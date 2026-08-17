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বাড়িতে তৈরি ফ্ল্যাক্সসিড কেরাটিন জেল চুলের জন্য এক আশীর্বাদ ! পদ্ধতি দেখুন

চুলকে রেশমের মতো মসৃণ ও কোমল করে তোলার জন্য যদি নানা পদ্ধতি চেষ্টা করে থাকেন, তবে তিসির বীজের ট্রিটমেন্টটি একবার ব্যবহার করে দেখতে পারেন ।

Lifestyle hair care
ফ্ল্যাক্সসিড কেরাটিন জেল (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2026 at 4:21 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:20 PM IST

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সেলুনে গিয়ে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করানোর কথা হয়তো অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে এই ট্রিটমেন্ট করা যায়, তা খুব কম মানুষই জানেন । সবচেয়ে ভালো দিক হল, এই পদ্ধতিতে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং এতে খুব বেশি খরচও হয় না ।

তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড দিয়ে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট

তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, ভিটামিন-ই এবং প্রোটিনের মতো পুষ্টিগুণে ভরপুর । এটি ব্যবহার করে ঘরে বসেই খুব সহজে চুলকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব ৷ কেবল চুলের যত্নে এটি সঠিকভাবে ব্যবহারের নিয়মটি জানা প্রয়োজন ।

ফ্ল্যাকসিড-ভিত্তিক কেরাটিন হেয়ার জেল

চুল পরিচর্যার জন্য দামি পণ্য না কিনেও আপনি আপনার চুলকে প্রাকৃতিকভাবেই রেশমি ও মসৃণ করে তুলতে পারেন। এই হেয়ার জেল তৈরির পদ্ধতিটি নিচে দেওয়া হল:

উপকরণ

2 টেবিল চামচ ফ্ল্যাকসিড (তিসি বীজ)

হাফ চা চামচ নারকেল তেল

1 চা চামচ মধু

3 টেবিল চামচ চাল

1 চা চামচ ফ্রেস অ্যালোভেরা জেল

পদ্ধতি

একটি ছোট পাত্রে 2 টেবিল চামচ তিসির বীজ (flaxseeds) এবং 3 টেবিল চামচ চাল নিন এবং অন্তত 8-10 মিনিট ধরে সেদ্ধ করুন ।

মিশ্রণের জল যখন ঘন ও আঠালো হয়ে আসবে, তখন চুলা বন্ধ করে দিন এবং মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন ।

মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি সুতির কাপড়ের সাহায্যে তরল অংশটি ছেঁকে নিন ।

কাপড়ে থাকা অবশিষ্ট তিসির বীজ ও চালের মিশ্রণটি একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে মিহি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করে নিন ।

এই পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল, মধু এবং প্রয়োজনে নারিকেল তেল মিশিয়ে নিন ।

তবে যদি আপনার খুশকি বা মাথার ত্বকে কোনো সংক্রমণ থাকে, তবে তেল মেশানো থেকে বিরত থাকুন ।

সবশেষে, আগে ছেঁকে রাখা জেলটুকু এই মিশ্রণের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । আপনার তিসির বীজ-ভিত্তিক কেরাটিন হেয়ার মাস্ক এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।

সঠিক ব্যবহারের নিয়ম:

চুলের গোড়া থেকে শুরু করে আগা পর্যন্ত পণ্যটি ভালোভাবে লাগান । এরপর চুলগুলি ঢেকে রাখার জন্য আলগা করে একটি খোঁপা বেঁধে নিন । ধুয়ে ফেলার আগে অন্তত এক ঘণ্টা এটি চুলে লাগিয়ে রাখুন । ভালো ফল পেতে সপ্তাহে দু'বার এটি ব্যবহার করতে পারেন । এছাড়া, ব্যবহারের আগে অবশ্যই একটি 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে নিতে ভুলবেন না ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:20 PM IST

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