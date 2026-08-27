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এই কুমড়োর বীজের তেল চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করার জন্য একটি 'প্রাকৃতিক টনিক, তৈরির সহজ পদ্ধতি জানুন

ঘরে তৈরি এই কুমড়োর বীজের তেল আপনার চুলের হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে পারে ৷

Lifestyle Hair Care
কুমড়োর বীজের তেল চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করার জন্য কার্যকরী উপাদান (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 12:20 PM IST

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দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এসবই চুল দুর্বল হয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ । চুলের সমস্যার সমাধানে আমরা প্রায়ই বাজারের বিভিন্ন পণ্যের ওপর নির্ভর করি, অথচ এর সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের হাতের কাছেই । আমরা কথা বলছি কুমড়োর বীজের তেল (pumpkin seed oil) নিয়ে ৷ যা চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং গোড়া থেকে চুলকে মজবুত করতে সহায়তা করে ।

মজবুত চুলের জন্য কুমড়োর বীজের তেল

কুমড়োর বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট (যেমন ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিড), আয়রন, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ভিটামিন-ই এবং জিঙ্ক রয়েছে । ফলে চুল পড়া রোধ করতে, গোড়া থেকে চুল মজবুত করতে এবং চুলের বৃদ্ধিতে এই বীজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে বাড়িতেই কুমড়োর বীজের তেল তৈরি করা যায় ?

উপকরণ

হাফ কাপ কুমড়োর বীজ

1 কাপ নারকেল তেল

1 চা চামচ কালোজিরে

প্রস্তুত প্রণালী

কুমড়োর বীজের তেল তৈরির জন্য প্রথমে বীজগুলি পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন ।

এরপর, একটি পাত্রে বীজগুলো ছড়িয়ে দিন এবং এগুলোর গায়ের আর্দ্রতা বা জল শুকিয়ে যেতে দিন ।

এবার একটি প্যানে বীজগুলো হালকা আঁচে ভেজে নিন । খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি আঁচে ভাজা না হয়, কারণ এতে বীজের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

ভাজা বীজগুলো একটি পাত্রে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন ।

ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সারে দিয়ে বীজগুলো আধা-ভাঙা বা দানাযুক্ত করে গুঁড়ো করে নিন ।

পরের ধাপে, একটি পাত্রে 1 কাপ নারকেল তেল নিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন ।

তেল সামান্য গরম হয়ে এলে এতে হাফ-ভাঙা কুমড়োর বীজগুলো দিয়ে দিন ।

এর সঙ্গে 1 চা চামচ কালোজিরেও যোগ করুন ।

মাঝারি আঁচে অন্তত 15-20 মিনিট ধরে তেলটি গরম হতে দিন ।

চামচ দিয়ে বীজগুলি নাড়তে থাকুন যাতে সেগুলি পাত্রের তলায় লেগে না যায় ।

এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন এবং তেলটি ঠান্ডা হতে দিন ।

একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় ব্যবহার করে তেলটি ছেঁকে একটি পাত্রে নিন ।

সবশেষে, ছেঁকে নেওয়া তেলটি একটি বোতলে ভরে রাখুন; আপনার কুমড়োর বীজের তেল ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।

ব্যবহারের নিয়ম

এই তেল সপ্তাহে 2-3 বার ব্যবহার করা যেতে পারে । চুল ধোয়ার আগে একটি পাত্রে সামান্য গরম তেল নিন এবং 5 মিনিট ধরে মাথার ত্বকে (স্ক্যাল্পে) ম্যাসাজ করুন । এক ঘণ্টা পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4017725/

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