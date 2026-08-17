বাড়িতে তৈরি ফ্ল্যাক্সসিড কেরাটিন জেল চুলের জন্য এক আশীর্বাদ ! পদ্ধতি দেখুন
চুলকে রেশমের মতো মসৃণ ও কোমল করে তোলার জন্য যদি নানা পদ্ধতি চেষ্টা করে থাকেন, তবে তিসির বীজের ট্রিটমেন্টটি একবার ব্যবহার করে দেখতে পারেন ।
Published : August 17, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:20 PM IST
সেলুনে গিয়ে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করানোর কথা হয়তো অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে এই ট্রিটমেন্ট করা যায়, তা খুব কম মানুষই জানেন । সবচেয়ে ভালো দিক হল, এই পদ্ধতিতে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এতে খুব বেশি খরচও হয় না ।
তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড দিয়ে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট
তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, ভিটামিন-ই এবং প্রোটিনের মতো পুষ্টিগুণে ভরপুর । এটি ব্যবহার করে ঘরে বসেই খুব সহজে চুলকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব ৷ কেবল চুলের যত্নে এটি সঠিকভাবে ব্যবহারের নিয়মটি জানা প্রয়োজন ।
ফ্ল্যাকসিড-ভিত্তিক কেরাটিন হেয়ার জেল
চুল পরিচর্যার জন্য দামি পণ্য না কিনেও আপনি আপনার চুলকে প্রাকৃতিকভাবেই রেশমি ও মসৃণ করে তুলতে পারেন। এই হেয়ার জেল তৈরির পদ্ধতিটি নিচে দেওয়া হল:
উপকরণ
2 টেবিল চামচ ফ্ল্যাকসিড (তিসি বীজ)
হাফ চা চামচ নারকেল তেল
1 চা চামচ মধু
3 টেবিল চামচ চাল
1 চা চামচ ফ্রেস অ্যালোভেরা জেল
পদ্ধতি
একটি ছোট পাত্রে 2 টেবিল চামচ তিসির বীজ (flaxseeds) এবং 3 টেবিল চামচ চাল নিন এবং অন্তত 8-10 মিনিট ধরে সেদ্ধ করুন ।
মিশ্রণের জল যখন ঘন ও আঠালো হয়ে আসবে, তখন চুলা বন্ধ করে দিন এবং মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন ।
মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি সুতির কাপড়ের সাহায্যে তরল অংশটি ছেঁকে নিন ।
কাপড়ে থাকা অবশিষ্ট তিসির বীজ ও চালের মিশ্রণটি একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে মিহি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করে নিন ।
এই পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল, মধু এবং প্রয়োজনে নারিকেল তেল মিশিয়ে নিন ।
তবে যদি আপনার খুশকি বা মাথার ত্বকে কোনো সংক্রমণ থাকে, তবে তেল মেশানো থেকে বিরত থাকুন ।
সবশেষে, আগে ছেঁকে রাখা জেলটুকু এই মিশ্রণের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । আপনার তিসির বীজ-ভিত্তিক কেরাটিন হেয়ার মাস্ক এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।
সঠিক ব্যবহারের নিয়ম:
চুলের গোড়া থেকে শুরু করে আগা পর্যন্ত পণ্যটি ভালোভাবে লাগান । এরপর চুলগুলি ঢেকে রাখার জন্য আলগা করে একটি খোঁপা বেঁধে নিন । ধুয়ে ফেলার আগে অন্তত এক ঘণ্টা এটি চুলে লাগিয়ে রাখুন । ভালো ফল পেতে সপ্তাহে দু'বার এটি ব্যবহার করতে পারেন । এছাড়া, ব্যবহারের আগে অবশ্যই একটি 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে নিতে ভুলবেন না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)