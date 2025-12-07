ETV Bharat / lifestyle

গোলাপ জলের টোনার উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য ! কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

গোলাপ জল ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । এর ব্যবহার ত্বকের অনেক সমস্যা দূর করতে পারে ।

Rose Water Skin Care Tips
গোলাপজলের উপকারিতা (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 7, 2025 at 1:13 PM IST

গোলাপ জলের টোনার ত্বকের সৌন্দর্য এবং সতেজতা বজায় রাখার জন্য একটি ঐতিহ্যগত এবং কার্যকর সমাধান । এটি বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । গোলাপের পাপড়ি থেকে তৈরি এই টোনারটি শুধু মুখের শীতলতা এবং আর্দ্রতাই দেয় না, ত্বককে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং এর প্রাকৃতিক আভা বাড়ায় ।

এর হালকা সুগন্ধি এবং নরম টেক্সচার একে প্রতিটি ত্বকের জন্য নিখুঁত করে তোলে । আজকাল, বাজারে অনেক ধরনের টোনার পাওয়া যায়, তবে গোলাপ জলের টোনার সবচেয়ে নিরাপদ এবং প্রাকৃতিক বিকল্প । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর উপকারিতা এবং এটি ব্যবহারের সঠিক উপায় ।

গোলাপ জলের টোনারের উপকারিতা:

হাইড্রেশন: গোলাপ জল তাৎক্ষণিকভাবে ত্বকে আর্দ্রতা পূর্ণ করে এবং শুষ্কতা দূর করে এবং মুখকে নরম করে তোলে।

ত্বকের পিএইচ লেভেল ভারসাম্য রাখে: এটি ত্বকের তৈলাক্ততা বা অতিরিক্ত শুষ্কতার সমস্যা দূর করে ত্বককে সুস্থ রাখে।

ব্রণ থেকে উপশম: এর প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলি ফোলাভাব, লালভাব এবং জ্বালা কমায়, যার ফলে ব্রণ দ্রুত নিরাময় হয়।

প্রাকৃতিক ক্লিনজিং: এটি ত্বকের ছিদ্রগুলি গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং ধুলো, ঘাম এবং অতিরিক্ত তেল দূর করে, যার ফলে ব্ল্যাকহেডস এবং হোয়াইটহেডস হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

অ্যান্টি-এজিং এফেক্ট: এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে ফ্রি র‌্যাডিক্যাল ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে, যার কারণে বলিরেখা ও সূক্ষ্ম রেখা কম দেখা যায় ।

চোখের যত্ন: চোখের নিচে ঠান্ডা গোলাপজল লাগালে ফোলাভাব, ক্লান্তি এবং কালো দাগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।

তাত্ক্ষণিক সতেজতা এবং উজ্জ্বলতা: এটি ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে এবং মুখের স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে ।

গোলাপ জলের টোনার লাগানোর সঠিক উপায়:

মুখ পরিষ্কার করুন: ফেসওয়াশ দিয়ে মুখের ময়লা এবং তেল মুছে ফেলুন ।

একটি তুলার প্যাড ব্যবহার করুন: গোলাপ জল নিন এবং এটি একটি তুলার প্যাডে লাগান ।

আলতোভাবে প্রয়োগ করুন: সমস্ত মুখ এবং ঘাড়ে আলতোভাবে প্রয়োগ করুন, বিশেষ করে যেখানে বেশি তেল থাকে ।

এটি শুকাতে দিন: জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন না, তবে এটি প্রাকৃতিকভাবে ত্বকে শোষিত হতে দিন ।

ময়েশ্চারাইজার লাগান: আর্দ্রতা লক করতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন ।

সকালে এবং রাতে উভয়ই ব্যবহার করুন: আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনে দিনে দু'বার ব্যবহার করুন ।

রোজ ওয়াটার টোনার হল একটি সহজ, সস্তা এবং কার্যকরী উপায় যা আপনার ত্বককে সুস্থ, কোমল এবং কোন রাসায়নিক ছাড়াই উজ্জ্বল রাখে । নিয়মিত ব্যবহারে, আপনার ত্বক কেবল সতেজ দেখাবে না, দীর্ঘ সময়ের জন্য তরুণ এবং উজ্জ্বলও থাকবে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6261181/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

