চিকেনের ঝাল ঝোল বাদ রাখুন, পুজোয় অতিথি আপ্যায়নে বাড়িতে বানান তিল বাটায় কষা চিকেন

চিকেনের ঝাল ঝোল বাদ রাখুন, পুজোয় অতিথি আপ্যায়নে বাড়িতে বানান তিল বাটায় কষা চিকেন
ডিনারে বা পুজোয় বন্ধু আসবে ? বাইরে থেকে রুটি কিনুন আর বাড়িতে বানান চটজলদি তিল বাটায় কষা চিকেন ৷
Published : September 1, 2026 at 10:21 AM IST
একটা সময় ছিল যখন সবাই রবিবারের জন্য অপেক্ষা করতো । বাঙালির রবিবার মানেই মাংস ভাত ৷ কয়েক বছর আগেও মাংস খাওয়ার অর্থ ছিল বিলাসিতা । তখন মাসে একবার কিংবা দু'বার মাংস হত বাড়িতে । আর এখন মাংস ছাড়া অধিকাংশর খাবার মুখে রোচে না ।
সামনেই দুর্গাপুজো ৷ এই পুজো মানেই খাওয়া আর ঘোরা ৷ বাড়িতে অতিথি আসবে জানলে ব্যস্ততায় এর থেকে ভালো রেসিপি আর হয় না ৷ এদিকে চিকেন যত চটজলদি রান্না করা যায় তত তাড়াতাড়ি কিন্তু অন্য কোনও খাবার বানানো যায় না । আর চিকেনের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিও । এছাড়াও দাম বেশ কম । রবিবার বাড়িতে অতিথির আগমনেও ঝামেলা কম । শসা, পেঁয়াজ, টমেটো দিয়ে সালাদ বানিয়ে নিন বাড়িতে । আর সামান্য উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিন তিল বাটায় কষা চিকেন ৷
উপকরণ
700 গ্রাম মুরগির মাংস
70 গ্রাম সাদা তিল
20 গ্রাম কাজু
5-7টি কাঁচালঙ্কা
3টি মাঝারি পেঁয়াজের কুচি
1 টেবিল-চামচ আদা-রসুন বাটা
3-4 টেবিল-চামচ দুধ
1 টেবিল-চামচ ঘি
2 টেবিল-চামচ সাদা তেল
1 টেবিল-চামচ গোলমরিচ
2 টেবিল-চামচ টক দই
প্রণালী: মুরগির মাংস ধুয়ে টক দই, সাদা তেল, নুন, গোলমরিচ মাখিয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা রেখে দিন । শুকনো কড়াইয়ে সাদা তিল এবং কাজু হালকা নাড়াচাড়া করে নিন । 1 টেবিল-চামচ সাদা তিল আলাদা করে রেখে, বাকিটা দুধ দিয়ে বেটে নিন । কড়াইয়ে তেল গরম হলে ঘি দিন । যোগ করুন মিহি করে কুচনো পেঁয়াজ । আদা-রসুন এবং কাঁচালঙ্কা বাটা দিন । স্বাদমতো নুন দিয়ে কষিয়ে নিন । যোগ করুন তিল-কাজু বাটা । আঁচ কমিয়ে একটু কষিয়ে নিয়ে মাংস দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে মিনিট পাঁচেক কষাতে হবে । তার পরে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন । মাংস থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে । পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর এক বার করে মাংস নেড়ে ঢাকা দিতে হবে যতক্ষণ তা পুরোপুরি সেদ্ধ হচ্ছে এবং উপর থেকে তেল ছাড়ছে । কাই রাখতে চাইলে মাংস ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করার সময়ে অল্প একটু গরম জল যোগ করতে পারেন । তবে এটি হবে গা-মাখা । মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে উপর থেকে সাদা তিল ছড়িয়ে দিন ।
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