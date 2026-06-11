বাড়িতে তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কেন বাজারের মতো মুচমুচে হয় না ? সহজ কৌশল মেনে চলুন

বাড়িতে তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কেন বাজারের মতো মুচমুচে হয় না ? সহজ কৌশল মেনে চলুন
এই বিষয়গুলি মাথায় রাখলে আপনি প্রতিবারই বাইরের মতো সোনালি, মুচমুচে ও সুস্বাদু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পাবেন ।
Published : June 11, 2026 at 5:08 PM IST
ক্যাফে বা রেস্তোরাঁয় পরিবেশন করা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের স্বাদ ও মুচমুচে ভাব সবাই পছন্দ করেন । কিন্তু বাড়িতে তৈরি করার সময় স্বাদ ঠিকঠাক পাওয়া গেলেও, প্রায়শই সেই কাঙ্ক্ষিত মুচমুচে ভাবটা আর পাওয়া যায় না । অনেকেই ভাবেন, কেন বাড়িতে দোকানের মতো মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করা সম্ভব হয় না । আপনার ক্ষেত্রেও যদি এমনটা ঘটে থাকে, তবে জেনে রাখা প্রয়োজন, সমস্যাটা আলুর নয়, বরং তৈরির পদ্ধতির । কিছু সহজ কৌশল মেনে চললেই আপনি বাড়িতেই দোকানের মতো চমৎকার মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করতে পারবেন ।
সঠিক আলু বেছে নিন: ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির জন্য এমন আলু বেছে নিন যাতে স্টার্চের পরিমাণ বেশি এবং জলীয় ভাব বা আর্দ্রতা কম থাকে । বড় আকারের আলু ব্যবহার করা ভালো, কারণ এতে লম্বা ও সমান আকৃতির ফ্রাই পাওয়া যায় ।
কাটার পর ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন: ফ্রাইগুলি কাটার পর অন্তত 30 মিনিট ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন । এতে আলুর অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যায় এবং ভাজার সময় ফ্রাইগুলি একে অপরের সঙ্গে লেগে যায় না । হাতে সময় থাকলে এক থেকে দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায় ।
ভিজিয়ে রাখার পর শুকিয়ে নিন: জল থেকে তুলে নেওয়ার পর কিচেন টাওয়েল বা কোনও কাপড় দিয়ে আলুগুলি পুরোপুরি শুকিয়ে নিন । যদি সামান্যও আর্দ্রতা থেকে যায়, তবে তেলে ছাড়ার পর সেগুলি মচমচে হওয়ার বদলে ভাপের কারণে নরম হয়ে যেতে পারে ।
ডবল-ফ্রাই বা দু'বার ভাজার কৌশল: রেস্তোরাঁগুলিতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই একবারের বদলে দুবার ভাজা হয় । প্রথমে মাঝারি আঁচে 4-5 মিনিট ভেজে তুলে নিন এবং ঠান্ডা হতে দিন । এরপর খুব গরম তেলে 2-3 মিনিট ধরে আবার ভাজুন । রেস্তোরাঁর মতো নিখুঁত সোনালি ও মুচমুচে ভাব আনার মূল রহস্য হল এই পদ্ধতিটি ।
কর্নফ্লাওয়ারের প্রলেপ: অতিরিক্ত মুচমুচে ভাব আনতে, ভাজার আগে জল ঝরানো আলুর টুকরোগুলোর সঙ্গে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার বা চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । এতে আলুর বাইরের আবরণটি আরও বেশি মুচমুচে হয় ।
তেলের তাপমাত্রা ঠিক রাখা: তেল খুব কম গরম থাকলে ফ্রাইগুলি অতিরিক্ত তেল শুষে নেয় ৷ আবার তেল অতিরিক্ত গরম হলে বাইরের অংশ পুড়ে যেতে পারে অথচ ভিতরটা কাঁচা থেকে যেতে পারে । তাই তেল মাঝারি-উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করুন এবং কড়াইতে একসঙ্গে অনেকগুলি ফ্রাই দিয়ে ভিড় করবেন না ।
একেবারে শেষে নুন যোগ করুন: অনেকেই রান্নার শুরুতেই লবণ দিয়ে ফেলেন, যার ফলে ফ্রাই থেকে জল বেরিয়ে আসে । তাই ভাজার পরপরই নুন ও আপনার পছন্দের মশলা ছড়িয়ে দেওয়া ভালো ।
এই পরামর্শগুলি মেনে চললে আপনি প্রতিবারই বাইরের মতো সোনালি, মুচমুচে ও সুস্বাদু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পাবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)