শীতে শুষ্ক ও নিষ্প্রভ ত্বকের যত্ন, বাড়িতেই তৈরি করুন প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম
Homemade Cream: শীতকালে ত্বকের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় । নারকেল তেল, অ্যালোভেরা, শিয়া বাটার এবং গ্লিসারিনের মতো সাধারণ উপকরণে সহজেই ময়েশ্চারাইজার তৈরি করতে পারেন ।
Published : November 20, 2026 at 11:01 AM IST
শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই ত্বকের নানা সমস্যা শুরু হয় । কখনও কখনও মুখের ত্বক টানটান মনে হয়, আবার কখনও হাত-পা এতটাই শুষ্ক হয়ে যায় যে তার উপর সাদাটে আঁশযুক্ত আস্তরণ পড়ে যায় । এমন পরিস্থিতিতে, সবার পক্ষে সবসময় বাজার থেকে দামী ক্রিম কিনে ব্যবহার করা সহজ হয় না । তবে আপনি কি জানেন, দৈনন্দিন ব্যবহৃত সাধারণ কিছু ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই ত্বকের জন্য কার্যকর ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম তৈরি করে নিতে পারেন ? সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এর জন্য খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না । নারকেল তেল, অ্যালোভেরা জেল, শিয়া বাটার এবং আমন্ড অয়েলের মতো উপাদানগুলো ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করতে পারে । তবে মনে রাখবেন, ঘরোয়া প্রতিকার সবার ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ নাও করতে পারে ৷ তাই যেকোনও কিছু ব্যবহারের আগে অবশ্যই ‘প্যাচ টেস্ট’ (ত্বকের ছোট একটি অংশে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা) করে নেওয়া জরুরি । শীতের জন্য ঘরেই ক্রিম তৈরির কিছু সহজ উপায় জেনে নেওয়া যাক ।
নারকেল তেল ও অ্যালোভেরা দিয়ে ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম তৈরি করুন
শীতকালে যদি আপনার ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়, তবে নারকেল তেল ও অ্যালোভেরার মিশ্রণ ব্যবহার করতে পারেন ৷
উপকরণ:
2 টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল
1 টেবিল চামচ নারকেল তেল
প্রস্তুত প্রণালী:
একটি পরিষ্কার পাত্রে অ্যালোভেরা জেল ও নারকেল তেল নিন । উপাদানগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন । এরপর সামান্য পরিমাণ মিশ্রণ আপনার হাত ও পায়ে লাগিয়ে নিন । মনে রাখবেন, এই মিশ্রণে জলীয় উপাদান থাকায় এটি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা উচিত নয় ৷ প্রতিবার ব্যবহারের সময় নতুন করে তৈরি করে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো ।
শিয়া বাটার (shea butter) ব্যবহার করে একটি সমৃদ্ধ ক্রিম তৈরি করুন
যাদের ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক, তাদের জন্য শিয়া বাটার একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে ।
উপকরণ:
2 টেবিল চামচ শিয়া বাটার
1 টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল (কাঠবাদামের তেল)
প্রস্তুতি:
শিয়া বাটারটি সামান্য নরম করে নিন এবং তাতে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন । দুটি উপাদান ভালোভাবে ফেটিয়ে বা মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটি একটি পরিষ্কার ও শুকনো পাত্রে সংরক্ষণ করুন । স্নানের পর হাত ও পায়ে সামান্য পরিমাণে এটি ব্যবহার করুন ৷ এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে ।
মালাই ও মধু দিয়ে ত্বক কোমল করার ক্রিম তৈরি করুন
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ঘরোয়া রূপচর্চায় ‘মালাই’ (তাজা ক্রিম) ব্যবহারের রীতি বেশ পুরনো ।
উপকরণ:
1 টেবিল চামচ তাজা মালাই
হাফ টেবিল চামচ মধু
প্রস্তুতি:
উপাদান দুটি ভালোভাবে মিশিয়ে মুখে আলতো করে লাগিয়ে নিন । 10 মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । মনে রাখবেন, এটি একটি ফেস মাস্কের মতো, প্রতিদিন ব্যবহারের কোনও ক্রিম নয় ৷ তাই এটি পরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবেন না ।
গ্লিসারিন ও গোলাপজল দিয়ে ত্বকে আর্দ্রতা জোগানো
বিশেষ করে শীতকালে হাত ও পায়ের শুষ্কতা দূর করতে গ্লিসারিন অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে ।
উপকরণ:
1 টেবিল চামচ গ্লিসারিন
2 টেবিল চামচ গোলাপজল
উপাদানগুলি মিশিয়ে ত্বকে সামান্য পরিমাণে প্রয়োগ করুন । যদি মিশ্রণটি খুব বেশি আঠালো মনে হয়, তবে ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে দিন । প্রতিবার ব্যবহারের সময় নতুন করে তৈরি করে নেওয়া সবচেয়ে ভালো ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)