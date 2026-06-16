ওভেন না হলেও সুন্দর বানানো যাবে, নুন ব্যবহার না করে প্রেশার কুকারে কেক তৈরির নতুন পদ্ধতি
বাড়িতে ওভেন ছাড়াই আপনি সুস্বাদু ও নরম কেক তৈরি করতে পারেন।
Published : June 16, 2026 at 1:33 PM IST
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানই হোক কিংবা বিকেলের চায়ের সঙ্গে বিশেষ কোনও খাবারের স্বাদ নেওয়া সবক্ষেত্রেই কেক একটি চমৎকার পছন্দ । কেক এখন প্রায় সব ধরনের উদযাপনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং অনেকেই দোকানের কেনা কেকের চেয়ে বাড়িতে তৈরি কেক বেশি পছন্দ করেন । আপনি যদি বাড়িতে কেক তৈরি করতে চান কিন্তু আপনার কাছে ওভেন না থাকে, তবে খুব সহজেই প্রেশার কুকারে সুস্বাদু কেক বানিয়ে ফেলতে পারেন ।
প্রেসার কুকারে নুনের একটি পুরু স্তর বিছিয়ে কেক বেক করার পদ্ধতিটি একসময় বেশ প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে অনেকেই নুন ছাড়া আরও সহজ পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন । সঠিক তাপমাত্রা বজায় রেখে এবং সামান্য সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করলে প্রেসার কুকার একটি মিনি-ওভেনের মতোই কাজ করতে পারে । বিশেষ করে, এই পদ্ধতিতে কেকটি চমৎকারভাবে ফুলে ওঠে এবং এর গঠনও বেশ নরম থাকে । আপনিও যদি ওভেন ছাড়াই বাড়িতে স্পঞ্জি কেক তৈরি করতে চান, তবে এই পদ্ধতিটি আপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে ।
প্রথমে প্রেশার কুকারটি প্রস্তুত করে নিন:
কেক তৈরির আগে প্রেশার কুকারটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন । ঢাকনা থেকে রাবারের গ্যাসকেট এবং হুইসেল (বা ওজন/সিটি দেওয়ার অংশটি) খুলে ফেলুন । এরপর কুকারের নিচে একটি স্ট্যান্ড বা ছোট তারের র্যাক বসান, যাতে কেকের টিনটি সরাসরি কুকারের তলার সংস্পর্শে না আসে ।
নুনের পরিবর্তে স্ট্যান্ডের ব্যবহার:
আগে কুকারের নীচে নুনের একটি পুরু স্তর বিছিয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু বর্তমানে অনেকেই কেবল একটি ধাতব স্ট্যান্ড ব্যবহার করেন । এতে কুকারটি দ্রুত গরম হয় এবং পরিষ্কার করাও সহজ হয় ।
বেকিং টিনটি অতিরিক্ত পূর্ণ করবেন না:
কেকের মিশ্রণ প্রস্তুত করার সময় টিনটি তার ধারণক্ষমতার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পূর্ণ করুন । বেক করার সময় কেক ফুলে ওঠে, তাই বাড়তি জায়গা রাখা জরুরি; এটি কেককে সুন্দর আকৃতি পেতেও সহায়তা করে ।
প্রি-হিট (preheat) করতে ভুলবেন না
খালি কুকারটি প্রায় 5 মিনিট ধরে গরম করে নিন । এই ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আগে থেকে গরম করা কুকারে ব্যাটার বা মিশ্রণটি দিলে কেকটি সমানভাবে বেক হয় এবং এর গঠন বা টেক্সচার ভালো হয় ।
সবসময় কম বা মাঝারি-কম আঁচে কেক বেক করুন । উচ্চ তাপে কেকের ওপরের অংশ দ্রুত হয়ে গেলেও ভেতরটা কাঁচা থেকে যেতে পারে । প্রায় 35 থেকে 45 মিনিট পর একটি টুথপিক বা ছুরি ঢুকিয়ে দেখে নিন কেকটি হয়েছে কি না; যদি সেটি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে, তবে বুঝবেন কেকটি প্রস্তুত । যাঁদের ওভেন নেই, তাদের জন্য প্রেশার কুকারে কেক তৈরি করা একটি চমৎকার উপায় ।