চা-কফির দিন শেষ, শীতের আমেজে শরীর গরম রাখবে ‘কাশ্মীরি কাওয়া’

চা-কফির দিন শেষ, শীতের আমেজে শরীর গরম রাখবে ‘কাশ্মীরি কাওয়া’
Kashmiri kahwa: শীতকালে শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাশ্মীরি কাওয়া একটি চমৎকার বিকল্প ।
Published : November 6, 2026 at 10:10 AM IST
শীতকাল মানেই সঙ্গে নিয়ে আসে কনকনে ঠান্ডা বাতাস, শরীরে আড়ষ্টতা আর এক ধরনের জড়তা । এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে কর্মক্ষম রাখা এবং ভfতর থেকে উষ্ণ রাখা অত্যন্ত জরুরি । হাড়কাঁপানো শীতে নিয়মিত চা বা কফির স্বাস্থ্যকর ও ঐতিহ্যবাহী বিকল্প হিসাবে ‘কাশ্মীরি কাওয়া’ হতে পারে একটি চমৎকার পছন্দ ।
এটি কেবল সুগন্ধি ও মশলাদার পানীয়ই নয়, বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও হজমশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে । একসময় যা ছিল কাশ্মীরি আতিথেয়তার অন্যতম প্রতীক ৷ সেই দারুণ পানীয়টি এখন আপনি খুব সহজেই নিজের রান্নাঘরে তৈরি করে নিতে পারেন । জেনে নেওয়া যাক, এটি তৈরির সঠিক ও সহজ পদ্ধতিটি কী ।
কাশ্মীরি কাওয়া আসলে কী ?
কাশ্মীরি কাওয়া হল একটি ঐতিহ্যবাহী ভেষজ পানীয় । এটি গ্রিন টি, কেশর, গোটা মশলা এবং ড্রাই ফ্রুটের মিশ্রণে তৈরি করা হয় । এই পানীয়টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোনও দুধ থাকে না। আর এই কারণেই এটি বেশ হালকা এবং সহজে হজমযোগ্য ।
কাওয়া তৈরির উপকরণ
4 কাপ জল
2 চা চামচ গ্রিন টি বা কাওয়া পাতা
2টি দারুচিনির কাঠি
4 থেকে 6টি সবুজ এলাচ (হালকা থেঁতো করা)
4 থেকে 6টি কেশর
6 থেকে 8টি মিহি করে কাটা কাঠবাদাম
1 চা চামচ মধু বা মিশ্রি (স্বাদ অনুযায়ী পরিমাণ ঠিক করে নিন)
ঘরেই কীভাবে তৈরি করবেন নিখুঁত কাশ্মীরি কাওয়া ?
প্রথমে একটি পাত্রে জল ফুটিয়ে নিন । জল ফুটতে শুরু করলে তাতে দারুচিনির কাঠি ও থেঁতো করা এলাচ দিয়ে দিন । কম আঁচে 3 থেকে 4 মিনিট জ্বাল দিন, যাতে মশলার নির্যাস ও সুগন্ধ জলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায় ।
এরপর ফুটন্ত জলে গ্রিন টি বা কাওয়া পাতা দিয়ে 1 থেকে 2 মিনিট ফুটিয়ে নিন । খেয়াল রাখবেন যেন বেশিক্ষণ না ফোটানো হয়, কারণ এতে কাওয়া তেতো হয়ে যেতে পারে ।
গ্যাস বন্ধ করে দিন এবং পাত্রে কেশরগুলি দিয়ে দিন । পাত্রটি ঢেকে 1 মিনিট রেখে দিন ।
গরম গরম কাওয়া তৈরি । কাপে ছেঁকে নিন এবং উপরে মিহি করে কাটা কাঠবাদাম ছড়িয়ে দিন । কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এলে (পান করার উপযোগী তাপমাত্রায় এলে) এতে মধু মিশিয়ে নিন ।
নিখুঁত কাওয়া তৈরির 5টি জরুরি টিপস
মশলার গুণমান: সবসময় তাজা ও গোটা মশলা ব্যবহার করুন । এতে কাওয়ার স্বাদ ও গুণাগুণ উভয়ই বৃদ্ধি পায় ।
গ্রিন টি দেওয়ার সময়: গ্রিন টি একদম শেষে যোগ করুন এবং বেশিক্ষণ ফোটাবেন না, না হলে এটি তেতো হয়ে যেতে পারে ।
মধু ব্যবহারের সঠিক নিয়ম: কাওয়া ফুটন্ত অবস্থায় কখনওই মধু দেবেন না । গ্যাস বন্ধ করার পর এবং কাওয়া কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এলে তবেই মধু মেশান ।
জাফরানের গুরুত্ব: জাফরান কেবল সুন্দর রঙ ও সুগন্ধই দেয় না, বরং শীতকালে শরীর গরম রাখতেও দারুণ সাহায্য করে ।
ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে পুষ্টিগুণ বাড়ান: কাওয়াকে আরও স্বাস্থ্যকর করতে কাঠবাদামের পাশাপাশি পেস্তা বা আখরোটও যোগ করতে পারেন ।
কখন এবং কতটা পান করবেন ?
সুস্থ থাকতে সারাদিনে 1 থেকে 2 কাপ কাওয়ায়া পান করাই যথেষ্ট । সকালে, সন্ধ্যায় অথবা তীব্র শীতের বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর এটি পান করা সবচেয়ে উপকারী বলে মনে করা হয় ।
এই শীতে, দারুণ স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখতে চাইলে, আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এক কাপ গরম কাশ্মীরি কাওয়া অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)