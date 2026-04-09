অ্যালোভেরায় এই জিনিসগুলি মিশিয়ে সহজে বাড়িতে তৈরি করুন সানস্ক্রিন, গরমে ত্বক হবে উজ্জ্বল
তীব্র রোদ এবং ক্রমবর্ধমান দূষণের মাঝে ত্বকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি । ঘরে তৈরি অ্যালোভেরা সানস্ক্রিন একটি প্রাকৃতিক বিকল্প হিসেবে কাজ করে ৷
Published : April 9, 2026 at 10:15 AM IST
বর্তমানে বাজারে যেসব সানস্ক্রিন পাওয়া যায়, সেগুলোতে নানাবিধ রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা ত্বকের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে । এমতাবস্থায়, ঘরে তৈরি একটি প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন এক উৎকৃষ্ট বিকল্প হিসেবে সামনে আসে । অ্যালোভেরায় বিদ্যমান শীতলকারী ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলি ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি ত্বককে আর্দ্র রাখতেও সহায়তা করে । অ্যালোভেরার সঙ্গে আর কী কী উপাদান মিশিয়ে আপনি ঘরে বসেই একটি চমৎকার সানস্ক্রিন তৈরি করতে পারেন ?
কীভাবে অ্যালোভেরা সানস্ক্রিন তৈরি করবেন ?
ঘরে বসে অ্যালোভেরা সানস্ক্রিন তৈরি করতে আপনার কয়েকটি সাধারণ উপকরণের প্রয়োজন হবে:
2 চা-চামচ তাজা অ্যালোভেরা জেল
1 চা-চামচ নারিকেল তেল
1 চা-চামচ কাঠবাদাম তেল
হাফ চা-চামচ জিঙ্ক অক্সাইড (সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য)
5-6 ফোঁটা ল্যাভেন্ডার বা টি ট্রি অয়েল ৷
কীভাবে সানস্ক্রিন তৈরি করবেন ?
প্রথমে একটি পরিষ্কার বাটি নিন এবং তাতে অ্যালোভেরা জেল দিন । এবার এর সঙ্গে নারকেল তেল ও কাঠবাদামের তেল (almond oil) মিশিয়ে নিন । এই সবকটি উপাদান ভালোভাবে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি হয় । এরপর, মিশ্রণটিতে জিঙ্ক অক্সাইড যোগ করুন । খেয়াল রাখবেন যেন এটি ধীরে ধীরে যোগ করা হয় এবং ভালোভাবে মেশানো হয় ৷ যাতে কোনও দলা বা গুটি তৈরি না হয় । সবশেষে, আপনি চাইলে এতে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল (সুগন্ধি তেল) যোগ করতে পারেন ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
তৈরি করা সানস্ক্রিনটি একটি বায়ুরোধী পাত্রে (Airtight container) সংরক্ষণ করুন । যখনই আপনি রোদে বের হবেন, এটি আপনার মুখে এবং শরীরের যেসব অংশ অনাবৃত থাকে সেখানে লাগিয়ে নিন । বাইরে বের হওয়ার 15-20 মিনিট আগে এটি লাগিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভালো ৷ যাতে এটি ত্বকের সঙ্গে সঠিকভাবে মিশে বা বসে যাওয়ার সময় পায় । এছাড়া প্রতি 2-3 ঘণ্টা অন্তর এটি পুনরায় লাগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ৷ বিশেষ করে যদি আপনি দীর্ঘ সময় ধরে রোদে অবস্থান করেন ।
উপকারিতা (Benefits):
অ্যালোভেরা সানস্ক্রিন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক; তাই এটি ত্বকে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না । এটি ত্বকে এক ধরণের শীতল অনুভূতি প্রদান করে ৷ রোদে পোড়া বা সানবার্ন থেকে সুরক্ষা দেয় এবং ত্বককে কোমল রাখে । এতে বিদ্যমান তেলসমূহ ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে ৷ যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ হয় ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন: যদিও এই সানস্ক্রিনটি প্রাকৃতিক ৷ তবুও ব্যবহারের পূর্বে একটি 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । আপনার ত্বক যদি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়, তবে কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয় । এছাড়া, এটি একটি শীতল ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন । সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য ঘরে তৈরি অ্যালোভেরা সানস্ক্রিন একটি সহজ, সাশ্রয়ী এবং অত্যন্ত কার্যকর উপায় । নিয়মিত ব্যবহারের ফলে আপনার ত্বক যে কেবল সুরক্ষিতই থাকবে তা নয়, বরং হয়ে উঠবে আরও সুস্থ ও উজ্জ্বল ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)