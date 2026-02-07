খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিন ক্যাফে স্টাইল Hot Chocolate ! দেখুন রেসিপি

খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিন ক্যাফে স্টাইল Hot Chocolate ! দেখুন রেসিপি
আপনি কি শীতের সন্ধ্যায় অথবা বর্ষাকালে শুধুমাত্র হট চকলেট উপভোগ করার জন্য ক্যাফেতে যান ? বাড়িতে বানিয়ে নিন সহজেই ৷
Published : February 7, 2026 at 4:58 PM IST
আমরা প্রায়ই বাড়িতে হট চকলেট বানাতে চেষ্টা করি, কিন্তু হয় খুব পাতলা হয়ে যায় অথবা এর স্বাদ তেমন থাকে না । কিন্তু চিন্তা করবেন না । জেনে নেওয়া প্রয়োজন গোপন রেসিপি যা এত সহজ এবং স্বাদে এত সুস্বাদু যে, আপনি আঙুল চাটতে বাধ্য হবেন ।
হট চকলেট তৈরির উপকরণ:
দুধ: 2 কাপ (ফুল-ক্রিম দুধ চেষ্টা করে দেখুন)
গাঢ় চকোলেট: হাফ কাপ (কাটা অথবা চকলেট চিপস, এটাই এর আসল স্বাদের রহস্য)
কোকো পাউডার: 2 টেবিল চামচ
চিনি: 2-3 টেবিল চামচ (স্বাদ অনুযায়ী)
কর্নফ্লাওয়ার: হাফ চা চামচ (এটি ক্যাফের মতো ঘন করে তুলবে)
ভ্যানিলা এসেন্স: 2 ফোঁটা (সুগন্ধের জন্য)
এক চিমটি নুন (মিষ্টি বাড়ানোর জন্য)
হট চকলেট কীভাবে তৈরি করবেন ?
প্রথমে একটি ছোট পাত্রে কোকো পাউডার এবং কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন যাতে পিণ্ড না থাকে ।
একটি প্যানে বাকি দুধ গরম করুন । দুধ ফুটতে শুরু করলে, আঁচ কমিয়ে দিন ।
আপনার তৈরি পেস্ট এবং চিনি যোগ করুন, ক্রমাগত নাড়তে থাকুন ।
এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ: প্যানে কাটা ডার্ক চকলেট এবং এক চিমটি নুন যোগ করুন । কম আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না চকলেট সম্পূর্ণ গলে যায় এবং দুধ ঘন হয়ে যায় ।
একবার ঘন এবং ক্রিমি হয়ে গেলে, আঁচ বন্ধ করে ভ্যানিলা নির্যাস যোগ করুন ।
আপনার প্রিয় মগে পরিবেশন করুন । আরও ক্যাফের মতো অনুভূতির জন্য, উপরে সামান্য হুইপড ক্রিম বা মার্শম্যালো দিয়ে উপরে রাখুন । উপরে সামান্য চকলেট পাউডার ছিটিয়ে দিন ।
আপনার সুন্দরভাবে হট চকলেট প্রস্তুত । প্রথম চুমুক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং আপনি এক ভিন্ন ধরণের আরাম অনুভব করবেন ।