর রাখতে পারেন । এছাড়া, একটি পাত্রে বরফের টুকরো ও সামান্য জল নিয়ে পুরো মুখে কোল্ড থেরাপি দিতে পারেন ।
কফি স্ক্রাব
কফি স্ক্রাব মুখের ময়লা পরিষ্কার করতে, ব্ল্যাকহেডস দূর করতে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে । হাফ চা চামচ কফির সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন । এরপর হালকা চাপে 5-10 মিনিট ধরে মুখে আলতোভাবে স্ক্রাব করুন । মিশ্রণটি আরও 5 মিনিট মুখে রেখে দিন এবং তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
টমেটোর রস দিয়ে মাসাজ
মুখে জমে থাকা ধুলোবালি, ময়লা এবং দূষিত উপাদান দূর করতে টমেটোর রস ব্যবহার করুন । একটি ছোট টমেটো থেকে রস বের করে মুখে লাগান এবং আলতোভাবে মাসাজ করুন । এরপর 20 মিনিট অপেক্ষা করুন এবং সবশেষে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার অপরিহার্য
মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । এছাড়া, সুস্থ ত্বক বজায় রাখার জন্য প্রতি 1-2 ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন লাগানো প্রয়োজন । বাইরে রোদ থাকুক বা না থাকুক ৷ দৈনন্দিন ত্বকের যত্নের রুটিনে অবশ্যই সানস্ক্রিন অন্তর্ভুক্ত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)