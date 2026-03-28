ETV Bharat / lifestyle

মাত্র কয়েক মিনিটেই তৈরি মুচমুচে আলুর ফিঙ্গার চিপস, দেখুন রেসিপি

মাত্র 10 মিনিটেই ঘরে বসে তৈরি করে নিন মুচমুচে ও সুস্বাদু আলুর ফিঙ্গার চিপস । জানুন সহজ রেসিপি ৷

Lifestyle
সহজে বানিয়ে নিন মুচমুচে পটেটো ফিঙ্গার চিপস (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রতিদিন সকালে আপনার সন্তানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রেকফাস্ট তৈরি করা যদি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তবে 'পটেটো ফিঙ্গার চিপস' হতে পারে একটি চমৎকার বিকল্প । এগুলি যে কেবল সুস্বাদুই তা নয়, বরং তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ এবং শিশুদের কাছে এটি অত্যন্ত প্রিয় একটি খাবার ৷

আপনার ঘরে যদি ছোট শিশু থাকে এবং ব্রেকফাস্টে নতুন কী খাবার তৈরি করা যায় তা নিয়ে আপনি যদি প্রতিনিয়ত চিন্তিত থাকেন, তবে পটেটো ফিঙ্গার চিপস হতে পারে আপনার জন্য একটি নিখুঁত সমাধান । এই স্নাক্সটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি করে ফেলা যায় এবং শিশুরা এর স্বাদ ভীষণ পছন্দ করে ।

এর সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, এটি খুব সহজেই ঘরেই তৈরি করা সম্ভব । বাইরের ফাস্ট ফুডের মতোই সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও, ঘরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এটি তৈরি করার ফলে শিশুদের জন্য এটি হয়ে ওঠে আরও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত একটি খাবার । জেনে নেওয়া যাক এর সহজ রেসিপি ৷

ফিঙ্গার চিপস তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ

3-4টি মাঝারি আকারের আলু

নুন (স্বাদমতো)

1-2 টেবিল চামচ ময়দা

ভাজার জন্য তেল

চাট মশলা অথবা লাল মরিচের গুঁড়ো (ঐচ্ছিক)

ফিঙ্গার চিপস তৈরির পদ্ধতি

1 আলু প্রস্তুত করা: প্রথমে আলুগুলি ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন । এরপর আলুগুলি লম্বালম্বিভাবে সরু ফালি করে কেটে নিন, যাতে দেখতে ঠিক ফিঙ্গার চিপসের মতো হয় । কাটা আলুগুলি আবারও পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন ।

হালকা সেদ্ধ করুন: এবার একটি পাত্রে কিছুটা জল গরম করুন এবং তাতে সামান্য নুন দিন । জল ফুটতে শুরু করলে আলুর টুকরোগুলি তাতে দিয়ে দিন এবং প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট ধরে সেদ্ধ করুন । এই ধাপটি চিপসগুলিকে আরও বেশি মচমচে করতে সাহায্য করে । এরপর, একটি ছাঁকনি ব্যবহার করে আলুগুলো জল থেকে তুলে নিন এবং একটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু পেপারের ওপর ছড়িয়ে দিন যাতে সেগুলো পুরোপুরি শুকিয়ে যায় ।

ময়দা মাখিয়ে ভাজুন: আলুগুলি শুকিয়ে গেলে, সেগুলির ওপর সামান্য পরিমাণে ময়দা (all-purpose flour) ছড়িয়ে দিন এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । এবার গ্যাসে একটি ডিপ ফ্রাই কড়াই বসান এবং তাতে কিছুটা তেল গরম করুন । তেল যথেষ্ট গরম হয়ে গেলে, আলুর টুকরোগুলি আলতো করে তেলে ছেড়ে দিন । খেয়াল রাখবেন যেন কড়াইতে একসঙ্গে অতিরিক্ত আলু দিয়ে ভিড় না হয়ে যায় ৷ অন্যথায় চিপসগুলি ঠিকমতো ভাজা হবে না ।

সোনালি ও মচমচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন: মাঝারি আঁচে আলুগুলি ভাজতে থাকুন যতক্ষণ না সেগুলি সোনালি-বাদামি রঙের এবং মচমচে হয়ে ওঠে । ভাজা হয়ে গেলে, একটি ছাঁকনি দিয়ে চিপসগুলি তেল থেকে তুলে নিন এবং অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে ফেলার জন্য টিস্যু পেপারের ওপর রাখুন ।

মশলা যোগ করুন: এবার, চিপসগুলি গরম থাকা অবস্থাতেই, আপনার স্বাদমতো নুন বা চাট মশলা ওপর থেকে ছড়িয়ে দিন এবং আলতো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন । আপনি যদি চিপসগুলিতে সামান্য ঝাল স্বাদ যোগ করতে চান, তবে ওপর দিয়ে সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়োও ছড়িয়ে দিতে পারেন ।

পরিবেশনের নিয়ম: তৈরি হয়ে যাওয়া ফিঙ্গার চিপসগুলি শিশুদের পরিবেশন করুন টমেটো কেচাপ বা সবুজ চাটনির সঙ্গে । এই মচমচে এবং সুস্বাদু স্নাক্সটি বড় ও ছোট উভয়ের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হবে নিশ্চিত । খুব দ্রুত ও সহজে তৈরি করা যায় বলে, এটি পুরো পরিবারের জন্য একটি চমৎকার খাবার হিসেবে বিবেচিত হবে ।

TAGGED:

POTATO FINGER CHIPS RECIPE
আলুর ফিঙ্গার চিপস
RECIPE IDEA
POTATO RECIPE
POTATO FINGER CHIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.