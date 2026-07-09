বর্ষার সন্ধ্য়েতে করুন বিশেষ আয়োজন, বাড়িতেই তৈরি করুন বিটের স্বাস্থ্যকর চিপস

বর্ষার সন্ধ্য়েতে করুন বিশেষ আয়োজন, বাড়িতেই তৈরি করুন বিটের স্বাস্থ্যকর চিপস
বর্ষাকালে চায়ের সঙ্গে খাওয়ার মতো সুস্বাদু ও মুখরোচক কোনো জলখাবার যদি আপনার খেতে ইচ্ছে করে, তবে মুচমুচে বিটের চিপস তৈরি করে দেখতে পারেন ।
Published : July 9, 2026 at 4:14 PM IST
বর্ষাকালে বিকেলের চায়ের সঙ্গে মুচমুচে কিছু খাওয়ার ইচ্ছে জাগাই স্বাভাবিক । তবে প্যাকেটজাত চিপস বা নোনতা স্ন্যাকস নিয়মিত খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় ৷ এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নুন, তেল ও প্রিজারভেটিভ থাকে যা শরীরের ক্ষতি করতে পারে । তাই বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন নতুন, সুস্বাদু এবং তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর কোনও খাবার । বর্ষার বিকেলের আড্ডা আরও উপভোগ্য করে তুলতে শিখে নিন কীভাবে বিটে চিপস তৈরি করতে হয় ।
দোকান থেকে কেনা ভাজা স্ন্যাকসের তুলনায় বাড়িতে তৈরি এই চিপস অনেক ভালো বিকল্প । এগুলি বেক (bake) করে তৈরি করলে তা আরও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে । একবার তৈরি করার পর এগুলি অনায়াসেই কয়েক দিন একটি বায়ুরোধী পাত্রে (airtight container) সংরক্ষণ করা যায় ।
বিটের চিপস তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন:
একটি মাঝারি আকারের বিট, হাফ কাপ সাবুদানা, আধা কাপ বিউলির ডাল (urad dal), 2-3 টেবিল চামচ চিনির গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, এক চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো, 1-2 চা চামচ তেল, বিট সেদ্ধ করার জল এবং সামান্য পেঁয়াজের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো ও বিট নুন ।
বিটের চিপস তৈরির 5টি সহজ ধাপ
ধাপ 1:
বিটের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন এবং প্রায় 10 মিনিট ভাপে সেদ্ধ করুন । সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঠান্ডা হওয়ার পর, রান্নায় ব্যবহৃত টুকুটুকু আলাদা করে রেখে দিন ৷ এটি পরে কাজে লাগবে ।
ধাপ 2:
সাবুদানা এবং বিউলির ডাল (উড়াদ ডাল) ধোয়ার পরিবর্তে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিন । এরপর, দুটোকেই মিহি গুঁড়ো করে নিন এবং মিশ্রণটি যাতে একদম মসৃণ হয় তা নিশ্চিত করতে চালনি দিয়ে চেলে নিন ।
ধাপ 3:
এবার এই গুঁড়ো মিশ্রণের সঙ্গে গুঁড়ো চিনি, নুন এবং ভাজা জিরের গুঁড়ো মেশান । এর সঙ্গে ভাপে সেদ্ধ করা বিটরুটের মসৃণ পিউরি ও সামান্য তেল যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ৷ মিশ্রণটি ঢেকে প্রায় 10 মিনিট রেখে দিন যাতে সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে ও সেট হয়ে যায় ।
ধাপ 4:
মিশ্রণটির ঘনত্ব ঠিক করতে আগে তুলে রাখা বিট সেদ্ধ করার জল প্রয়োজনমতো মেশান ৷ মিশ্রণটি এমন পাতলা হতে হবে যাতে পাইপিং ব্যাগ দিয়ে সহজেই বের করা যায় । এবার একটি বেকিং ট্রে-র ওপর পাইপিং ব্যাগের সাহায্যে মিশ্রণটি সরু ফিতার মতো আকারে ছড়িয়ে দিন ।
ধাপ 5:
গরম তেলে ভাজুন অথবা ওভেন বা এয়ার ফ্রায়ারে বেক করুন যতক্ষণ না চিপসগুলো সুন্দর ও মুচমুচে হয়ে ওঠে । ভাজা বা বেক করা হয়ে গেলে এগুলোর ওপর পেঁয়াজের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো বা সামান্য বিট নুন ছড়িয়ে আলতো করে মিশিয়ে নিন ।
পরিবেশনের পরামর্শ:
চা বা কফির সঙ্গে এই চিপস খেতে দারুণ লাগে । এছাড়া শিশুদের টিফিন বক্সেও এগুলো দেওয়া যেতে পারে । যদি আপনি সামান্য টক-ঝাল স্বাদ পছন্দ করেন, তবে ওপর থেকে কিছুটা চাট মশলা ছড়িয়ে দিতে পারেন; এতে স্বাদ আরও বেড়ে যাবে ।