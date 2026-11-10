ধৈর্যের কড়াইতে রসনাতৃপ্তি, কীভাবে তৈরি হয় জিভে জল আনা বাঙালির কষা মাংস ?

ধৈর্যের কড়াইতে রসনাতৃপ্তি, কীভাবে তৈরি হয় জিভে জল আনা বাঙালির কষা মাংস ?
Bengali Style Kosha Mangsho: কষা মাংস দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, খেতেও তেমনই সুস্বাদু । মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সেই স্বাদ ঠিক কোথা থেকে আসে ?
Published : November 10, 2026 at 5:16 PM IST
বাঙালি রান্না তার স্বতন্ত্র স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত । আর বাঙালি আমিষ খাবারের কথা এলে প্রথমেই যে পদটির নাম মনে আসে, তা হল ‘কষা মাংস’। এর গাঢ় বাদামি রঙের মশলার ভিত্তি, মশলার কড়া সুবাস এবং মাংসের টুকরোগুলির গায়ে লেগে থাকা ঘন ও সমৃদ্ধ ঝোল এই বৈশিষ্ট্যগুলিই একে সাধারণ মটন কারি বা মাংসের ঝোল থেকে আলাদা করে তোলে । লুচি, বাসন্তী পোলাও কিংবা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে এটি খেতে দারুণ লাগে ।
‘কষা মাংস’ যেমন সুস্বাদু, দেখতেও তেমনি আকর্ষণীয় । অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে- এই গাঢ় রঙ, মশলার চকচকে আস্তরণ আর গভীর ও ঘন স্বাদ কোথা থেকে আসে ?
‘কষানো’ কী ?
বাঙালি রান্নার ঐতিহ্যে ‘কষানো’ বলতে বোঝায় কোনও উপকরণকে দীর্ঘ সময় ধরে অল্প আঁচে রান্না করা ৷ যাতে তার জলীয় অংশ শুকিয়ে যায় এবং স্বাদ আরও গাঢ় ও ঘনীভূত হয়ে ওঠে । ‘কষা মাংস’ তৈরির সময় খাসির মাংসকে মশলার সঙ্গে বারবার কষানো হয় । মাংস থেকে যখন নিজস্ব রস বের হতে শুরু করে, তখন সেই রসের মধ্যেই পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও অন্যান্য মশলা ধীরে ধীরে রান্না হতে থাকে, যার ফলে তৈরি হয় এক গভীর ও সমৃদ্ধ স্বাদ ।
শুরুতে খুব সামান্য জল দেওয়া হয় । জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশলার স্বাদ ও সুগন্ধ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে । শেষ পর্যন্ত মশলার মিশ্রণটি এতটাই ঘন হয়ে যায় যে তা খাসির মাংসের প্রতিটি টুকরোকে ভালোভাবে জড়িয়ে নেয় । মশলা থেকে তেল আলাদা হয়ে আসাটা একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, মশলাটি নিখুঁতভাবে কষানো হয়েছে ।
এর গাঢ় রঙ কেবল লঙ্কার কারণে আসে না: 'কষা মাংস'-এর গাঢ় রঙ দেখে অনেকেই মনে করেন এতে প্রচুর পরিমাণে লাল লঙ্কা বা কোনও কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয়েছে । আসলে তা নয় । এর এই গাঢ় রঙ মূলত আসে পেঁয়াজকে ধীরে ধীরে ভাজা এবং মশলার সঙ্গে মাংসকে ভালোভাবে কষিয়ে বাদামি করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ।
ঐতিহ্যবাহী রাঁধুনিদের মতে, পেঁয়াজ ধীরে ধীরে ভাজার সময় তার মধ্যে থাকা প্রাকৃতিক শর্করা থেকে রঙ ও মিষ্টি ভাব বেরিয়ে আসে । এই প্রক্রিয়ায় 'মেইলার্ড রিয়্যাকশন' (Maillard Reaction) ঘটে ৷ এটি শর্করা ও অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া, যা বিভিন্ন যৌগ তৈরি করে । এই যৌগগুলিই মাংসের বাদামি রঙ এবং ভাজা স্বাদের জন্য দায়ী । এছাড়া সর্ষের তেল, লাল লঙ্কা, জিরে, ধনে, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং বড় এলাচও এর রঙ ও সুগন্ধকে আরও গাঢ় করে তোলে ।
সর্ষের তেল একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে:
কষা মাংস'-এর ক্ষেত্রে এর বৈশিষ্ট্যসূচক বাঙালি স্বাদ পাওয়ার জন্য সর্ষের তেল অপরিহার্য । প্রথমে তেলটিকে ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত গরম করা হয়, তারপর আঁচ কমিয়ে দেওয়া হয় । এই প্রক্রিয়ায় সর্ষের তেলের কাঁচা ও কড়া গন্ধ দূর হয়, অথচ এর নিজস্ব স্বকীয় স্বাদ বজায় থাকে ।
মশলা দেওয়ার সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পেঁয়াজ ভালোভাবে বাদামি হয়ে যাওয়ার পরেই আদা, রসুন এবং গুঁড়ো মশলা যোগ করা হয় । যদি খুব আগে মশলা দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা পুড়ে গিয়ে তেতো স্বাদ তৈরি করতে পারে ৷ আবার যদি মশলা ঠিকমতো কষানো না হয়, তবে তাতে কাঁচা গন্ধ থেকে যেতে পারে । সাধারণত, বাঙালি 'গরম মশলা' রান্নার একেবারে শেষের দিকে দেওয়া সবচেয়ে ভালো ।
সাধারণ মটন কারি বা খাসির মাংসের ঝোলের সঙ্গে 'কষা মাংস'-এর পার্থক্য:
সাধারণ মটন কারিতে ঝোলের পরিমাণ বেশ বেশি থাকে । অনেক রান্নাতেই মাংসের টুকরোগুলি ঝোলের মধ্যে ডুবে থাকে বা ভেসে থাকে ৷ কিন্তু 'কষা মাংস'-এর ক্ষেত্রে তা হয় না । এখানে ঝোল থাকে খুবই সামান্য বরং মাংসের টুকরোগুলোর গায়ে লেগে থাকে মশলার একটি ঘন ও গাঢ় প্রলেপ । এই কারণে, রান্নার প্রক্রিয়ায় প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন হয় । পেঁয়াজ ভাজার সময় তাড়াহুড়ো করা, অতিরিক্ত জল দেওয়া, উচ্চ তাপে রান্না করা কিংবা মশলা পুড়ে পাত্রের তলায় লেগে যাওয়ার মতো সাধারণ ভুলগুলি অনেকেই করে থাকেন ।
এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, অত্যন্ত প্রিয় ‘কষা মাংস’ পাতে পৌঁছনোর আগে ঠিক কী কী ধাপ পেরিয়ে আসে । কোনও শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত উপায়ে এর প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয় । খাসির মাংস, পেঁয়াজ, মশলা ও তেলের মতো সাধারণ উপকরণগুলিকে যখন পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়, মৃদু আঁচে রান্না করা হয় ৷ ঠিক তখনই সেগুলি রূপান্তরিত হয় গাঢ় রঙের, সুস্বাদু এক পদে, যার জন্যই বিশ্বজুড়ে বাঙালি রন্ধনশৈলী বিখ্যাত ।