ETV Bharat / lifestyle

বাড়িতে বেঁচে যাওয়া পরোটা থাকলে মাত্র 10 মিনিটেই তৈরি করে ফেলুন এই মুচমুচে রোল

একঘেয়েমি ব্রেকফাস্ট থেকে বেরিয়ে বানিয়ে ফেলুন চটজলদি বেঁচে যাওয়া রুটি বা পরোটা থেকে চিজ রোল ৷

Lifestyle
10 মিনিটেই তৈরি করে ফেলুন এই মুচমুচে রোল (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রতিদিন একই একঘেয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তবে ব্রেকফাস্ট বা বিকেলের জলখাবারে নতুন কিছু খেয়ে দেখলে কেমন হয় ? যে রেসিপিটি নিয়ে আলোচনা করা হবে তা তৈরি করা খুবই সহজ ও ঝামেলামুক্ত ৷ কারণ এতে বেঁচে যাওয়া পরোটা দিয়ে চিজ রোল তৈরি করা হয় । জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে খুব সহজে বেঁচে যাওয়া পরোটা দিয়ে চিজ রোল তৈরি করা যায় ?

বেঁচে যাওয়া পরোটা দিয়ে চিজ রোল তৈরির রেসিপি

ক্যাপসিকাম চিজ রোল

উপকরণ

মাখন

2-3টি পরোটা (আলু, মেথি বা সাধারণ পরোটা)

1 কাপ মোজারেলা চিজ

মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম

হাফ চা চামচ চাট মশলা

হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো

স্বাদমতো বিট নুন

আগে থেকে তৈরি করা সবুজ চাটনি বা সস

পদ্ধতি

প্রথমে পরোটাটি ভালো করে গরম করে দুই পিঠই সেঁকে নিন ।

এবার এর এক পিঠে মাখন লাগিয়ে নিন ।

এর ওপর সস বা গ্রিন চাটনি ছড়িয়ে দিন ।

এরপর এতে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং মোজারেলা চিজ দিয়ে দিন ।

এর ওপর গোলমরিচের গুঁড়ো ও চাট মশলা ছড়িয়ে দিন; চাইলে বিটনুনও যোগ করতে পারেন ।

পরোটাটি রোল করে নিন এবং চিজ গলে যাওয়া পর্যন্ত তাওয়ায় সেঁকে নিন ।

বেঁচে যাওয়া পরোটা দিয়ে তৈরি আপনার সুস্বাদু ও মুচমুচে চিজ রোল প্রস্তুত ।

এটি মাঝখান থেকে কেটে গ্রিন চাটনি বা সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।

এগ চিজ রোল

উপকরণ

1-2টি ডিম

আগে থেকে তৈরি 2টি পরোটা

মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ

এক চিমটি লাল মরিচের গুঁড়ো

1 কাপ মোজারেলা চিজ

হাফ চা চামচ চাট মশলা

হাফ 2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো

স্বাদমতো বিট নুন

আগে থেকে তৈরি গ্রিন চাটনি বা সস

প্রণালী

প্রথমে, ডিম ফেটিয়ে নিন এবং এর সাথে পেঁয়াজ, নুন, লঙ্কা ও মশলা মিশিয়ে নিন ।

অমলেট তৈরির জন্য মিশ্রণটি একটি তাওয়ায় ঢেলে দিন ।

খেয়াল রাখবেন, অমলেটের নিচের দিকটা পুরোপুরি রান্না হওয়ার আগেই যেন পরোটাটি এর উপর রাখা হয় ।

পরোটাটি অমলেটের উপর চেপে দিন যাতে দুটি একসঙ্গে লেগে যায় ।

এবার, মোজারেলা চিজ, মিহি করে কাটা পেঁয়াজ, গোলমরিচ এবং চাট মশলা যোগ করে রোল করে নিন ।

রোল করা পরোটাটি তাওয়ায় সেঁকে নিন যতক্ষণ না চিজ গলে যায় ।

বাকি পরোটা দিয়ে তৈরি আপনার সুস্বাদু এবং মুচমুচে এগ-চিজ রোল প্রস্তুত ।

এটি অর্ধেক করে কেটে সবুজ চাটনি বা সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।

  1. প্রিয় স্ট্রিট ফুড হবে স্বাস্থ্যকর, বাড়িতে এইভাবে বানান মোমো
  2. আজ আন্তর্জাতিক পিকনিক দিবস, সঙ্গী বা পরিবারের সঙ্গে কীভাবে দিনটি উদযাপন করবেন ?
  3. দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কেন এগ পাফ খেতে পছন্দ করেন ? জানুন এর ইতিহাস

TAGGED:

HEALTH BREAKFAST
ROLL
10 মিনিটেই ব্রেকফাস্ট
FOOD TIPS
10 MIN ROLL RECIPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.