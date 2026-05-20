ঘন দই জমানোর জন্য ঠিক কোন ধরণের দুধ ব্যবহার করবেন ? অনেকেই এই ভুল করে থাকেন
আপনি যদি ঘরে বসেই ঘন ও নিখুঁতভাবে ক্রিমি দই জমাতে চান, তবে উচ্চমানের দুধ ব্যবহার করা অপরিহার্য ।
Published : May 20, 2026 at 1:55 PM IST
গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা ও ক্রিমি দইয়ের স্বাদ যেকোনও খাবারের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তোলে । তা পরোটার সঙ্গে খাওয়া হোক, রায়তা হিসাবে তৈরি করা হোক, কিংবা মিষ্টি লস্যিতে পরিণত করা হোক ৷ এক বাটি ঘন দই প্রতিটি খাবারকেই বিশেষ করে তোলে । তবে এর আসল তৃপ্তিটি নিহিত থাকে সেই নিখুঁত ঘনত্ব অর্জনের মধ্যে ৷ যা হবে সুদৃঢ়, ক্রিমি এবং ঘন ৷ ঠিক বাজারের দইয়ের মতোই । অথচ বাড়িতে দই পাতার সময় অনেকেই একটি পুনরাবৃত্ত সমস্যার সম্মুখীন হন: দইটি ঠিকঠাক জমে না কখনো তা অতিরিক্ত তরল থেকে যায় ৷ আবার কখনও দই ও জল আলাদা হয়ে যায় ।
ফলে ঘন ও ক্রিমি দই জমানোর মূল রহস্যটি কেবল 'স্টার্টার কালচার' বা দইয়ের সাজা-র মধ্যেই নিহিত নয়, বরং তা নির্ভর করে দুধের সঠিক নির্বাচনের ওপর । সঠিক ধরণের দুধ ব্যবহার করা হলে, বাজারের দইয়ের মতোই সুদৃঢ় ও ক্রিমি দই খুব সহজেই ঘরে বসেই তৈরি করা সম্ভব । দইটি কতটা ঘন, সুস্বাদু এবং মসৃণ হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে দুধের গুণমান এবং এর চর্বির পরিমাণের ওপর । ঠিক এই কারণেই, অতীতে মানুষ দই জমানোর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ধরণের দুধ বেছে নেওয়াকে অত্যন্ত অপরিহার্য বলে মনে করতেন ।
দই পাতার জন্য সেরা দুধ:
আপনি যদি ঘরে বসে একদম টাটকা, অত্যন্ত ঘন এবং মালাইদার দই পাততে চান তবে 'ফুল-ক্রিম' দুধ ব্যবহার করাই আপনার জন্য সর্বোত্তম বিকল্প । এই দুধে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে, যার ফলে দই অনেক বেশি জমাটবাঁধা এবং মালাইদার হয় ।
কোন দুধ বেশি ঘন: গরুর নাকি মহিষের ?
আপনি যদি সেই ধরণের ঘন দই পছন্দ করেন যা সাধারণত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তবে গরুর দুধের তুলনায় মহিষের দুধকেই অধিকতর ভালো পছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে চর্বি এবং কঠিন উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এটি দ্রুত জমাট বাঁধে এবং অনেক বেশি ঘন দই তৈরি হয় ।
টোন্ড বা ডাবল-টোন্ড দুধ এড়িয়ে চলুন:
কম চর্বিযুক্ত টোন্ড বা ডাবল-টোন্ড দুধ ব্যবহার করলে দই প্রায়শই পাতলা হয়ে যায় । যেহেতু এই ধরণের দুধে ক্রিমের পরিমাণ খুবই কম থাকে, তাই এর থেকে তৈরি দইয়ে সেই মাখনের মতো মসৃণ বা 'ক্রিমি' ভাবটি আসে না ।
দই জমানোর সঠিক পদ্ধতি
দই জমানোর জন্য প্রথমে দুধটিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নেওয়া অপরিহার্য । এই প্রক্রিয়ায় দুধ কিছুটা ঘন হয়ে ওঠে এবং এর স্বাদও বৃদ্ধি পায় । দুধ খুব বেশি গরম কিংবা খুব বেশি ঠান্ডা অবস্থায় তাতে দইয়ের সাজা (জামান) মেশালে দই ঠিকমতো জমতে চায় না । দই জমানোর জন্য ঈষদুষ্ণ বা হালকা গরম দুধকেই আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় । তাছাড়া জমাটবাঁধা ও ঘন দই পেতে হলে মাটির পাত্র ব্যবহার করুন । দুধের পাশাপাশি, উচ্চমানের দইয়ের সাজা বা 'স্টারটার কালচার' ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন । এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনি নিখুঁতভাবে ঘন ও সুস্বাদু দই জমাতে সক্ষম হবেন ।