LPG গ্যাসের সংকটের সময়ে ইন্ডাকশনে রুটি বানান এই সহজ উপায়ে ! রুটি ফুলে উঠবে

LPG গ্যাসের সংকটের সময়ে ইন্ডাকশনে রুটি বানান এই সহজ উপায়ে ! রুটি ফুলে উঠবে
ইন্ডাকশন কুকটপে কীভাবে নরম ও ফোলা রুটি তৈরি করবেন ? এখানে বৈদ্যুতিক চুলায় রুটি তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হল ।
Published : March 14, 2026 at 12:17 PM IST
আজকাল অনেক বাড়িতেই প্রথাগত গ্যাসের ওভেনে জায়গা দখল করে নিচ্ছে ইন্ডাকশন কুকটপ । তবে অনেকেরই ধারণা, গ্যাসের তৈরি রুটি যতটা সুন্দরভাবে ফুলে ওঠে, ইন্ডাকশনে তৈরি রুটি ততটা ফোলে না ৷ তাছাড়া ইন্ডাকশনে রুটি তৈরি করাটা নাকি সাধারণত বেশ কঠিন । অথচ, সঠিক কৌশলটি মেনে চললে ইন্ডাকশন কুকটপেও একেবারে নিখুঁত, নরম ও তুলতুলে রুটি তৈরি করা সম্ভব । এটি নিশ্চিত করতে হলে কিছু ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি ৷ আটা মাখা থেকে শুরু করে রুটি সেঁকা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই এই মনোযোগ প্রয়োজন । তাই, ইন্ডাকশন কুকটপে কীভাবে তুলতুলে রুটি তৈরি করবেন ? তার উপায় এখানে তুলে ধরা হল; বৈদ্যুতিক ওভেনে রুটি তৈরির ধাপে ধাপে নির্দেশিকাটি দেখুন ৷
আটা মাখার সঠিক পদ্ধতি কোনটি ?
নরম ও তুলতুলে রুটি তৈরির জন্য প্রথম এবং অপরিহার্য ধাপ হল আটা সঠিকভাবে মেখে নেওয়া । অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে জল যোগ করে আটা মেখে একটি নরম মণ্ড তৈরি করুন । মাখা আটা খুব বেশি শক্তও হবে না, আবার খুব বেশি নরম বা তরলও হবে না । আটা মাখা হয়ে গেলে, সেটি ঢেকে অন্তত 10-15 মিনিট রেখে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এতে আটার ভিতরের 'গ্লুটেন' সক্রিয় হয়ে ওঠে, যার ফলে রুটিগুলি নরম হয় । আপনি যদি এই পদ্ধতিতে আটা মাখেন, তবে আপনার রুটিগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু হবে এমনকি তা যদি ইন্ডাকশন কুকটপেও তৈরি করা হয় ।
ইন্ডাকশন কুকটপে তাওয়া বসানো: ইন্ডাকশন কুকটপে রুটি তৈরির সময়, তাওয়াটি (রুটি সেঁকার পাত্র) সঠিক তাপমাত্রায় আছে কি না তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমে ইন্ডাকশন কুকটপটিকে মাঝারি আঁচে (medium heat) সেট করুন এবং তাওয়াটিকে ভালোভাবে গরম হতে দিন । তাওয়া যদি যথেষ্ট গরম না হয়, তবে রুটিটি সঠিকভাবে ফুলবে না এবং শক্ত হয়ে যেতে পারে ।
রুটিটি গোল করে বেলে নিন: রুটি বেলার সময় খেয়াল রাখবেন যেন সব জায়গায় সমান থাকে । রুটি যদি খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি মোটা করে বেলা হয়, তবে তা ঠিকমতো ফুলবে না । একটি নিখুঁত গোলাকার এবং সমান রুটি ভালোভাবে ফুলে ওঠার সম্ভাবনাও বেশি থাকে ।
কীভাবে রুটি ফোলানো যায় ?
রুটিটি তাওয়ায় দেওয়ার পর একপাশ ততক্ষণ পর্যন্ত সেঁকতে দিন, যতক্ষণ না তাতে ছোট ছোট বুদবুদ দেখা দিতে শুরু করে । এরপর রুটিটি উল্টে দিন । দ্বিতীয় পাশটি অল্প কিছুক্ষণ সেঁকার পর রুটিটি আবারও উল্টে দিন । এই পর্যায়ে রুটির ওপর হালকা চাপ দিলে তা ফুলতে শুরু করতে সাহায্য করে । ইন্ডাকশন কুকটপে রান্নার সময় রুটি ফোলানোর জন্য আপনি একটি পরিষ্কার কাপড় বা চিমটা ব্যবহার করতে পারেন । রুটিটি আলতো করে চেপে ধরুন এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকুন ৷ এতে রুটির ভেতরে আটকে থাকা বাষ্প সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং রুটিটি সুন্দরভাবে ফুলে ওঠে ।