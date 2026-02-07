ETV Bharat / lifestyle

খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিন ক্যাফে স্টাইল Hot Chocolate ! দেখুন রেসিপি

আপনি কি শীতের সন্ধ্যায় অথবা বর্ষাকালে শুধুমাত্র হট চকলেট উপভোগ করার জন্য ক্যাফেতে যান ? বাড়িতে বানিয়ে নিন সহজেই ৷

Hot chocolate Recipe
হট চকলেট তৈরি কীভাবে করবেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 7, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
আমরা প্রায়ই বাড়িতে হট চকলেট বানাতে চেষ্টা করি, কিন্তু হয় খুব পাতলা হয়ে যায় অথবা এর স্বাদ তেমন থাকে না । কিন্তু চিন্তা করবেন না । জেনে নেওয়া প্রয়োজন গোপন রেসিপি যা এত সহজ এবং স্বাদে এত সুস্বাদু যে, আপনি আঙুল চাটতে বাধ্য হবেন ।

হট চকলেট তৈরির উপকরণ:

দুধ: 2 কাপ (ফুল-ক্রিম দুধ চেষ্টা করে দেখুন)

গাঢ় চকোলেট: হাফ কাপ (কাটা অথবা চকলেট চিপস, এটাই এর আসল স্বাদের রহস্য)

কোকো পাউডার: 2 টেবিল চামচ

চিনি: 2-3 টেবিল চামচ (স্বাদ অনুযায়ী)

কর্নফ্লাওয়ার: হাফ চা চামচ (এটি ক্যাফের মতো ঘন করে তুলবে)

ভ্যানিলা এসেন্স: 2 ফোঁটা (সুগন্ধের জন্য)

এক চিমটি নুন (মিষ্টি বাড়ানোর জন্য)

হট চকলেট কীভাবে তৈরি করবেন ?

প্রথমে একটি ছোট পাত্রে কোকো পাউডার এবং কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন যাতে পিণ্ড না থাকে ।

একটি প্যানে বাকি দুধ গরম করুন । দুধ ফুটতে শুরু করলে, আঁচ কমিয়ে দিন ।

আপনার তৈরি পেস্ট এবং চিনি যোগ করুন, ক্রমাগত নাড়তে থাকুন ।

এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ: প্যানে কাটা ডার্ক চকলেট এবং এক চিমটি নুন যোগ করুন । কম আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না চকলেট সম্পূর্ণ গলে যায় এবং দুধ ঘন হয়ে যায় ।

একবার ঘন এবং ক্রিমি হয়ে গেলে, আঁচ বন্ধ করে ভ্যানিলা নির্যাস যোগ করুন ।

আপনার প্রিয় মগে পরিবেশন করুন । আরও ক্যাফের মতো অনুভূতির জন্য, উপরে সামান্য হুইপড ক্রিম বা মার্শম্যালো দিয়ে উপরে রাখুন । উপরে সামান্য চকলেট পাউডার ছিটিয়ে দিন ।

আপনার সুন্দরভাবে হট চকলেট প্রস্তুত । প্রথম চুমুক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং আপনি এক ভিন্ন ধরণের আরাম অনুভব করবেন ।

সম্পাদকের পছন্দ

