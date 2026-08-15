বর্ষাকালে চুলের তৈলাক্ত ভাব নিয়ে চিন্তিত ? শ্যাম্পু করা ছাড়াই চুলকে দিন সতেজ লুক

বর্ষাকালে চুলের তৈলাক্ত ভাব নিয়ে চিন্তিত ? শ্যাম্পু করা ছাড়াই চুলকে দিন সতেজ লুক
বর্ষাকালে আর্দ্রতা ও ঘামের কারণে চুল দ্রুত তৈলাক্ত হয়ে পড়ে । শ্যাম্পু না করলে চুলের তেল পুরোপুরি দূর হয় না ।
Published : August 15, 2026 at 2:49 PM IST
বর্ষাকাল মনোরম আবহাওয়া নিয়ে এলেও, চুলের অবস্থা অনেক সময় মেজাজটাই বিগড়ে দিতে পারে । বাইরের আর্দ্রতা, ঘাম এবং মাথার ত্বকের স্বাভাবিক তেল সব মিলিয়ে চুল আঠালো ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে । বিশেষ করে আপনি যদি প্রতিদিন চুল ধোয়া পছন্দ না করেন, তবে প্রশ্ন জাগে শ্যাম্পু না করেই কীভাবে তৈলাক্ত চুলকে সতেজ ও ঝরঝরে দেখানো যায় ?
শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা যাক: জল ও শ্যাম্পু ছাড়া চুল থেকে তেল এবং জমে থাকা ময়লা পুরোপুরি দূর করা অসম্ভব । এমনকি ড্রাই শ্যাম্পুও কেবল তেল শুষে নেয় ৷ এটি আসলে চুলকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে না । তবে, যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য চুলের চিটচিটে ভাব কমাতে চান, চুলে ভলিউম বা ঘন ভাব আনতে চান কিংবা হঠাৎ কোথাও বের হতে হয়, তবে কিছু সাধারণ পদ্ধতি কাজে আসতে পারে । বিশেষ করে বর্ষাকালে এই ছোটখাটো কৌশলগুলো বেশ উপকারী হতে পারে ।
প্রথমে চুল ভালোভাবে শুকিয়ে নিন
বর্ষাকালে মানুষ যে বড় ভুলগুলোর একটি করে, তা হল ভেজা চুল বেঁধে রাখা । চুল ভিজে গেলে প্রথমে তোয়ালে দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে শুকিয়ে নিন । জোরে ঘষলে চুলের ক্ষতি হতে পারে ।
চুল খোলা রাখুন এবং প্রাকৃতিকভাবে বাতাসে শুকাতে দিন । এতে চটচটে ভাব কমবে এবং চুল দেখতে আরও ঘন ও ভলিউম-যুক্ত মনে হবে ।
2) শুধু জল দিয়ে হালকাভাবে ধুয়ে নিন: যদি শ্যাম্পু করতে না চান কিন্তু চুল ঘাম বা বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে এসে থাকে, তবে পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প ধুয়ে নিতে পারেন । আঙুলের ডগা দিয়ে আলতোভাবে মাথার ত্বক মাসাজ করুন এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
মনে রাখবেন, শুধু জল দিয়ে তেল পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয় । তাই এটিকে শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে না ভেবে চটজলদি সতেজ হওয়ার উপায় হিসাবে দেখুন ।
3) ড্রাই শ্যাম্পু হল জরুরি অবস্থার (SOS) সেরা সমাধান
আপনার কাছে যদি ড্রাই শ্যাম্পু থাকে, তবে বৃষ্টির দিনে এটি দারুণ কাজে আসতে পারে । চুলের যেসব অংশ বেশি তৈলাক্ত মনে হচ্ছে, সেখানে সামান্য পরিমাণ ড্রাই শ্যাম্পু লাগান । কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর নির্দেশিকা অনুযায়ী এটি ছড়িয়ে দিন এবং চুল আঁচড়ে নিন ।
তবে, এটি আপনার নিয়মিত শ্যাম্পু করার রুটিনের বিকল্প হওয়া উচিত নয় । আমেরিকান একাডেমি অফ ডার্মাটোলজির মতে, ড্রাই শ্যাম্পু তেল শোষণ করে ঠিকই, কিন্তু এটি আসলে চুল ও মাথার ত্বককে পুরোপুরি পরিষ্কার করে না ।
4) বারবার চুলের গোড়ায় হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন
এই ছোট অভ্যাসটি আপনার চুলের চেহারায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে । বারবার চুলে হাত দিলে হাতের ময়লা ও তেল চুলের গোড়ায় লেগে যেতে পারে ৷ ফলে গোড়াগুলো আরও বেশি চটচটে মনে হতে পারে ।
তাই বৃষ্টির মরশুমে বারবার চুল ঠিকঠাক বা স্টাইল পরিবর্তন না করে সাধারণ কোনো হেয়ারস্টাইল বেছে নিন ।
4) চুলের গোড়ায় কন্ডিশনার লাগানোর ভুল করবেন না
যদি আপনার চুল আগে থেকেই তৈলাক্ত হয়, তবে মাথার ত্বকে কন্ডিশনার লাগানো এড়িয়ে চলুন । চুলের মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত কন্ডিশনার লাগানোই সবচেয়ে ভালো । মাথার ত্বকে কন্ডিশনার লাগালে চুল আরও বেশি তৈলাক্ত বা চিটচিটে মনে হতে পারে ।
বৃষ্টির দিনে চুলের জন্য একটি চটজলদি টিপস
হঠাৎ বাইরে বের হতে হলে মাথার ত্বক সতেজ করে নিন, চুলের গোড়ায় কিছুটা ভলিউম বা ফোলা ভাব আনুন এবং বাকি চুল সুন্দর করে নিচু করে খোঁপা (low bun) বা পনিটেল করে বেঁধে নিন । এতে তৈলাক্ত গোড়াগুলো কম চোখে পড়বে এবং আপনাকে বারবার চুলে হাতও দিতে হবে না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)