চুল ভেঙে যাওয়া ও ঝরে পড়া অবিলম্বে বন্ধ করুন ! নারকেল তেলের সঙ্গে দুটি উপাদান মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করুন হেয়ার অয়েল

চুল ভেঙে যাওয়া ও ঝরে পড়া অবিলম্বে বন্ধ করুন ! নারকেল তেলের সঙ্গে দুটি উপাদান মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করুন হেয়ার অয়েল
বর্তমান সময়ের ব্যস্ত জীবনযাত্রা ও দূষণের কারণে চুল পড়া রোধ করতে বাড়িতেই তৈরি করুন রাসায়নিক-মুক্ত তেল ।
Published : September 2, 2026 at 4:05 PM IST
ব্যস্ত জীবনযাপন, দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে আজকাল চুল পড়ার সমস্যাটি অত্যন্ত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । যদিও এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বাজারে নানা ধরনের রাসায়নিক-ভিত্তিক পণ্য পাওয়া যায় ৷ তবে সেগুলির কার্যকারিতা প্রায়শই ক্ষণস্থায়ী হয় ।
এমন পরিস্থিতিতে চুলের গোড়া ভিতর থেকে মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি । এই উদ্দেশ্যে আপনি বাড়িতেই একটি বিশেষ তেল তৈরি করে নিতে পারেন ৷ এটি চুলকে পুষ্টি জোগায় এবং এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই । এই তেলের নিয়মিত ব্যবহার কেবল চুল পড়াই কমাবে না, বরং আপনার চুলকে ঘন, কালো ও উজ্জ্বলও করে তুলবে । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে এই বিশেষ তেলটি তৈরি করা যায় ?
তেল তৈরির উপকরণ
কোল্ড-প্রেসড নারকেল তেল: 1 কাপ
জবা ফুল: 7-8টি
জবা পাতা: 8-10টি
মেথি: 2 টেবিল চামচ
প্রস্তুত প্রণালী:
প্রথমে জবা ফুল ও পাতা পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং একটি কাপড়ের ওপর রেখে পুরোপুরি শুকিয়ে নিন । এরপর মেথি, জবা ফুল ও পাতাগুলি আধা-ভাঙা বা মোটা করে গুঁড়ো করে নিন । একটি ভারী তলাযুক্ত লোহার কড়াইতে নারকেল তেল ঢেলে কম আঁচে গরম করুন । তেল সামান্য গরম হলে তাতে গুঁড়ো করা মেথি এবং জবা ফুল ও পাতাগুলি দিয়ে দিন । মিশ্রণটি একদম কম আঁচে 10-15 মিনিট ধরে জ্বাল দিন । তেলের রঙ হালকা বাদামি হতে শুরু করলে চুলা বন্ধ করে দিন ।
তেলটি পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন । এরপর একটি সুতির কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে কাঁচের বোতলে ভরে রাখুন ৷ এই তেল বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় ।
এটি চুলের জন্য কীভাবে উপকারী ?
নারকেল তেল চুলের গভীরে আর্দ্রতা জোগায় এবং প্রোটিন ক্ষয় রোধে সহায়তা করে । অন্যদিকে, মেথি দানা চুলের গোড়া পুষ্ট করে ও চুল পড়া কমায় ৷ পাশাপাশি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে । জবা ফুল চুলের ফলিকলগুলিকে সক্রিয় করে তোলে, যা নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়ার সমস্যা কমায় ।
এই তেল কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
তেলটি সামান্য গরম করে আঙুলের ডগার সাহায্যে চুলের গোড়ায় আলতোভাবে মাসাজ করুন । সপ্তাহে 2-3 বার এটি ব্যবহার করুন । এক বা দুই ঘণ্টা পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)