খুব সহজে বাড়িতে বানিয়ে নিন প্রেশার কুকার ব্রেড, রইল রেসিপি

খুব সহজে বাড়িতে বানিয়ে নিন প্রেশার কুকার ব্রেড, রইল রেসিপি
Pressure Cooker Bread Recipe: ওভেন ছাড়াই বাড়িতে ব্রেড তৈরি করতে পারেন । সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে প্রেশার কুকারে নরম রুটি তৈরি করে ফেলুন ।
Published : September 30, 2026 at 4:57 PM IST
আপনি যদি বাড়িতেই পাউরুটি তৈরি করতে চান অথচ রান্নাঘরে ওভেন না থাকে, তবে প্রেশার কুকারেই কাজটি সহজে করা সম্ভব । প্রতিদিন ডাল বা সবজি রান্নার কাজে ব্যবহৃত কুকারে পাউরুটি তৈরি করার বিষয়টি শুনতে কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে ৷ কিন্তু সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে এতেই চমৎকার ও নরম পাউরুটি তৈরি করা যায় । এর জন্য কোনও বিশেষ সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই ৷ ময়দা, ইস্ট, সামান্য দুধ, চিনি, নুন ও মাখনের মতো সাধারণ উপকরণ দিয়েই বাড়িতে দারুণ রুটি বানানো সম্ভব । নীচে প্রেশার কুকারে পাউরুটি তৈরির রেসিপিটি দেওয়া হল ।
প্রেশার কুকারে কীভাবে রুটি তৈরি করবেন ?
- 2 কাপ ময়দা
- 1 চা-চামচ ইনস্ট্যান্ট ইস্ট
- 1 টেবিল-চামচ চিনি
- হাফ চা-চামচ নুন
- পৌনে 1 কাপ ঈষদুষ্ণ দুধ
- 1 টেবিল-চামচ মাখন বা তেল
- পাত্রে মাখানোর জন্য সামান্য মাখন
প্রেশার কুকারে ব্রেড তৈরির রেসিপি
একটি বড় পাত্রে ময়দা, ইস্ট, চিনি এবং নুন একসঙ্গে মেশান । ডো তৈরি করার সময় অল্প অল্প করে হালকা গরম দুধ মেশাতে থাকুন । খেয়াল রাখবেন দুধ যেন খুব বেশি গরম না হয়, কারণ তা হলে ইস্ট ঠিকমতো সক্রিয় হবে না ।
মাখা ময়দাতে মাখন যোগ করুন এবং প্রায় 8-10 মিনিট ধরে ভালোভাবে ময়ান দিন । মাখা নরম ও কিছুটা স্থিতিস্থাপক হওয়া প্রয়োজন ৷ নাহলে ময়দা মাখা খুব বেশি শুকনো হলে ব্রেড শক্ত হয়ে যেতে পারে ।
ময়দার মণ্ডকে ফুলে ওঠার জন্য সময় দিন
অল্প তেল মাখানো একটি পাত্রে রাখুন এবং পাত্রটি ঢেকে দিন । এটিকে কোনও উষ্ণ স্থানে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘণ্টা রেখে দিন । ময়দার মণ্ড ফুলে আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেলে এটি পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত ।
ফুলে ওঠা ময়দার উপর আলতো করে চাপ দিয়ে ভেতরের বাড়তি বাতাস বের করে দিন । এরপর এটিকে হালকাভাবে আরেকবার ময়ান দিয়ে ব্রেড তৈরির উপযোগী তেল মাখানো একটি মসৃণ পাত্রে রাখুন ।
প্রেশার কুকারে পাউরুটি তৈরি
প্রেশার কুকারের ভিতরে একদম নীচে একটি স্ট্যান্ড বসান । ঢাকনা ছাড়া কুকারটি কম আঁচে 5-10 মিনিট গরম করে নিন । এরপর স্ট্যান্ডের ওপর ব্রেডের পাত্রটি বসিয়ে কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে দিন ।
এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে কুকারের হুইসেল (সিটি) এবং রাবারের গ্যাসকেট অবশ্যই খুলে ফেলুন ৷ কারণ কুকারের ভিতরে কোনওভাবেই প্রেশার বা চাপ তৈরি হওয়া যাবে না । কম আঁচে প্রায় 30-40 মিনিট ধরে ব্রেডটি বেক করুন ।
ব্রেডের উপরের অংশ হালকা সোনালি রঙের হয়ে গেলে এবং এর মাঝখানে একটি টুথপিক ঢুকিয়ে বের করার পর সেটি পরিষ্কার অবস্থায় বেরিয়ে এলে বুঝবেন ব্রেডটি তৈরি হয়ে গিয়েছে
কুকার থেকে বের করার পরপরই ব্রেডটি কাটবেন না । এটি কয়েক মিনিট ঠান্ডা হতে দিন এবং ওপরের অংশে সামান্য মাখন ব্রাশ করে নিন ৷ এতে ব্রেডটি অত্যন্ত নরম ও সুস্বাদু হবে ।
ঘরে তৈরি এই ব্রেডটি আপনি জ্যাম, মাখন, সবজি বা আপনার পছন্দের কোনও চাটনির সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন । প্রথমবার এটি তৈরি করার সময় আঁচ ও সময়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন, কারণ বিভিন্ন কুকার ও গ্যাস স্টোভের ক্ষেত্রে তাপের তীব্রতা ভিন্ন হতে পারে ।