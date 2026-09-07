50 বছর বয়সেও 30-এর মতো লাগবে, প্রতিদিন মুখে এই ঘরোয়া ক্রিমটি ব্যবহার করুন

50 বছর বয়সেও 30-এর মতো লাগবে, প্রতিদিন মুখে এই ঘরোয়া ক্রিমটি ব্যবহার করুন
সবাই চায় তাদের ত্বক দীর্ঘ সময় ধরে উজ্জ্বল ও তরুণ থাকুক, কিন্তু এর জন্য দামি প্রসাধনীর প্রয়োজন নেই ।
Published : September 7, 2026 at 4:01 PM IST
আজকাল সবাই এমন ত্বক চান যা দীর্ঘ সময় ধরে তরুণ, উজ্জ্বল ও বলিরেখামুক্ত থাকে । যদিও মানুষ প্রায়শই দামি প্রসাধনী বা বিউটি প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করে, তবুও আমাদের রান্নাঘর এবং আয়ুর্বেদে এমন অনেক প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা ত্বককে পুষ্টি জোগাতে এবং বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
নিখুঁত ও বলিরেখামুক্ত ত্বকের জন্য ঘরে তৈরি ক্রিম
ঘরে তৈরি এই ক্রিমগুলো যেমন সাশ্রয়ী, তেমনি এগুলির কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই । নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের দৃঢ়তা ও আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং ত্বকে আসে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ঘরোয়া ক্রিমের কথা যা আপনার ত্বককে তরুণ রাখতে সাহায্য করবে ।
মালাই ও জাফরানের ক্রিম
মালাই ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র রাখে এবং জাফরান ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে । রাতে এই দু'টির মিশ্রণ ব্যবহার করলে ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল হয় এবং বলিরেখা কমে ।
অ্যালোভেরা ও ভিটামিন ই-এর ক্রিম
অ্যালোভেরা ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং ভিটামিন ই ত্বকের ক্ষতি মেরামত করে । এই দুটির সংমিশ্রণ ত্বককে টানটান ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
নারকেল তেল ও মধুর ক্রিম: নারকেল তেল বার্ধক্যজনিত লক্ষণ প্রতিরোধে (anti-aging) কাজ করে এবং মধু ত্বককে আর্দ্রতা জোগায় । এই ক্রিম ত্বককে কোমল করে এবং সূক্ষ্ম বলিরেখা বা দাগ কমায় ।
আমন্ড ক্রিম: আমন্ড ভিজিয়ে বেটে নিন এবং তাতে সামান্য দুধ মিশিয়ে একটি ক্রিম তৈরি করুন । এটি ত্বককে পুষ্টি জোগায় এবং বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে ।
গোলাপজল ও গ্লিসারিনের ক্রিম: গোলাপজল ত্বককে টোন করে (ত্বকের সজীবতা বজায় রাখে) এবং গ্লিসারিন আর্দ্রতা জোগায় । শীত ও গ্রীষ্ম—উভয় ঋতুতেই এই ক্রিম অত্যন্ত উপকারী ।
হলুদ ও চন্দন কাঠের ক্রিম: হলুদে অ্যান্টি-সেপটিক গুণ রয়েছে এবং চন্দন ত্বককে শীতল রাখে । এই ক্রিম ত্বককে পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও তরুণ রাখতে সাহায্য করে ।
পেঁপের ক্রিম: পাকা পেঁপে চটকে তাতে সামান্য মধু মিশিয়ে নিন । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে এবং নতুন ত্বক গঠনে সহায়তা করে ।
শসা ও অ্যালোভেরার ক্রিম: শসা ত্বককে শীতল ও আর্দ্র রাখে, আর অ্যালোভেরা ত্বককে টানটান রাখে । গ্রীষ্মকালের জন্য এই ক্রিমটি চমৎকার বলে বিবেচিত হয় ।
দীর্ঘদিন তরুণ ও সুন্দর দেখাতে চাইলে দামি প্রসাধনীর পরিবর্তে এই ঘরোয়া ক্রিমগুলি বেছে নিন । এগুলি প্রাকৃতিক, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর ।