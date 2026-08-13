বাড়িতে তৈরি এই জিনিসেই হবে ঘন চুল, কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
চুলের যত্নে আপনি যদি প্রথাগত আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন, তবে চুল পেকে যাওয়া ও ঝরে পড়ার সমস্যার সমাধানে আমলকি তেল ব্যবহার করুন ৷
Published : August 13, 2026 at 3:12 PM IST
আপনার চুল কি অকালে পেকে যাচ্ছে এবং অতিরিক্ত ঝরে পড়ছে ? যদি তাই হয়, তবে আমলকি তেল চুল পড়া রোধ করতে এবং চুল পেকে যাওয়ার প্রক্রিয়া ধীর করতে সাহায্য করতে পারে । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এটি বাজার থেকে কেনার বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, কারণ বাড়িতেই খুব সহজে এটি তৈরি করা যায় ।
চুলের জন্য আমলকি তেলের প্রস্তুতপ্রণালী
আমলকি তেল চুলের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর উপাদান ৷ এর নিয়মিত ব্যবহার চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং চুল পেকে যাওয়ার প্রক্রিয়া রোধ করতে সাহায্য করে । এতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করে তোলে । জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এই তেল প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে হয় ?
উপকরণ
10-12টি ফ্রেস আমলকি
1 চা চামচ মেথি দানা
1 কাপ নারকেল তেল
প্রস্তুত প্রণালী
এক চা চামচ মেথি দানা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন ।
তেল তৈরির জন্য, আমলকিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন ও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন ।
ভিজিয়ে রাখা মেথি দানা এবং আমলকির টুকরোগুলি একসঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে পেষ্ট করে নিন ।
বিকল্প হিসাবে, এগুলো না পেষ্ট করেও সরাসরি তেলের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন ।
চুলায় একটি পাত্র বসান এবং তাতে নারকেল তেল ঢালুন ।
তেল সামান্য গরম হলে আমলকি ও মেথির মিশ্রণটি তাতে দিয়ে দিন ।
কম আঁচে মিশ্রণটি অন্তত 15 মিনিট ধরে জ্বাল দিন ৷ এতে আমলকি ও মেথির পুষ্টিগুণ তেলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যাবে ।
আমলকির টুকরোগুলি হালকা বাদামি রঙের হয়ে গেলে অথবা তেল থেকে আমলকি ও মেথির বিশেষ সুবাস বের হতে শুরু করলে বুঝবেন তেল তৈরি হয়ে গিয়েছে ।
মিশ্রণটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আসা পর্যন্ত ঠান্ডা হতে দিন ।
ঠান্ডা হয়ে গেলে তেলটি একটি পাত্রে সংরক্ষণ করুন ।
আপনার ঘরে তৈরি আমলকি তেল প্রস্তুত ।
এটি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম
আমলকি তেল সপ্তাহে দু'বার চুল ধোয়ার আগে ব্যবহার করা যেতে পারে । ব্যবহারের আগে তেলটি সামান্য গরম করে নিন । এরপর হাতের তালুতে কিছুটা তেল নিয়ে আলতোভাবে মাথার ত্বকে মাসাজ করুন । 5-6 মিনিট করার পর একটি মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9231528/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)