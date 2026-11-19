দামি পারফিউমকে বলুন বিদায়, বাড়িতে পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে বানিয়ে নিন সুগন্ধি জেল
Homemade Perfume: দামি পারফিউম ব্যবহার করার পরিবর্তে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে বাড়িতেই তৈরি করে নিন দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধি জেল ৷
Published : November 19, 2026 at 1:22 PM IST
সারাদিন সতেজ ও মনোরম সুবাসে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে কে না চায় ? তবে সমস্যা হল, দামি ব্র্যান্ডের পারফিউমও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলিয়ে যায় । বারবার পারফিউম ব্যবহার করা যেমন ঝামেলার, তেমনি তা বেশ ব্যয়বহুলও বটে ।
আপনি কি জানেন, বাড়িতেই একটি সহজ কৌশল অবলম্বন করে আপনার প্রিয় সুগন্ধিকে সারাদিন স্থায়ী করে রাখা সম্ভব ? এই কৌশলে ব্যবহার করতে হয় পেট্রোলিয়াম জেলি । পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে ৷ পারফিউমের সঙ্গে এটি ব্যবহার করলে সুগন্ধি দ্রুত বাতাসে মিলিয়ে যায় না, বরং ত্বকের ওপর ভালোভাবে আটকে থাকে । দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে বাড়িতেই নিজের জন্য একটি 'দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধি জেল' তৈরি করতে পারেন ?
প্রয়োজনীয় উপকরণ
2 টেবিল চামচ পেট্রোলিয়াম জেলি (সুগন্ধমুক্ত)
পছন্দের পারফিউম অথবা সুগন্ধযুক্ত এসেনশিয়াল অয়েল
একটি ছোট ও পরিষ্কার পাত্র (সংরক্ষণ করার জন্য)
গরম জল ভর্তি একটি বাটি
সহজ প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে একটি ছোট পাত্রে 2 টেবিল চামচ পেট্রোলিয়াম জেলি নিন । এটি গলানোর জন্য, পাত্রটিকে গরম জল ভর্তি একটি বড় বাটির উপর বসিয়ে দিন অথবা মাইক্রোওয়েভে 10-15 সেকেন্ড গরম করুন, যতক্ষণ না জেলিটি তরল হয়ে যায় ।
জেলি গলে গেলে তাতে পছন্দের পারফিউম 10-15 বার স্প্রে করুন । যদি এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করেন, তবে 10-12 ফোঁটা যোগ করুন । একটি চামচের সাহায্যে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে তা আগে থেকে প্রস্তুত রাখা ছোট পাত্রটিতে ঢেলে নিন । এটি জমে যাওয়ার জন্য 15-20 মিনিট রেখে দিন অথবা দ্রুত জমানোর জন্য ফ্রিজে রাখতে পারেন । আপনার দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধযুক্ত জেল এখন ব্যবহারের জন্য তৈরি ৷
ব্যবহারবিধি
যখনই বাইরে বের হবেন, আঙুলের ডগায় সামান্য পরিমাণ জেল নিয়ে শরীরের ‘পালস পয়েন্ট’ বা স্পন্দন বিন্দুগুলিতে লাগিয়ে নিন । পালস পয়েন্ট হল শরীরের সেই জায়গাগুলি যেখানে সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপন্ন হয় ৷ যেমন- কবজি, কানের পিছনে, ঘাড়ের উপর এবং কনুইয়ের ভিতরের অংশে । শরীরের তাপের প্রভাবে জেল থেকে ধীরে ধীরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, যা আপনাকে সারাদিন সুবাসিত রাখবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)