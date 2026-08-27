এই কুমড়োর বীজের তেল চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করার জন্য একটি 'প্রাকৃতিক টনিক, তৈরির সহজ পদ্ধতি জানুন

এই কুমড়োর বীজের তেল চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করার জন্য একটি 'প্রাকৃতিক টনিক, তৈরির সহজ পদ্ধতি জানুন
ঘরে তৈরি এই কুমড়োর বীজের তেল আপনার চুলের হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে পারে ৷
Published : August 27, 2026 at 12:20 PM IST
দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এসবই চুল দুর্বল হয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ । চুলের সমস্যার সমাধানে আমরা প্রায়ই বাজারের বিভিন্ন পণ্যের ওপর নির্ভর করি, অথচ এর সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের হাতের কাছেই । আমরা কথা বলছি কুমড়োর বীজের তেল (pumpkin seed oil) নিয়ে ৷ যা চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং গোড়া থেকে চুলকে মজবুত করতে সহায়তা করে ।
মজবুত চুলের জন্য কুমড়োর বীজের তেল
কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট (যেমন ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিড), আয়রন, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ভিটামিন-ই এবং জিঙ্ক রয়েছে । ফলে চুল পড়া রোধ করতে, গোড়া থেকে চুল মজবুত করতে এবং চুলের বৃদ্ধিতে এই বীজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে বাড়িতেই কুমড়োর বীজের তেল তৈরি করা যায় ?
উপকরণ
হাফ কাপ কুমড়োর বীজ
1 কাপ নারকেল তেল
1 চা চামচ কালোজিরে
প্রস্তুত প্রণালী
কুমড়োর বীজের তেল তৈরির জন্য প্রথমে বীজগুলি পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন ।
এরপর, একটি পাত্রে বীজগুলো ছড়িয়ে দিন এবং এগুলোর গায়ের আর্দ্রতা বা জল শুকিয়ে যেতে দিন ।
এবার একটি প্যানে বীজগুলো হালকা আঁচে ভেজে নিন । খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি আঁচে ভাজা না হয়, কারণ এতে বীজের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
ভাজা বীজগুলো একটি পাত্রে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন ।
ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সারে দিয়ে বীজগুলো আধা-ভাঙা বা দানাযুক্ত করে গুঁড়ো করে নিন ।
পরের ধাপে, একটি পাত্রে 1 কাপ নারকেল তেল নিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন ।
তেল সামান্য গরম হয়ে এলে এতে হাফ-ভাঙা কুমড়োর বীজগুলো দিয়ে দিন ।
এর সঙ্গে 1 চা চামচ কালোজিরেও যোগ করুন ।
মাঝারি আঁচে অন্তত 15-20 মিনিট ধরে তেলটি গরম হতে দিন ।
চামচ দিয়ে বীজগুলি নাড়তে থাকুন যাতে সেগুলি পাত্রের তলায় লেগে না যায় ।
এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন এবং তেলটি ঠান্ডা হতে দিন ।
একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় ব্যবহার করে তেলটি ছেঁকে একটি পাত্রে নিন ।
সবশেষে, ছেঁকে নেওয়া তেলটি একটি বোতলে ভরে রাখুন; আপনার কুমড়োর বীজের তেল ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।
ব্যবহারের নিয়ম
এই তেল সপ্তাহে 2-3 বার ব্যবহার করা যেতে পারে । চুল ধোয়ার আগে একটি পাত্রে সামান্য গরম তেল নিন এবং 5 মিনিট ধরে মাথার ত্বকে (স্ক্যাল্পে) ম্যাসাজ করুন । এক ঘণ্টা পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4017725/