পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া, এটি ছাড়াই কীভাবে ঘন সবজির গ্রেভি তৈরি করা যায় জানুন সহজ পদ্ধতি

পেঁয়াজের দাম আকাশছোঁয়া, এটি ছাড়াই কীভাবে ঘন সবজির গ্রেভি তৈরি করা যায় জানুন সহজ পদ্ধতি
পেঁয়াজ ছাড়াই সবজির গ্রেভিতে আপনি একই রকম ঘন ভাব ও স্বাদ আনতে পারেন ।
Published : August 29, 2026 at 10:48 AM IST
রান্নাঘরে পেঁয়াজের ব্যবহার এতটাই ব্যাপক যে, পেঁয়াজ ছাড়া কোনও সবজির পদ তৈরির কথা ভাবাই কঠিন ৷ বিশেষ করে যখন কোনও রান্নায় মশলাদার ও ঘন গ্রেভি বা ঝোলের প্রয়োজন হয় । তবে, গ্রেভিকে এমন ঘন ও সমৃদ্ধ করে তোলার উপায় কেবল পেঁয়াজই নয় । ঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ ব্যবহার করেই আপনি পেঁয়াজ ছাড়া এমন গ্রেভি তৈরি করতে পারেন, যা দেখতে যেমন ঘন ও সমৃদ্ধ হবে, খেতেও হবে অত্যন্ত সুস্বাদু ।
সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এর জন্য বাজার থেকে কোনও বিশেষ উপকরণ কেনার প্রয়োজন নেই । পেঁয়াজের দাম যখন ঊর্ধ্বমুখী, তখন ঘরের সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই আপনি ঘন গ্রেভি তৈরি করতে পারেন ৷ মূল বিষয়টি হল সঠিক পরিমাণে ও সঠিক সময়ে সেগুলি ব্যবহার করা । এই রেসিপিগুলির মাধ্যমে জেনে নিন কীভাবে যেকোনও সবজির পদের জন্য পেঁয়াজ-বিহীন গ্রেভি তৈরি করা যায় ।
টমেটো ও কাজু বাদাম দিয়ে তৈরি করুন ক্রিমি গ্রেভি
আপনি যদি ঘন ও সমৃদ্ধ গ্রেভি পছন্দ করেন, তবে টমেটোর পাশাপাশি কাজু বাদাম ব্যবহার করতে পারেন । টমেটো হালকাভাবে রান্না করে পিউরি বা মিহি মিশ্রণ তৈরি করে নিন । আলাদাভাবে, আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা কাজু বাদাম বেটে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । মশলা কষানোর পর টমেটোর পিউরি দিয়ে ভালোভাবে রান্না করুন । সবশেষে কাজু বাদামের পেস্ট মিশিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন । কাজু বাদাম কেবল গ্রেভিকে ঘনই করে না, বরং এতে একটি ক্রিমি ভাব ও চমৎকার স্বাদও যোগ করে ।
দই গ্রেভিকে চমৎকারভাবে ঘন করে তোলে
পেঁয়াজ ছাড়া গ্রেভি তৈরির ক্ষেত্রে দই একটি সুবিধাজনক বিকল্প । ব্যবহারের আগে দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন ৷ মশলা কষানোর পর আঁচ কমিয়ে ধীরে ধীরে দই যোগ করুন । দই যাতে দলা পাকিয়ে না যায়, সেজন্য অনবরত নাড়তে থাকুন । এভাবে তৈরি গ্রেভিতে হালকা টক ভাব থাকে এবং এর স্বাদ হয় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ।
বেসনের (ছোলা ডালের গুঁড়ো) সহায়তা
ঘরে কাজু বাদাম বা ক্রিম না থাকলে বেসন কাজে আসতে পারে । তেল ছাড়া এক চামচ বেসন হালকা আঁচে শুকনো খোলায় ভেজে নিন । এরপর গ্রেভিতে মেশানোর আগে সামান্য জলে এটি গুলে নিন । সরাসরি গরম গ্রেভিতে বেসন দেবেন না, কারণ এতে দলা পাকিয়ে যেতে পারে । ভালোভাবে গোলানো মিশ্রণটি যোগ করলে গ্রেভি ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসবে ।
বীজের পেস্টও দারুণ কাজ করে: কুমড়োর বীজ বা সূর্যমুখীর বীজ হাতের কাছে থাকলে সেগুলো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে বেটে পেস্ট তৈরি করে নিন । গ্রেভিতে এই পেস্ট মেশালে প্রাকৃতিকভাবেই ঘন ভাব আসে । আপনি যদি কাজু বাদাম ব্যবহার করতে না চান, তবে এই পদ্ধতিটি বিশেষ উপযোগী ।
পেঁয়াজ ছাড়া সুস্বাদু গ্রেভি তৈরির একটি সহজ গোপন কৌশল হল রান্নায় তাড়াহুড়ো না করা । টমেটো ও মশলা ভালোভাবে রান্না হতে দিন । অতিরিক্ত জল শুকিয়ে গিয়ে যখন মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে ৷ তখনই গ্রেভির স্বাদ ও গঠন সবচেয়ে ভালো হবে ।