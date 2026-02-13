শিফন শাড়ি বছরের পর বছর ধরে নতুনের মতো থাকবে, যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় জেনে নিন
শিফন শাড়িগুলি অত্যন্ত মার্জিত ৷ যেকোনও অনুষ্ঠানে পরা যেতে পারে । কীভাবে যত্ন নেবেন ?
Published : February 13, 2026 at 2:52 PM IST
শিফন শাড়ি ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে ৷ এই শাড়ি বেশ হালকা হয় ৷ এই শাড়িটি কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানেই পরলেই হয় না, এর যত্ন নেওয়াও একটি শিল্প ।
আপনি যদি আপনার প্রিয় শিফন শাড়িটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সুন্দর রাখতে চান, তাহলে সঠিক যত্ন এবং সংরক্ষণ অপরিহার্য । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে আপনার শিফন শাড়িটি সংরক্ষণ করবেন যাতে এটি আগামী বছরের জন্য সুন্দর থাকে ।
স্টোরেজের আগে পরিষ্কার করা: আপনার আলমারিতে রাখার আগে শাড়িটি ভালোভাবে পরিষ্কার করা অপরিহার্য । কখনও কখনও, সুগন্ধি বা অন্যান্য তরল পদার্থের চিহ্ন শাড়িতে থেকে যায়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হলুদ রঙের দাগের সৃষ্টি হয় । অতএব নিশ্চিত করুন আপনার শিফন শাড়িটি সর্বদা ড্রাই ক্লিন করা আছে । যদি আপনার শাড়িটি সিন্থেটিক শিফন দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে আপনি এটি হাতে ধুতে পারেন ৷ তবে রঙ বিবর্ণ হওয়ার বা নকশা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে ।
ইন্টারলেভিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করুন: শিফন শাড়ির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল ক্ষয় । যদি আপনার শাড়িতে সূচিকর্ম, সিকুইন বা জরির কাজ থাকে, তাহলে এগুলি সহজেই শিফনের সূক্ষ্ম সুতোয় আটকে যেতে পারে । একে অপরের সঙ্গে ঘষা আপনার শাড়ির ক্ষতি করতে পারে । এই সমস্যা এড়াতে, শাড়ির ভাঁজের মধ্যে অ্যাসিড-মুক্ত টিস্যু পেপারের একটি শীট রাখুন । এটি একটি বাফার হিসাবে কাজ করবে এবং শিফন কাপড়ের সঙ্গে সূচিকর্ম আটকে যাওয়া রোধ করবে । এটি নিশ্চিত করবে যে আপনার শাড়ির কাজ বছরের পর বছর ধরে অক্ষত থাকবে ।
প্রাকৃতিক পোকামাকড় প্রতিরোধক: শিফন শাড়িতে সিল্ক থাকে, যা কখনও কখনও পতঙ্গ এবং অন্যান্য পোকামাকড়কে আকর্ষণ করতে পারে । তবে, ন্যাপথলিন বলগুলি কাপড়ের সংস্পর্শে আসা উচিত নয়, কারণ এটি শাড়ির রঙ বিবর্ণ করতে পারে । পরিবর্তে, আলমারির কোণে সিডার কাঠ বা শুকনো নিম পাতার ছোট প্যাকেট রাখুন । এগুলি প্রাকৃতিক পোকামাকড় প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে । আরেকটি সমাধান হল শুকনো কমলার খোসা, যা কেবল পোকামাকড় তাড়ায় না বরং একটি হালকা সুগন্ধও প্রদান করে ।
শাড়িটি সঠিকভাবে ভাজ করুন: শাড়িটি মুড়ে দেওয়ার পদ্ধতিটিও গুরুত্বপূর্ণ । সর্বদা এটি আলগাভাবে মুড়িয়ে দিন যাতে এর আকৃতি বিকৃত না হয়। শাড়িটি ভাঁজ করার আগে, নিশ্চিত করুন যে এটি সম্পূর্ণ শুষ্ক। এটি এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে এবং সময়ের সাথে সাথে এর সৌন্দর্য বজায় রাখবে।
সঠিক স্টোরেজ স্থান নির্বাচন করুন: সঠিক স্টোরেজ স্থান নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ । এটিকে সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন । এটি রঙ এবং গঠন উভয়ই সংরক্ষণ করবে । শিফন শাড়ির যত্ন নেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, তবে সঠিক স্টোরেজ বছরের পর বছর ধরে এটিকে সুন্দর দেখাতে সাহায্য করতে পারে ।