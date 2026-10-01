জেদি দাগ ও রোদে পোড়া ভাব দূর করতে চান ? পুজোর আগে উজ্জ্বল ত্বকের জন্য এভাবে টমেটোর রস ব্যবহার করুন

জেদি দাগ ও রোদে পোড়া ভাব দূর করতে চান ? পুজোর আগে উজ্জ্বল ত্বকের জন্য এভাবে টমেটোর রস ব্যবহার করুন
Durga Puja Skin Care: দুর্গাপুজোর আগে জেদি দাগ ও রোদে পোড়া ভাব দূর করতে ত্বকের যত্ন নেওয়ার ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি জানুন ৷
Published : October 1, 2026 at 12:20 PM IST
সবাই দাগহীন, উজ্জ্বল ও সতেজ ত্বক পেতে চায় । সুন্দর ত্বক পেতে অনেকে নানা ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করলেও, প্রাকৃতিক উপায়গুলি অনেক বেশি নিরাপদ ৷ যদিও এগুলির ফলাফল পেতে কিছুটা সময় লাগে ।
এমনই একটি প্রাকৃতিক উপাদান হল টমেটো ৷ এর রস ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এতে রয়েছে ভিটামিন সি, লাইকোপিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের দাগ ও রোদে পোড়া ভাব (ট্যান) দূর করতে এবং ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন টমেটোর রস ব্যবহারের কয়েকটি কার্যকর উপায় ।
টমেটোর রস কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
সরাসরি মুখে টমেটোর রস ব্যবহার: একটি তুলোর বলের সাহায্যে মুখে তাজা টমেটোর রস লাগান । 10-15 মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বকের তেল নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ধীরে ধীরে দাগ ও কালচে ভাব দূর করতে সাহায্য করে ।
টমেটো ও মধুর ফেস প্যাক: এক চা চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে হাফ চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগান । এই প্যাকটি ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং শুষ্ক ত্বককে নরম ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
টমেটো ও টক দইয়ের ব্যবহার: সমপরিমাণ টমেটোর রস ও টক দই মিশিয়ে মুখে লাগান এবং 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন । এটি রোদে পোড়া ভাব (ট্যান) কমায় এবং ত্বককে সতেজ দেখায় ।
টমেটো ও বেসনের ফেস প্যাক: এক চা চামচ বেসনের সঙ্গে এক চা চামচ টমেটোর রস মিশিয়ে মুখে লাগান এবং শুকাতে দিন ৷ এরপর হালকাভাবে ঘষে ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে এবং ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে ।
টমেটো ও লেবুর রস: তৈলাক্ত ও ব্রণপ্রবণ ত্বকের জন্য টমেটো ও লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী । মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে 10 মিনিট রাখুন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন ।
টমেটো ও অ্যালোভেরা জেল: টমেটোর রসের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে লাগালে ত্বক প্রশান্ত হয় এবং রোদে পোড়া ভাব কমে ।
টমেটোর আইস কিউব: আইস ট্রে-তে টমেটোর রস জমিয়ে কিউব তৈরি করুন এবং প্রতিদিন সকালে একটি কিউব দিয়ে আলতো করে মুখে মাসাজ করুন । এটি ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে ।
সতর্কতা: টমেটোর রস ব্যবহারের পর সবসময় মুখ ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার লাগান ৷ এছাড়া দিনের বেলা অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, কারণ টমেটোর রস ত্বককে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9545714/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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