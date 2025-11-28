ETV Bharat / lifestyle

তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতার জন্য সেরা ঘরে তৈরি ফেসপ্যাক ব্যবহার করুন, বিয়ের মরশুমের জন্য উপযুক্ত

তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতার জন্য ঘরে এই ফেসপ্যাকগুলি ব্যবহার করুন ত্বকের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷

Skin Care Tips
ইন্সট্য়ান্ট ত্বকের জেল্লা পেতে এই ঘরোয়া ফেসপ্যাক (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 28, 2025 at 2:03 PM IST

4 Min Read
আজকের ব্যস্ত জীবনে ত্বকের যত্ন প্রায়শই পিছনে পড়ে থাকে । কিন্তু যখন বিয়ের মতো বিশেষ অনুষ্ঠান আসে, তখন সবাই চায় তাদের মুখ উজ্জ্বল এবং সতেজ দেখাক ।

বিবাহের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতার জন্য, প্রাকৃতিক ফেসপ্যাকগুলি বাজারজাত রাসায়নিক পণ্যের একটি দুর্দান্ত বিকল্প । এগুলি ত্বককে পুষ্টি জোগায় এবং একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা প্রদান করে । এখানে চারটি ফেসপ্যাকের কথা বলা হল যা ত্বক পরিষ্কার, ময়শ্চারাইজ এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । আসুন সেগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।

এমন পরিস্থিতিতে, বাজারে পাওয়া রাসায়নিক পণ্যের পরিবর্তে, প্রাকৃতিক ফেসপ্যাকগুলি তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা অর্জনের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প । এগুলি কেবল মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাই আনে না বরং ত্বককে পুষ্টিও জোগায় । জেনে নেওয়া দরকার বিয়েতে যাওয়ার আগে চেষ্টা করার জন্য এই কার্যকর ফেসপ্যাক সম্পর্কে ।

বেসন এবং দই প্যাক: এই ফেসপ্যাকটি ভারতীয় বাড়িতে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । এটি ত্বক পরিষ্কার করে এবং তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা এনে দেয় ।

উপকরণ:

2 চা চামচ বেসন

1 চা চামচ ফ্রেস দই

হাফ চা চামচ মধু

কয়েক ফোঁটা লেবুর রস

কীভাবে তৈরি করবেন ?

সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এই পেস্টটি আপনার মুখ এবং ঘাড়ে সমানভাবে লাগান এবং শুকাতে দিন । শুকানোর পর, ভেজা হাতে আলতো করে ঘষুন এবং ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

Healthy Skin
ঘরোয়াভাবে ত্বকের যত্ন (Getty Image)

বাসন ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং মৃত ত্বকের কোষ দূর করে ।

দই প্রাকৃতিকভাবে ত্বককে আর্দ্রতা দেয় এবং টানটান করে ।

মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট যা আর্দ্রতা ধরে রাখে ।

লেবু দাগ হালকা করে ।

হলুদ এবং চন্দন গুঁড়ো গ্লো প্যাক

হলুদ এবং চন্দন ত্বকের জন্য দুর্দান্ত । এই প্যাকটি কেবল ত্বককে অভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতা দেয় না বরং এটিকে শীতল এবং প্রশান্ত করে, যা বিবাহের মতো চাপপূর্ণ ঘটনার আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

উপকরণ:

1 চা চামচ চন্দন গুঁড়ো

হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

1 চা চামচ গোলাপ জল

1 চা চামচ দুধ বা ক্রিম

Rose for Skin Care
ত্বকের জন্য গোলাপ উপকারী (Getty Image)

কীভাবে তৈরি করবেন ?

চন্দন গুঁড়ো এবং হলুদ গোলাপ জল এবং দুধের সাথে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এটি মুখে লাগান এবং 15-20 মিনিটের জন্য শুকাতে দিন । শুকিয়ে গেলে, আলতো করে ঘষুন এবং ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

উপকারিতা:

চন্দন গুঁড়ো ত্বককে ঠান্ডা করে, ফুসকুড়ি এবং জ্বালা প্রশমিত করে ।

হলুদ ত্বককে বিষমুক্ত করে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে ।

গোলাপ জল ত্বকের pH ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সতেজ করে ।

দুধ বা ক্রিম ত্বককে নরম করে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে ।

Honey for skin care
মধু (Getty Image)

মধু এবং দারুচিনির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকারী

আপনার যদি ব্রণ এবং নিস্তেজ ত্বক থাকে, তাহলে এই প্যাকটি আপনার জন্য উপযুক্ত । মধু এবং দারুচিনি উভয়ই অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ।

উপকরণ:

1 চা চামচ কাঁচা মধু

হাফ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো

হাফ চা চামচ লেবুর রস

Turmeric for skin Care
হলুদ ত্বকের জন্য উপকারী (Getty Image)

কীভাবে তৈরি করবেন ?

মধু এবং দারুচিনি গুঁড়ো ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । যদি আপনার ত্বক তৈলাক্ত হয়, তাহলে লেবুর রস যোগ করুন । এই মিশ্রণটি আপনার মুখে লাগান এবং 10-15 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

মধু ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রেখে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে ।

দারুচিনি রক্ত ​​সঞ্চালন বাড়ায়, ত্বকে প্রাকৃতিক আভা আনে এবং ব্রণ কমায় ।

লেবুর রস অতিরিক্ত তেল কমায় ৷ এছাড়াও ব্ল্যাকহেডস এবং হোয়াইটহেডস দূর করতে সাহায্য করে ।

পেঁপে এবং ওটমিল এক্সফোলিয়েটিং প্যাক:

এই প্যাকটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে নরম এবং উজ্জ্বল করে । পেঁপেতে থাকা এনজাইমগুলি ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে ।

উপকরণ:

Oats For Skin care Tips
ওটস (Getty Image)

2 টেবিল চামচ পাকা পেঁপে ভর্তা

1 টেবিল চামচ ওটমিল

1 টেবিল চামচ দই

কীভাবে তৈরি করবেন ?

পেঁপে, ওটস এবং দই মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন । মুখে লাগান এবং 15 মিনিটের জন্য রেখে দিন । তারপর, বৃত্তাকার গতিতে আলতো করে মাসাজ করুন এবং ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

উপকারিতা:

পেঁপে ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে, উজ্জ্বল করে এবং সূক্ষ্ম রেখা কমায় ।

ওটস ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং হালকা এক্সফোলিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে ।

দই ত্বককে টানটান করে এবং নরম করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

