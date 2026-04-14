বর্ষবরণের ভোজের শেষপাতে মিষ্টির নতুন কী পদ রাখবেন ? বানিয়ে ফেলুন নারকেলের রাবড়ি

বর্ষবরণের ভোজের শেষপাতে মিষ্টির নতুন কী পদ রাখবেন ? বানিয়ে ফেলুন নারকেলের রাবড়ি
নতুন বছরে বাড়িতে এক নতুন ধরনের পায়েস বানালে কেমন হয় ? এ বার নববর্ষের ভোজে বানিয়ে নিন নারকেলের রাবড়ি ।
Published : April 14, 2026 at 12:25 PM IST
বর্ষবরণের ভোজ মানেই শেষপাতে মিষ্টি তো চাই । দোকান থেকে কেনা রকমারি মিষ্টি তো রয়েছেই, তবে বাড়িতে এক নতুন ধরনের পায়েস বানালে কেমন হয় ? নারকেলের মিষ্টি তো খেয়েছেন, এ বার নববর্ষের ভোজে বানিয়ে নিন নারকেলের পায়েস । রইল প্রণালী ।
আপনি যদি সেইসব মানুষদের একজন হন, যাদের খাবারের পর মিষ্টি কিছু খেতেই হয় তবে এই রেসিপিটি বিশেষভাবে আপনার জন্যই । প্রথাগত মিষ্টি খেতে খেতে আমরা প্রায়ই একঘেয়েমি হয়ে যাই । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি এমন কোনও মিষ্টান্ন খুঁজে থাকেন যা অভিনব, সুস্বাদু এবং চটজলদি তৈরি করা যায় তবে ‘নারকেলের রাবড়ি’-র কোনও জুড়ি নেই । এটি রাবড়ির একটি অনন্য সংস্করণ ৷ যেখানে নারকেলের স্বাভাবিক মিষ্টি স্বাদ ও সুবাস মিলেমিশে এটিকে সত্যিই অসাধারণ করে তোলে । তাই আর দেরি না করে, চলুন জেনে নেওয়া যাক এই সহজ রেসিপিটি ।
উপকরণ:
1 লিটার ফুল-ক্রিম দুধ
1 কাপ শুকনো নারকেল কোরা (Desiccated coconut)
হাফ কাপ চিনি (স্বাদমতো কম-বেশি করা যেতে পারে)
হাফ চা-চামচ এলাচ গুঁড়ো
কয়েকটি কাঠবাদাম ও পেস্তা বাদাম (সাজানোর জন্য)
প্রণালী:
প্রথমে, দুধ জ্বাল দেওয়ার জন্য একটি ভারী তলাযুক্ত পাত্রে নিন । আঁচ কমিয়ে রাখুন এবং দুধ যেন পাত্রের তলায় লেগে না যায়, সেজন্য অনবরত নাড়তে থাকুন ৷
দুধ ফুটে ওঠা শুরু করলে এবং কিছুটা ঘন হয়ে এলে, এতে কোরানো নারকেল যোগ করুন । মিশ্রণটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন এবং মৃদু আঁচে 5-7 মিনিট ধরে ফোটাতে থাকুন ৷ যতক্ষণ না নারকেলের স্বাদ পুরোপুরি দুধের সঙ্গে মিশে যায় ।
এবার চিনি এবং এলাচ গুঁড়ো যোগ করুন এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । চিনি পুরোপুরি গলে না যাওয়া পর্যন্ত মিশ্রণটি অনবরত নাড়তে থাকুন ।
গ্যাসের আঁচ নিভিয়ে দিন এবং রাবড়িটি ঠান্ডা হতে দিন ৷ এরপর এটি একটি বাটিতে ঢেলে নিন এবং আরও ঘন ও সুস্বাদু হওয়ার জন্য অন্তত 2-3 ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন ।