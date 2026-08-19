স্বাদ ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই ঘরে তৈরি নারকেলের দুধ সেরা ! কীভাবে করবেন ?

স্বাদ ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই ঘরে তৈরি নারকেলের দুধ সেরা ! কীভাবে করবেন ?
স্বাদ ও স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই বাড়িতে তৈরি তাজা নারকেলের দুধ একটি চমৎকার বিকল্প ।
Published : August 19, 2026 at 11:57 AM IST
আপনিও কি ভেগান বা দুগ্ধ-বর্জিত খাদ্যাভ্যাস মেনে চলছেন ? যদি তাই হয়, তবে বাজারের সেই দামি ও রাসায়নিক-যুক্ত দুধের কথা এখন ভুলে যেতে পারেন । এমন একটি বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হল যা স্বাদ ও স্বাস্থ্য—উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত উন্নত মানের ৷ আর তা হল বাড়িতে তৈরি ফ্রেস নারকেলের দুধ ।
এটি কেবল সুস্বাদু ও প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টিই নয়, বরং বাড়িতে এটি তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ ৷ যেন একেবারে বাচ্চাদের খেলার মতো সহজ কাজ । আসুন, এর চমৎকার সব উপকারিতা এবং এটি তৈরির সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিটি জেনে নেওয়া যাক ।
স্বাস্থ্যের জন্য এটি কেন এত উপকারী ?
নারকেলের দুধ কেবল সাধারণ কোনো পানীয় নয়; এটি পুষ্টিগুণের এক বিশাল ভাণ্ডার । নীচে এর প্রধান কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হল:
ল্যাকটোজ-মুক্ত: যারা গরুর বা মহিষের দুধ সহজে হজম করতে পারেন না কিংবা যাদের গ্যাসের সমস্যা হয়, তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ । এটি পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক ।
স্বাস্থ্যকর ফ্যাট: এতে থাকা উপকারী ফ্যাট আপনার হৃদযন্ত্র ভালো রাখে এবং সারাদিন আপনাকে কর্মক্ষম ও প্রাণবন্ত রাখে ।
উজ্জ্বল ত্বক ও চুল: নারকেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে, যা ত্বককে ভিতর থেকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং চুলকে মজবুত করে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ: এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয়, ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার বা স্ন্যাকস খাওয়া থেকে বিরত থাকা সহজ হয় ।
ঘরে বসে নারকেলের দুধ তৈরির সহজ রেসিপি
বাজার থেকে নারকেলের দুধ কেনার কোনও প্রয়োজন নেই । রান্নাঘরে থাকা মাত্র দুটি উপকরণ দিয়েই আপনি এটি তৈরি করতে পারেন ।
1টি তাজা নারকেল (খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করা বা কোরানো)
2 থেকে 3 কাপ উষ্ণ গরম জল
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে তাজা নারকেলটি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । চাইলে আপনি নারকেলের শক্ত বাদামী খোসাটি ছাড়িয়ে নিতে পারেন, যাতে তৈরি হওয়া দুধটি ধবধবে সাদা হয় ।
নারকেলের টুকরোগুলো একটি মিক্সার-গ্রাইন্ডারে নিন এবং তাতে 1 থেকে হাফ কাপ উষ্ণ গরম জল যোগ করুন । উষ্ণ গরম জল নারকেল থেকে সমস্ত তেল ও দুধ বের করে আনতে সাহায্য করে ।
মিক্সারে উচ্চ গতিতে 1 থেকে 2 মিনিট ধরে ব্লেন্ড করুন যতক্ষণ না নারকেলটি মিহিভাবে পিষে যায় ।
একটি পাত্রের ওপর পরিষ্কার সুতির কাপড় বা মিহি ছাঁকনি রাখুন । মিশ্রণটি কাপড়ের ওপর ঢালুন এবং ভালো করে চিপে রস বের করে নিন । যে ঘন ও ক্রিমি তরলটি বেরিয়ে আসবে, সেটিই হল আপনার খাঁটি ও প্রথমবার নিষ্কাশিত নারকেলের দুধ ।
বাকি থাকা নারকেলের শাঁস বা ছিবড়েটুকু আবার মিক্সারে দিন, আরও কিছুটা উষ্ণ গরম জল যোগ করুন এবং একই প্রক্রিয়া পুনরায় করুন । এর ফলে অপেক্ষাকৃত পাতলা দুধ পাওয়া যাবে, যা কারি বা স্যুপ তৈরির জন্য চমৎকার ।
এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
ঘরে তৈরি এই তাজা নারকেলের দুধ আপনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারেন:
এটি আপনার সকালের স্মুদি বা ওটসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন ।
দুগ্ধ-মুক্ত (ডেইরি-ফ্রি) চা বা কফি তৈরিতে এটি ব্যবহার করুন ।
দক্ষিণ ভারতীয় খাবার বা থাই কারির স্বাদ ও ঘনত্ব বাড়াতে এটি যোগ করতে পারেন ।
আপনি চাইলে এতে মিষ্টি মিশিয়ে সরাসরি পানও করতে পারেন ।
বাড়িতে তৈরি এই নারকেলের দুধে কোনও প্রিজারভেটিভ থাকে না তাই এটি একটি বায়ুরোধী (এয়ার-টাইট) বোতলে ভরে ফ্রিজে রাখুন এবং 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে ব্যবহার করুন ।