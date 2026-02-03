ETV Bharat / lifestyle

ভালোবাসা দিবসে নিজের হাতে প্রেমিকের জন্য কার্ড তৈরি করুন, জানুন সহজ উপায়

ভালোবাসা দিবসে আপনার ক্রাশ বা সঙ্গীর জন্য একটি কার্ড তৈরি করলে দিনটি একটি স্মরণীয় হয়ে উঠবে ।

ভালোবাসা দিবসে নিজের হাতে প্রেমিকের জন্য কার্ড তৈরি করুন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 3, 2026 at 12:41 PM IST

আসছে ভালোবাসা দিবস । 14 ফেব্রুয়ারি, সবাই তাঁদের সঙ্গীর সঙ্গে খুব ভালোবাসার সঙ্গে এটি উদযাপন করবে । এই দিনটি ভালোবাসা প্রকাশ এবং একে অপরের অনুভূতি প্রকাশের জন্য । এইদিনে, কেউ কেউ তাঁদের ক্রাশ, সঙ্গী বা প্রেমিকাকে উপহার এবং ফুল দেয়, আবার কেউ কেউ প্রেমের কার্ডও দেয় । যদিও বাজারে অনেক ধরণের রঙিন কার্ড পাওয়া যায়, তবে নিজের হাতে তৈরি একটি DIY কার্ড সবচেয়ে বিশেষ । এই কার্ডের একটি অনুভূতি আছে, আপনার ভালোবাসা দৃশ্যমান । যদি আপনি কার্ড তৈরি করতে না জানেন, তাহলে আপনি এখান থেকে হাতে তৈরি কার্ড তৈরির পদ্ধতি শিখতে পারেন । এখানে DIY কার্ড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং এটি তৈরির পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

কার্ড তৈরির সরঞ্জাম:

  • রঙিন চার্ট পেপার বা মোটা কাগজ
  • স্কেচ কলম
  • রঙিন পেন্সিল বা মার্কার
  • কাঁচি এবং আঠা
  • চকচকে
  • স্টিকার
  • রিবন বা লেইস
  • হার্ট আকৃতির কাটআউট
  • পেন্সিল
  • ইরেজার

কীভাবে হাতে তৈরি কার্ড তৈরি করবেন ?

1) কার্ডের ভিত্তি প্রস্তুত করুন: প্রথমে চার্ট পেপারটি অর্ধেক ভাঁজ করুন । এটি আপনার কার্ডের ভিত্তি হবে । আপনি লাল, গোলাপী বা সাদা কাগজ বেছে নিতে পারেন, কারণ এই রঙগুলি প্রেম এবং রোমান্সের প্রতিনিধিত্ব করে ।

2) কভার ডিজাইন করুন: কার্ডের সামনের দিকে একটি হার্টের আকৃতি আঁকুন অথবা হার্টের কাটআউট আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঠা দিয়ে আঁকুন । আপনি 'শুভ ভালোবাসা দিবস', 'ভালোবাসি তোমাকে,' 'তুমি আমার জান,' অথবা 'আমার হও' লিখতে পারেন । আপনি এখন গ্লিটার বা স্কেচ কলম দিয়ে বর্ডার তৈরি করে কার্ডটিকে সুন্দর করতে পারেন ।

3) একটি বার্তা লিখুন: কার্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর বার্তা । ভিতরে আপনার হৃদয়গ্রাহী বার্তাটি লিখুন । আপনি এমন কিছু লিখতে পারেন, "তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর কারণ । তোমার সঙ্গে প্রতিটি দিন বিশেষ মনে হয় । ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা ।" আপনি একটি রোমান্টিক দম্পতিও লিখতে পারেন (যেমন, "তুমি আমার মুখের হাসি, তুমি আমার হৃদয়ের প্রতিটি আনন্দ, তুমি আমার ঠোঁটের হাসি, তুমিই সেই ব্যক্তি যার জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়, তুমিই আমার জীবন। ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা") অথবা একটি কবিতা ।

4) ফুল দিয়ে সাজান: কার্ডটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে ফিতে, স্টিকার বা ছোট ফুল যোগ করুন । অতিরিক্ত অলঙ্করণ এড়িয়ে চলুন । এটি সহজ রাখলে কার্ডটি পরিষ্কার এবং সুন্দর থাকবে ।

5) ব্যক্তিগত স্পর্শ যোগ করুন: আপনি কার্ডে আপনার এবং আপনার সঙ্গীর একটি ছোট ছবি, একটি প্রতীক, অথবা একটি বিশেষ তারিখ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । অনেক মেয়ে এমনকি কার্ডে তাদের লিপস্টিকের চিহ্নও লেখে ।

সম্পাদকের পছন্দ

