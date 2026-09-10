বাড়িতে মাশরুম ফলানোর সহজ উপায়: মাত্র 30 দিনেই কীভাবে করবেন জানুন সহজ পদ্ধতি

বাড়িতে মাশরুম ফলানোর সহজ উপায়: মাত্র 30 দিনেই কীভাবে করবেন জানুন সহজ পদ্ধতি
বাড়ির ছোট কোনও কোণেই অয়েস্টার মাশরুম চাষ করা সম্ভব । খড় ও মাশরুমের স্পন (বীজ) ব্যবহার করে ‘গ্রো-ব্যাগ’ তৈরির সহজ পদ্ধতি জানুন ৷
Published : September 10, 2026 at 10:30 AM IST
বারান্দায় ধনেপাতা, পুদিনা ও টমেটো ফলানো এখন খুবই সাধারণ বিষয় । কিন্তু বাড়িতে মাশরুম চাষের কথা কি কখনও ভেবে দেখেছেন ? প্রথম দেখায় কাজটিকে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে । মাশরুম মাটিতে জন্মায় না এবং এর জন্য খুব বেশি সূর্যালোকেরও প্রয়োজন হয় না । তবুও, সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে বাড়ির ছোট কোনও অব্যবহৃত কোণকেও একটি মিনি মাশরুম খামারে রূপান্তর করা সম্ভব ।
কোন মাশরুমটি বাড়িতে সহজে চাষ করা যায় ?
নতুনদের জন্য অয়েস্টার মাশরুম একটি ভালো পছন্দ হিসাবে বিবেচিত হয় । ঝিনুকের (oyster) মতো আকৃতির কারণে এদের অয়েস্টার মাশরুম বলা হয় ।
বাটন মাশরুমের তুলনায় অয়েস্টার মাশরুম চাষের জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কম জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় । এগুলি খড়ের ওপর চাষ করা যায় এবং এর জন্য খুব বেশি জায়গারও প্রয়োজন হয় না । মাশরুম চাষের জন্য প্রস্তুত ব্যাগগুলি বাড়ির কোনও তাকে, ভালো বাতাস চলাচল করে এমন কোনও স্টোররুমে কিংবা ছায়াযুক্ত বারান্দায় রাখা যেতে পারে ।
মাশরুম চাষের জন্য কী কী প্রয়োজন ?
বাড়িতে অয়েস্টার মাশরুম চাষের জন্য খুব দামি কোনও সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই । আপনার প্রয়োজন হবে পরিষ্কার ও শুকনো গম বা ধানের খড়, উন্নত মানের মাশরুমের স্পন (বীজ), পরিষ্কার জল এবং মজবুত ও স্বচ্ছ পলিথিন ব্যাগ ।
মাশরুমের স্পন বা বীজ কোনও নির্ভরযোগ্য কৃষি কেন্দ্র, মাশরুম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা অনুমোদিত বিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা সবচেয়ে ভালো । নিম্নমানের বা অনেক পুরনো স্পন ব্যবহার করলে ব্যাগের ভিতর মাশরুমের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ছত্রাক বা মোল্ড জন্মাতে পারে ।
বাড়িতে কীভাবে অয়েস্টার মাশরুম চাষ করবেন ?
প্রথমে খড়গুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে পরিষ্কার করে নিন । এরপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন যাতে ক্ষতিকর অণুজীব ও ছত্রাকের ঝুঁকি কমে । ভেজানো খড় থেকে অতিরিক্ত জল পুরোপুরি ঝরিয়ে ফেলুন ৷ খড় যেন ভেজা বা আর্দ্র থাকে, কিন্তু তা থেকে যেন জল চুঁইয়ে না পড়ে ।
এবার একটি পরিষ্কার পলিথিন ব্যাগে খড়ের একটি স্তর বিছিয়ে দিন । তার ওপর সামান্য মাশরুমের স্পন ছড়িয়ে দিন । এভাবে খড় ও স্পনের পর্যায়ক্রমিক স্তর সাজিয়ে ব্যাগটি পূর্ণ করুন । ব্যাগটি বাঁধা হয়ে গেলে তাতে কয়েকটি ছোট ছিদ্র করে দিন । এই ছিদ্রগুলি বাতাস চলাচলে সহায়তা করবে এবং পরবর্তীতে মাশরুমগুলিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে ।
পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন হাত, ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং কাজের জায়গার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি । মাশরুম চাষের ক্ষেত্রে কেবল আগ্রহের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
বাড়িতে মাশরুমের ব্যাগটি কোথায় রাখবেন ?
মাশরুমের ব্যাগটি সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে এমন জায়গায় রাখা উচিত নয় । এমন একটি পরিষ্কার কোণা বেছে নিন যেখানে সরাসরি রোদ পড়ে না কিন্তু মৃদু বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে । জায়গাটি আর্দ্র হওয়া প্রয়োজন, তবে সেখানে যেন ভ্যাপসা ভাব বা জল জমে থাকার মতো অবস্থা না থাকে ।
আপনি ব্যাগের চারপাশে হালকাভাবে জল স্প্রে করতে পারেন । এর উদ্দেশ্য হল বাতাসের আর্দ্রতা বজায় রাখা, ব্যাগটিকে পুরোপুরি ভিজিয়ে ফেলা নয় । অতিরিক্ত জল দিলে পচন ধরার এবং সবুজ বা কালো ছত্রাক জন্মানোর ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
শুরুর দিনগুলিতে খড়ের ওপর সাদা জালের মতো কিছু একটা দেখা দিতে শুরু করবে । একে বলা হয় 'মাইসেলিয়াম' (mycelium), যা থেকেই পরবর্তীতে মাশরুম জন্মায় । কিছুদিন পর ছোট ছোট কুঁড়ি দেখা দিতে পারে ৷ যা ব্যাগের ছিদ্রগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসে ।
মাশরুম বড় হতে কত সময় লাগে ?
অনুকূল পরিবেশ পেলে অয়েস্টার মাশরুমের প্রথম ফলন প্রায় তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া সম্ভব ৷ সাধারণত এগুলি বড় হতে 20 থেকে 40দিন সময় লাগে বলে ধরা হয় । মাশরুমের কিনারাগুলি অতিরিক্ত বেঁকে যাওয়ার বা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই গোড়ার দিকে আলতো করে ভেঙে দিয়ে পুরো গুচ্ছটি সংগ্রহ করা যেতে পারে । সঠিক যত্ন নিলে, একই ব্যাগ থেকে সময়ের ব্যবধানে কয়েক দফায় মাশরুম সংগ্রহ করা সম্ভব ।
সবুজ বা কালো ছাতা (mold) দেখা দিলে কী করবেন ?
ব্যাগের মধ্যে যদি সবুজ, কালো বা দুর্গন্ধযুক্ত কোনও দাগ বা ছোপ চোখে পড়ে ৷ তবে সেগুলিকে স্বাভাবিক সাদা মাইসেলিয়াম (mycelium) বলে ভুল করবেন না । এমন ব্যাগটিকে অবিলম্বে অন্যগুলি থেকে আলাদা করে ফেলুন । পচা বা সন্দেহজনক মনে হওয়া কোনও মাশরুম খাবেন না । প্রথমবারের মতো এটি করার সময়, একসঙ্গে অনেকগুলো ব্যাগ না বসিয়ে বরং একটি বা দুটি ছোট ব্যাগ দিয়ে শুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।